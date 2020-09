Dočkáme se ostrého SVU Hyundai? Tucson N by mohl mít přes 290 koní

S blížící se premiérou nové generace SUV Hyundai Tucson, která je naplánovaná na úterý 15. září, začala automobilka přidávat zajímavé informace o jeho designu a vývoji. Jihokorejský web Autospy.net však nyní přišel se zákulisními informacemi o ostrém provedení Tucson N a sportovně laděné verzi N Line.

Samozřejmě se prozatím jedná pouze o spekulace, přesto bychom se nedivili, pokud by na nich byla špetka pravdy. Segment výkonných SUV se totiž v posledních letech povážlivě rozrůstá a bylo by divné, pokud by Hyundai chtělo zůstat stranou. Každopádně co bychom tedy mohli očekávat?

Podle jihokorejských kolegů by ostrý Tucson N mohl být osazen přeplňovaným 2,5 litrovým čtyřválcem, který nabídne nejvyšší výkon 216 kW (294 k) a točivý moment až 421 N.m. Méně výkonný Tucson N-Line by mohl dostat hybridní přeplňovanou šestnáctistovku, jejíž kombinovaný výkon by mohl dosahovat až 171 kW (233 k) a 350 N.m.

Podle informací webu Autospy.net by se navíc přeplňovaná šestnáctistovka (bez hybridní asistence) měla dostat i pod kapotu tradičního Tucsonu. Její výkon by se přitom měl pohybovat okolo 134 kW (182 k) a točivý moment by měl dosahovat zhruba 265 N.m.

Informace o dalších pohonných jednotkách zatím chybí, stejně jako zdroj těchto spekulací. Raději bychom k nim proto přistupovali s velkou dávkou nadhledu. Podstatně věrohodněji však zní informace o výbavě interiéru, které se částečně opírají o nedávno zveřejněné skici.

Produkční Tucson nové generace by měl nabídnout plně digitální přístrojový štít a 10,25palcovou obrazovku infotainmentu, která bude plně integrována do středové konzole. Ovládání ventilace by mělo být samostatné, ovšem zřejmě opět dotykové.

Jihokorejští kolegové navíc přidali informace o rozvoru modelu, respektive o jeho dvou variantách. Tucson s delším rozvorem by měl směřovat na americký, čínský a korejský trh, zatímco verze s kratším rozvorem bude určena pro Evropu a oblast Středního Východu.

Na konkrétní informace si však budeme muset počkat až do úterý 15. září, kdy bude nový Tucson představen v plné kráse. Zůstává však otázkou, zda automobilka rovnou představí i ostrou verzi N, nebo si ji nechá až na později.