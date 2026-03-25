Dodávka značky Volvo?! Není to vtip ani AI
Volvo a užitkové vozy spolu nešly moc dohromady – až do nynějška, kdy britská divize automobilky představila dvoumístnou verzi elektromobilu EX30 s tisícilitrovým nákladovým prostorem místo zadních sedaček.
S výrobou užitkových aut máme spojenou řadu značek napříč Evropou, Volvo však mezi nimi není. Přesto právě ono nyní přichází s jednou s nejmenších dodávek na trhu. Postavilo ji totiž na základě malého elektromobilu EX30.
Za přestavbou stojí britské zastoupení značky. Vzhledem k tomu, že ještě není 1. dubna, že k vozu vyšla standardní tisková zpráva a že má novinka dokonce i cenu, troufneme si tvrdit, že EX30 Cargo, jak se vůz jmenuje, není vtip. Dokonce podle automobilky je k mání i ve verzi Cross Country se zvýšeným podvozkem.
Užitková verze EX30 vznikla jednoduše – místo zadních sedaček je oplastovaný prostor pro náklad. Jeho podlaha je rovná, délku jsme se však od britské divize Volva nedozvěděli. Jen to, že místo standardních 318 litrů má prostor pro náklad nově objem rovný kubík, tedy 1000 litrů. Užitečná hmotnost je 390 kg.
Z dalších úprav stojí za zmínku větší úhel otevření zadních dveří pro snazší manipulaci s nákladem či začerněná zadní okna pro ukrytí nákladu. K mání je ve výbavách Core, Plus a Cross Country Plus a po stránce výkonu je na výběr ze všech verzí dostupných pro osobní provedení, tedy v zadokolkových P3 (150 koní, 343 Nm), P5 (272 koní, 343 Nm) a P5 Long Range (stejný výkon, vyšší dojezd), a také ve čtyřkolce P8 AWD (428 k, 543 Nm).
Ta v osobní verzi zrychlí na stovku za 3,6 sekundy, takže v EX30 Cargo máme před sebou jednu z nejrychlejších dodávek na světě, ne-li tu úplně nejrychlejší. Dokonce i testovací mula Jaguaru XJ220, tedy Ford Transit s přeplňovaným šestiválcem určeným pro XJ220 o výkonu 540 koní, potřeboval ke zrychlení na stovku 4,5–5 sekund.
„Podnikatelé a firmy také chtějí kvalitu, bezpečnost a technologie, kterými jsou vozy Volvo známé, v segmentu kompaktních užitkových aut. Proto jsme postavili extrémně praktické EX30 Cargo,“ nechal se slyšet šéf flotilových prodejů britské divize Volva Jack Munford.
Volvo EX30 má čínské kosti, sdílí techniku se Smartem #1 a Zeekrem X a vyrábí se v čínském Čcheng-tu. Kompletní ceník novinky není zatím na světě, základní cena za verzi P5 (slabší P3 se začne prodávat později) však je 36 tisíc liber (1,02 milionu korun). Do Česka se téměř jistě nedostane.
Zdroj info, foto: Volvo | video: auto.cz