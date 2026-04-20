Dobrodružná cesta Martina Vaculíka do moštárny čínským pick-upem Riddara RD6
Zatímco jinde jabloně teprve začínají kvést a sadaři se strachují, aby nepřišly noční mrazy, v údolí, kde žiji, už ze stromů padají přezrálé plody. Před hnilobou jsem se je pokusil zachránit čínským elektrickým pick-upem se samonosnou karoserií.
Úvod je samozřejmě vtip. Video jsem natáčel v říjnu loňského roku jako jedno z mnoha pro náš televizní pořad Svět motorů vysílaný na stanici Nova Action. Toto je premiéra delší verze pro webové publikum. Takže na jablka a mošt z nich si samozřejmě musíte ještě pět měsíců počkat.
Nabídka elektrického pick-upu se samonosnou karoserií Riddara RD6 je však stále aktuální. Za 1.095.000 Kč bez DPH můžete mít základní zadokolku, na 1.499.000 Kč vyjde testovaná čtyřkolka Exclusive s baterií o kapacitě 86 kWh, výkonem 315 kW, maximální rychlostí 190 km/h, zrychlením z klidu na 100 km/h za 4,5 s, užitečnou hmotností 1030 kg a maximální hmotností brzděného přívěsu celých 3000 kg.
Velmi zajímavé je, že pohotovostní hmotnost nejsilnější a nejlépe vybavené Riddary RD6 je 2180 kg. Terénní pick-up, který musí snášet vysoké zatížení a namáhání od nerovného povrchu, tak není těžší než třeba Škoda Enyaq. Kdo se teď chystá nadávat na vysokou hmotnost elektromobilů, je úplně mimo mísu. Podívejte se schválně, kolik váží třeba prázdná dvojčata Ford Ranger či Volkswagen Amarok se třílitrovými diesely, které jakžtakž mohou riddaře konkurovat dynamikou. Aha? Aha!
Důvod, proč Riddara RD6 není těžší nejen než běžný osobní elektromobil, ale ani než běžný rámový terénní pick-up s dieselem pod kapotou, je v samotném konstrukčním základu – jde totiž o vůz se samonosnou karoserií. Konstrukčně tak Riddara není Toyota Hilux, ale spíš Škoda Felicia pick-up (škoda-znalci zalezte, samozřejmě vím, že model se tak nejmenoval, ale nikdo mu jinak neřekne). Velmi mě proto zajímalo, jaké zvuky bude vydávat a jak se kroutí jeho karoserie při maximálním křížení. Limitem vozu se však nakonec ukázala být jeho jiná, podstatně banálnější část.
