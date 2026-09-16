Dodávkou roku 2027 je Renault Trafic E-Tech. Zatím není v prodeji
Nejlepší dodávka pro rok 2027 se zatím nevyrábí, slibuje ale hodně. Oproti svému předchůdci však také má menší nákladový prostor a níž umístěná světla.
Francouzská automobilka Renault už před téměř rokem odhalila novou generaci elektrické dodávky Trafic E-Tech. Má novou platformu, 800V architekturu a dojezd o polovinu lepší oproti dosavadnímu elektrickému traficu, který je přestavbou spalovací verze. Už tehdy firma říkala, že výroba v Sandouville začne až na konci roku 2026.
Přesto se teď právě tato dodávka, kterou si ještě pár měsíců nikdo nebude moci koupit, stala Mezinárodní dodávkou roku 2027. A to ne těsně – nejlépe z finalistů ji ohodnotilo všech 26 porotců. Na druhém místě skončila paterčata Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo, Fiat Doblo a Toyota ProAce City, souhrnně označovaná jako Stellantis ProOne Compact. Třetí místo sdílí Farizon V7E a faceliftovaný Volkswagen Caddy Cargo.
Předání ocenění proběhlo na autosalonu IAA Transportation v Hannoveru, který odstartoval 15. září. „Toto ocenění představuje již šestý úspěch značky Renault v historii této ceny a přichází 25 let po prvním vítězství modelu Trafic v roce 2002,“ řekl při předání ceny Jarlath Sweeney, předseda poroty. Další čtyři úspěchy Renaultu si připsaly modely Master (v letech 1998 a 2025) a Kangoo (v letech 2012 a 2022).
Nový elektrický trafic znamená „nižší denní provozní náklady, skutečné potěšení z jízdy, velkou obratnost v městském prostředí a také možnosti dalšího vývoje na požádání díky softwarovým aktualizacím“, řekl Jan Ptáček, viceprezident divize lehkých užitkových vozidel u automobilky Renault.
Protože se ale zatím stále novinka nevyrábí, a tak ji nemůžeme vyzkoušet, budeme mu prozatím muset věřit. Pro použití v reálném světě stále vzbuzuje otázky. Jednak má oproti dosavadnímu traficu menší nákladový prostor a jednak nízké uložení světlometů v přídi může omezit jejich funkčnost. Na druhou stranu, oproti dosavadnímu elektrickému traficu má ten nový utáhnout více než dvakrát těžší přívěs, až dvoutunový. Jaká bude novinka na silnici, zjistíme, až se s ní prvně svezeme.
zdroje: Renault, IVOTY