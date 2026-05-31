Dočkáme se po 20 letech nového ducata? Stellantis představil strategii pro užitkáče
Koncern Stellantis odhalil ambiciózní ofenzívu pro užitkové vozy. Slibuje 11 nových modelů, integrovaný digitální ekosystém i plně autonomní dodávku budoucnosti, která má šetřit ovzduší i náklady.
Globální obchodní jednotka se zaměřením na užitková vozidla Stellantis Pro One představila svou strategii na investorském sněmu před několika dny. Je podobně ambiciózní jako plán koncernu pro osobní automobily a kromě 11 nových modelů slibuje také jedno plně autonomní vozidlo či 100% provozuschopnost.
V minulém roce prodal koncern Stellantis 1,65 milionu užitkových vozidel, přičemž na evropském a jihoamerickém trhu byl lídrem segmentu. Tuto pozici si plánuje udržet a stát se lídrem také na dalších trzích, a to i díky cíli 30% růstu objemu prodejů.
V následujících čtyřech letech se divize chystá představit 11 nových modelů, mezi nimiž najdeme jak modely nahrazující ty stávající, tak úplně nové, které se pokusí dobýt koncernem Stellantis neobsazené segmenty.
Stejně jako u osobních vozů i zde sází koncern na nabídku kompletního spektra pohonných jednotek se silným zaměřením na hybridní agregáty. Nabízet však bude také čistě elektrické modely a zároveň modely se spalovacím motorem. U dvou nových dodávek s architekturou STLA Brain se Stellantis v tiskové zprávě nebojí slíbit mezi konkurenty nejlepší užitečné zatížení, objem nákladového prostoru i přípravu na různé přestavby.
V plánu uvádí také modernizovanou malou dodávku se zaměřením na jihoamerický trh a zásadní modernizaci globální kompaktní dodávky, tedy modelů Berlingo, Partner, Doblò, Combo a ProAce City.
Můžeme doufat, že zmíněné zcela nové dodávky využívající STLA Brain nahradí přesluhující platformu K0 a všechny dodávky na dvacet let staré platformě Fiatu Ducato. Do celé modelové řady se navíc Stellantis chystá zavést nové elektrické pohonné jednotky včetně nových baterií s technologií LFP i NMC.
Nejen dodávky
Zejména za oceánem se Stellantis chystá stavět na popularitě vozů typu pick-up. V Jižní Americe se zaměří na obnovu malých kompaktních modelů Fiat Strada a Fiat Toro, kterým co nevidět přibude konkurence ve formě Volkswagenu Tukan. V Severní Americe uvede také nový RAM Rampage, který se pokusí uzmout část trhu oblíbenému Fordu Maverick. Místo mu uvolní Hyundai Santa Cruz, který se z trhu na konci roku 2026 stáhne.
Na segment středně velkých pick-upů se Stellantis plánuje zaměřit a vidí v něm významnou příležitost k rozšíření tržního pokrytí. Stellantis Pro One pro tento segment vyvine zcela nový cenově dostupný model, který by měl využít již existujícího strategického partnerství, pravděpodobně s partnery z Číny. Kromě toho plánuje na severoamerický trh uvést také další středně velký pick-up pod automobilkou RAM.
Mezi plnotučnými pick-upy plán ukazuje na zcela novou generaci všech verzí. Měla by nabídnout prvotřídní výkon a schopnosti v rámci své třídy a také se stane prvním automobilem s prodlužovačem dojezdu (REEV) nejen u koncernu Stellantis, ale také v kategorii full-size pick-upů prodávaných na tamním trhu.
Nový ekosystém
Divize Stellantis Pro One se stejně jako divize užitkových vozidel francouzského Renaultu transformuje na poskytovatele plnohodnotného ekosystému. Základem tohoto přístupu je pokročilé řešení pro zajištění trvalé provozuschopnosti Pro One NEXT. To by mělo umožnit monitorování v reálném čase a proaktivní řešení případů s cílem minimalizovat prostoje a maximalizovat provozní efektivitu.
„S řešením Pro One NEXT děláme rozhodující krok vpřed v tom, jak podporujeme podnikání našich zákazníků,“ uvedl Eric Laforge, globální senior viceprezident Stellantis Pro One. V současné době se systém testuje v Evropě prostřednictvím specializovaných řídicích center.
Do budoucna by integrace umělé inteligence a dalších služeb založených na získaných datech měla zvýšit škálovatelnost a umožnit hledat nové způsoby využití, včetně proaktivní správy vozového parku a řešení opakujících se problémů či potřebných servisních úkonů.
Pro One NEXT je jen jeden z pěti pilířů transformace. Mezi ty další patří vylepšení aktualizací vzduchem a interakce řidiče s vozem pomocí AI, dále integrované služby včetně interního financování, pronájmu, pojištění a řešení pro nabíjení nebo profesionální servisní síť s více než 21.000 servisními místy.
Asi nejzajímavějším pilířem je však program Stellantis CustomFit, který nabídne řešení pro přestavbu a personalizaci integrující základní funkce vozidla se specifickými úpravami podle přání zákazníka, k čemuž Stellantis plánuje využít mimo jiné globální síť více než 550 certifikovaných partnerů.
Krabice na kolech
Nadpis nemá evokovat posměch vůči designu nepovedeného vozu, nýbrž tak Stellantis nazývá koncept užitkového vozu budoucnosti postavený na pěti zmíněných pilířích a řešení Pro One NEXT. Jde o představu divize o budoucnosti tzv. dodání na poslední míli, což je poslední, klíčová fáze dodavatelského řetězce.
Představuje přepravu zboží z distribučního centra přímo k zákazníkovi domů nebo na adresu jeho firmy. V rámci dodavatelského řetězce je právě tato část považována za nejnákladnější a nejsložitější logistický úkol, a to i přes to, že se obvykle jedná o nejkratší fyzickou vzdálenost v rámci cesty zboží.
Představený koncept ukazuje plně autonomní vozidlo s nulovými emisemi výfukových plynů, které má využít komplexní nabídky služeb určených k zefektivnění provozu. Díky tomu má pomoci výraznému snížení provozních nákladů. Blíže bude představeno v polovině září na autosalonu IAA v Hannoveru. Divize Stellantis Pro One zde spolu se zmíněným konceptem představí svou vizi profesionální mobility detailněji.
Zdroj: Stellantis, DHL