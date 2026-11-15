Dodávka roku naživo: Renault Trafic E-Tech jsme prozkoumali na e-Salonu
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Nový elektrický Renault Trafic E-Tech se ještě ani neprodává a už má důležitou cenu, přestože jednu věc vývojáři nenavrhli úplně dobře. Jak to celé bude fungovat ve skutečnosti, zjistíme v příštím roce.
Za pár dnů to bude přesně rok, co Renault odhalil novou generaci elektrického traficu, postavenou na vlastní skateboardové platformě a 800V architektuře. Od té doby stihl vůz získat ocenění Dodávka roku 2026, a to aniž by byl v sériové výrobě. Nyní jsem ho konečně mohl prozkoumat naživo, a to na e-Salonu v pražských Letňanech.
Renault na výstavišti strhl plachtu z provedení L2, které má na délku 527 cm, ale na výšku jen 189 cm. Právě kvůli tomu vůz působí neskutečně dlouhý, jeden by mu tipoval šest metrů.
Šedý furgon představený na e-Salonu měl protiskluzovou podlahu, která podle automobilky pojme tři europalety. Ti, co přepravují menší věci a nikoliv celé palety, možná neradi uvidí schůdek u posuvných dveří na pravé straně, neboť do něj může zboží padat. Schůdek však sahá jen asi centimetr za obrys pravého zadního podběhu, takže rovné podlahy je tu dost a dost.
Automobilka také hovořila o výšce nakládací hrany jen 53 cm a připomněla užitečnou hmotnost až 1,25 tuny v závislosti na verzi. Dosavadní elektrický trafic uměl nanejvýš něco přes 1,1 tuny, takže je tu jisté zlepšení. Výrazně lepší bude novinka s přívěsem, utáhne až dvoutunový.
V kabině představeného kousku jsou dvě sedačky, takže prostoru tu má řidič i spolujezdec na rozdávání. Co však chybí, je madlo na A-sloupku pro snazší nastupování; podlaha kabiny je sice níž než u většiny ostatních dodávek, stejně by se však madlo hodilo.
Výhled přes dvojité A-sloupky je v rámci možností relativně dobrý, velmi mi tu ale chybí startovací tlačítko. Vůz se bude „startovat“ s největší pravděpodobností šlápnutím na brzdu a zařazením rychlosti pomocí voliče vpravo pod volantem, stejně tak se bude vypínat tím, že zařadíte P a prostě vystoupíte.
To nejsou dobré zprávy také proto, že ve voze bude několik 230V zásuvek – v kabině i v nákladovém prostoru. Ty budou fungovat i za jízdy, takže z nich bude člověk moci nabíjet elektrické nářadí, zatímco pojede na zakázku. Jenže když se vůz vypne, kdykoliv vystoupíte, nabíjení ve stojícím voze bude oříšek – pokud to Renault nebude mít ošetřené nějakým statickým režimem, v němž bude aktivní vysokonapěťová elektrosoustava.
Renault na e-Salonu zveřejnil také základní českou cenu. Ta je 969 tisíc korun bez DPH za krátkou verzi v základní výbavě Advance s menší, 60kWh baterií. Ta má stačit na 350 km jízdy dle WLTP; větší 81kWh baterie má vůz dovézt o 120 km dál.
Základní výbava obsahuje například tepelné čerpadlo, rychlé, přístupovou kartu, manuální klimatizaci, funkci V2L (Vehicle-to-Load) skrz adaptér do nabíjecí zásuvky vozu, adaptivní tempomat, multimediální systém openR evo s 12,3" displejem, couvací kameru, parkovací čidla vpředu, vzadu i po stranách, kotevní oka v podlaze nákladového prostoru a plně LED přední a zadní lampy i osvětlení nákladového prostoru.
Druhá verze Extra, která zatím nemá českou cenu, přidává automatickou klimatizaci, sklopné sedadlo spolujezdce s možností fungovat jako mobilní kancelář a po jedné zásuvce na 230V v kabině a v nákladovém prostoru. Tam je také více kotevních ok, celkem deset.
Nabíjecí výkon u větší baterie je až 190 kW, což je na první pohled málo na 800V architekturu, ale jsme u užitkových aut a na ta je to dobré číslo. Během 20 minut má vůz v ideálních podmínkách nasát dost energie na až 280 km jízdy.
Nový Renault Trafic E-Tech bude k objednání na konci tohoto roku. Výroba by měla začít v příštích několika týdnech a bude probíhat v továrně ve francouzském Sandouville na stejné lince jako dosavadní spalovací trafic.
zdroj: Autorský text | foto: Marek Bednář/Auto.cz, Renault