Dobře utajené spalování. Vyzkoušeli jsme dostupného konkurenta Škody Enyaq od Xpengu
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Zatímco evropské automobilky se postupně přesouvají k elektromobilům, v Číně je poslední dobou opačná situace. Značky, které začaly s výrobou elektrických vozů, začínají objevovat spalovací motory. Platí to i pro Xpeng, který už na domácím trhu nabízí několik hybridů a jeden z nich se poprvé dostává i k nám, v podobě levnějšího modelu L03 PowerX Long Range.
Xpeng na náš trh vtrhnul minulý rok s nabídkou vozů, které samotná automobilka popisuje jako prémiové. Technicky opravdu patří mezi to nejzajímavější a všechny dosavadní vozy Xpengu nabídly 800V architekturu a nabíjení výkonem až 525 kW – jedním z nejvyšších v Evropě. To se mění s novým modelem L03, který je prvním zástupcem levnější řady L. Minimálně tedy v Evropě, protože v Číně je bestsellerem značky už delší dobu sedan m03, který by zde měl později zamířit také.
Nová 400V série, která se v Číně jmenuje Mona, bude v dohledné době v Evropě čítat také klasicky tvarované SUV, kombík a několik dalších crossoverů. Zajímavé také je, že s novým l03 v Evropě debutuje sériový hybrid Kunpeng, jde tak o první Xpeng na našem trhu se spalovacím motorem. V domovině Xpeng nabízí hybridy také u 800V modelů, do Evropy se ale podle posledních informací jejich uvedení neplánuje.
Zajímavé je mimochodem pozadí levné série Mona. Ten začal někdy v roce 2021 a neměl s ním nic společného Xpeng. Své vlastní vozy chtěla vyrábět firma DiDi, což je čínská obdoba Uberu. Řidičům svých „taxíků“ chtěla nabídnout levné elektrické modely a sedan M03 dostala až téměř do produkční fáze. V roce 2023 ale přišla změna plánů a celý projekt Mona byl prodán Xpengu, který jen o rok později vůz začal prodávat. Nové L03 stojí na stejném technickém základě jako M03.
Elektrickou L03 už Xpeng před nějakou dobou v Evropě uvedl, tentokrát jsem se vydal do Portugalska vyzkoušet tu hybridní. Zvenku byste ji nijak nepoznali, je totiž naprosto totožná jako elektrická. Liší se jen plaketkou PowerX na kufru, i výfuk je velmi dobře schován. Xpeng se zjevně snaží motor utajit, protože po otevření kapoty se dívám jen na moře plastu. Podívat se na čtyřválec dá jen přes malé okno s krytkou.
Za vzhledem L03 stojí JuanMa Lopez, který předtím vedl design třeba u Ferrari a Genesis a kreslil také u Audi, Lamborghini nebo Seatu. Levnější série Xpengu má vizuální identitu určenou světlomety ve tvaru položeného písmene T a spolu s nízkou kapotou a svalnatými boky ani nepůsobí moc jako SUV. Ostatně i záď se snaží hrát na siluetu kupé. Vzadu je jedna svítící lišta napříč celým kufrem, jak je dnes běžné. Na tuto kategorii je nezvyklé, že všechna boční okna jsou bezrámová.
S délkou 4.650 mm je jen o 8 mm kratší než Škoda Enyaq Coupé, šířka 1.920 mm a rozvor 2.850 mm českého konkurenta trochu přerůstá. V interiéru je prostornost velmi podobná, i přes klesající střechu se zde se 187 cm v pohodě vejdu i dozadu a na nohy mám místa nadbytek. Horší je to s kufrem, tabulkový údaj 367 litrů jistě mnoho Čechů nepotěší. Ti si jistě radši počkají na model L05, který je praktičtější a větší verzí L03.
Interiér „levného“ Xpengu se nijak zásadně neliší od dražších sérií. Opět jde cestou naprostého minimalismu, kdy i zrcátka se nastavují přes displej, volant naštěstí zůstal manuálně nastavitelný. Volant je docela malý a hranatý a na rozdíl od čínské verze má standardně digitální přístrojový štít, ale také navíc průhledový displej promítaný na okno.
Software multimédií zůstal stejný a je velmi dobrý. V podstatě jde o kopii Tesly postavenou na Androidu a vizuálně je totožný jako ve většině dnešních čínských aut. Funguje velmi rychle, nenarazil jsem na žádné chyby, rychle se na něm dají vypnout povinné asistenty a jsou zde podobné funkce jako v Tesle, včetně kempovacího režimu nebo udržování teploty pro psa. Dobře také zrcadlí telefon a vestavěná navigace pracuje s daty o provozu.
Na novém hybridu automobilky, ve které 5 % vlastní Volkswagen, mě zajímala především efektivita ve „full-hybridním“ režimu. Tedy ve chvíli, kdy je baterie vybitá na úroveň, při které už nejde přepnout do elektrického režimu a musí využívat spalovací motor. Nemusel jsem kvůli tomu vyjíždět 37kWh baterii do prázdna, v systému je totiž několik režimů. V jednom z nich je možné nastavit si, na kolika procentech se má baterie udržovat nabitá, což jsem udělal.
