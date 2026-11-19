Dočkají se šílení Francouzi konkurence? VW poodhaluje GTI s masivním křídlem
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Dle svého profilu na Facebooku chystá Volkswagen něco speciálního. Dokazují to dvě fotografie zahaleného červeného vozu ne nepodobnému poslednímu elektrickému Polu GTI, jen s velkým překvapením na zádi. Dočká se Renault a Peugeot konkurence?
Pomalu to vypadá, jako by malá, rychlá auta zažívala renesanci. Mluvíme o kategorii rychlých hatchbacků, neboli "hot-hatchů", pokud chcete, a přirozeně ne o těch spalovacích, jimž se i kvůli brzkému příchodu emisní normy Euro 7 stále rychleji krátí dny. To je ostatně znát i na modelové nabídce Volkswagenu, z níž nedávno vypadlo rychlé Polo s legendárním přívlastkem GTI.
To brzy nahradí právě nový, elektrický model ID.Polo GTI, jenž bude k mání za bez tisícovky milion. A právě jeho konkurence dneska vzkvétá: třeba Stellantis už vypustil do prodeje hned několik zajímavých vozů na platformě E-CMP, třeba Opel Corsa a Mokka GSE, Fiat 600 Abarth či Peugeot e-208 GTI. Elektrické Mini? To je dnes už pomalu stálicí na trhu.
Jiná liga
Zhruba před rokem ale Renault s modelem 5 Turbo 3E vykopnul do světa úplně novou kategorii, nazvěme ji třeba hyper-hatch. Retrofuturistický vůz má 555 koní (410 kW), točivý moment až 4800 Nm ze tří motorů, zrychlení z 0 na 100 km/h za méně než 3,5 sekundy a maximální rychlost 270 km/h. Mimo to hostí 800V architekturu se 70kWh baterií a váží pouze 1450 kg díky karbonové konstrukci. Povinným odkazem na původní renaulty 5 Turbo jsou extrémně rozšířené blatníky a auto hlavně opravdu vznikne, a to v limitované edici pouhých 1 980 číslovaných kusů (jako odkaz na rok 1980, kdy vyjel původní model).
Renault poté dostal konkurenta. Gilles Vidal, tvůrce konceptu 5 Turbo 3E totiž odešel do konkurenčního Stellantisu, kde si zahrál variaci na to samé téma: Peugeot E-T16 Concept má také tři elektromotory (jeden vpředu, dva vzadu) s pohonem všech kol a vektorováním točivého momentu dávají dohromady 816 koní (600 kW) a až 9600 Nm. Z 0 na 100 km/h zrychlí za 2,5 sekundy, na 300 km/h za 16 sekund a prý jede až 309 km/h.
Co to bude?
Teď to z facebookového účtu wolfsburské značky vypadá, že se do party možná přidá i Volkswagen. Z popisu je zřejmé, že půjde spíše o koncept než sériový vůz, ale kdo ví. Jediné, co zatím z dvojice červeně laděných fotografií vidíme, je to, že by vůz měl mít proporce ne nepodobné modelu Polo GTI, zatímco vzadu najdeme gigantické přítlačné křídlo.
Možná bychom si tipli, že se dočkáme i znovuzrození třídveřové karoserie, na detaily si ale budeme muset počkat do pátku 20. listopadu, kdy Volkswagen představí další podrobnosti. Máte nápad, co by to mohlo být? Napište nám to do komentářů!
Zdroj: Volkswagen @ Facebook