Pod kapotou L03 se ukrývá atmosférická čtyřválcová patnáctistovka, která má podle prezentace Xpengu výkon 70 kW, v českém ceníku ale mylně udává 55 kW. S koly není přímo propojená, dokáže pouze generovat elektřinu. Dodavatelem motoru je firma Dongan, spadající pod automobilku Changan, a jde o stejný spalovací motor jako ve vozech Leapmotor B10. Zbytek hybridní techniky Kunpeng už si Xpeng vyvinul sám.
Zajímavé je, že Xpeng slibuje hlučnost při zapnutém spalovacím motoru vyšší jen o necelý decibel proti elektrickému režimu. Ačkoliv to z hlediska akustické energie znamená nárůst zhruba o čtvrtinu (decibely mají logaritmickou škálu), pro lidské ucho má jít o rozdíl na samé hranici postřehnutelnosti. Proto mě celkem zklamalo, když se po aktivaci vozu a nastavení jízdního režimu motor nastartoval a začal citelně hučet. Ne tak nahlas jako akcelerující toyota, ale rozhodně byl slyšet. Po pár sekundách se ale zase vypnul a to bylo naposledy, co o sobě dal vědět.
Při jízdě je totiž jeho zvuk naprosto neznatelný. Když se na něj soustředím, tak dokážu poznat, že běží, ale rozdíl proti elektrickému režimu je opravdu sotva znatelný. Mnohem snadněji jeho chod poznáte díky ikonce ON/OFF na přístrojovém štítu. A platí to za každé situace, na dálnici, při plné akceleraci, ve sportovním režimu. Kromě úvodních pár sekund při stání jsem motor nedokázal dostat do situace, kdy by jeho projev byl v interiéru znatelný.
Spolu s tím, že auto pohání výhradně vzadu umístěný elektromotor a neexistuje zde žádné řazení nebo cukání při připojení spalovacího motoru, to znamená, že pocit z jízdy v elektromobilu je 100%. Vzhledem k výkonu 178 kW a váze 1.935 kg není nijak extra svižný, ale i tak na stovku zrychlí za 6,8 sekundy a reakce na stlačení plynového pedálu jsou okamžité. Naopak trochu otravná je drobná prodleva rekuperace při sundání nohy z plynu. Rekuperaci ale lze zcela vypnout a nechat auto volně plachtit.
Po úvodních asi 20 pomalých kilometrech po městských ulicích kolem Lisabonu se spotřeba dostala na 5,2 l/100 km. Poté jsem se dostal z města a dalších asi 70 km ujel na kombinaci dálnic s maximem 120 km/h, okresek a horských silnic. Jel jsem celou dobu v hybridním režimu normálním tempem a příliš netestoval dynamiku. Při nastavení požadované úrovně baterie ji auto využívá v rozsahu ± 2 %, což znamená asi 1,5 kWh – tedy velmi podobné běžnému full-hybridu. Na konci jsem měl průměrnou spotřebu 5,5 litru/100 km, což není vůbec špatné.
Plug-in hybridní vůz samozřejmě není stavěn na to, aby se s ním jezdilo tímto stylem. S využitím 37,2kWh baterie a nabíjení bude spotřeba výrazně nižší. Nabíjení auto zvládá výkonem až 123 kW a do 80 % se má dostat za 20 minut, tudíž i při delších cestách je proveditelné. Čistě na baterii slibuje Xpeng dojezd 215 km v cyklu WLTP. Se 42 litry benzinu v nádrži by auto mělo ujet přes kombinovaných 1.000 km.
Komfort podvozku je slušný, ačkoliv má auto obyčejné pružiny a ne adaptivní podvozek jako modely z 800V série. Při sezení na zadních sedačkách je cítit jistá lehká nervozita v nižších rychlostech. Přes větší nerovnosti se auto přenáší s přehledem a bez rázů a i přes necitlivě naladěné řízení, které působí synteticky tuze, se s ním dá dobře prohánět zatáčkami.
V Česku se Xpeng L03 PowerX Long Range prodává v jediné variantě za 939.900 Kč. Je to stejná cena, za jakou se dá pořídit elektrická verze RWD Long Range s baterií o kapacitě 71,1 kWh. Bateriová varianta nabídne i levnější specifikaci s 58,2 kWh za 859.900 Kč, ale také čtyřkolku s větší baterií za 1.139.900 Kč.
Výbava hybridu je tradičně bohatá a zahrnuje třeba V2L, průhledový displej, výhřev a odvětrávání předních sedaček, dvouzónovou klimatizaci, tepelné čerpadlo, palubní kameru, ambientní osvětlení nebo velmi dobře fungující hlasové ovládání, které je tedy zatím pouze anglicky. Připlatit si můžete jen za lak karoserie a také za tažné zařízení, které vyjde na 24.900 Kč a auto s ním může tahat až 1.500 kg.
Zdroj: autorský článek, zdroj foto a video: Xpeng