Dodávky z malých aut bývaly evergreenem milénia. Na přání zákazníků přijíždí další
Na českém trhu již malá osobní auta oficiálně přestavěná na užitkové verze kategorie N1 prakticky nenajdeme. Ford nyní představil oficiální přestavbu elektrického modelu Explorer. Měla by šanci i v tuzemsku?
Zdá se, že užitkové verze osobních aut ještě neřekly své poslední slovo. Nedávno jsme psali o užitkové verzi elektrického kompaktu Volva EX30, a ani ne pár týdnů nato přichází s vlastní užitkovou verzí elektrického exploreru automobilka Ford.
A pokud si říkáte, že Explorer přece není malé auto, tak máte sice pravdu, s délkou 4468 mm a šířkou 1872 mm je půdorysně větší než nejmenší dodávka značky v podobě modelu Courier (4337 mm/1800 mm). Plně elektrický model Explorer je však výrazně menší než předchozí generace explorerů a nad courierem vítězí také delším dojezdem a komfortnější kabinou.
Navíc mu přestavba provedená v britském Dagenhamu dává docela slušné parametry. Zákazníci si mohou vybrat mezi verzí s výkonem 210 kW a 545 Nm s pohonem zadních kol nebo silnější variantou s 250 kW a 679 Nm a hlavně pohonem všech kol. První zmíněná verze utáhne menší přívěs o maximální pohotovostní hmotnosti 1000 kg, silnější verze zvládne o 200 kg víc.
Tisková zpráva uvádí, že díky rychlému nabíjení o špičkovém výkonu 135 kW se z 10 na 80 % Explorer Van nabije za 25 minut a díky dojezdu přes 600 kilometrů umožní stihnout objet všechny potřebné zastávky.
Komu je určený?
Stejně jako u Volva EX30 Cargo je také Ford Explorer Van výsledkem úzké spolupráce britského zastoupení automobilky s firemními zákazníky. Explorer Van byl vyvinut na míru pro potřeby tamního trhu a díky homologaci užitkového vozidla také splňuje podmínky pro daňové úlevy platné ve Velké Británii. Jelikož se jedná o oficiální přestavbu nabízenou automobilkou, platí na ni také tovární záruka (3 roky/60.000 mil (96.560 km).
Vůz je určený pro rychlý přesun malého materiálu, který ale může být i relativně těžký (užitečné zatížení je v závislosti na variantě až 650 kg), nebo pro stavbyvedoucí a inspektory, kteří s sebou potřebují vzít víc než jen laptop. Elektrický pohon byl vybrán kvůli neustále se zvyšujícímu tlaku na přechod firem k čisté mobilitě.
Díky týmu Ford Pro Special Vehicles vývoj modelu trval pouhých 6 měsíců. Základem přestavby je bezpečnostní přepážka oddělující nákladový prostor od kabiny dvou pasažérů vpředu. Zadní sedadla tu nehledejte, stejně tak zmizela boční okénka, dveře však zůstaly.
Podlaha z odolného materiálu nabízí také několik dělicích příček a úchytů pro upevnění nákladu či zavazadel. Celá zástavba byla navržena pro co nejnižší přidanou hmotnost a splnění bezpečnostních požadavků.
Každý Explorer Van jde dovybavit několika balíčky, které odrážejí různé možnosti využití modelu. Jeden z balíčků vymění běžné potahy sedadel za odolný materiál a přidá bezpečnostní mřížku na zadní okno, další balíček zahrnuje oranžovou výstražnou rampu nebo výstražná světla a pracovní světlo na zadních dveřích. Další z balíčků nabídne mimo jiné prostředek na mytí očí a dezinfekci rukou.
Kabina ale zůstává na vysoké úrovni. Najdeme v ní velké úložné přihrádky včetně jedné skryté a uzamykatelné, z civilního exploreru zůstávají také asistenční technologie včetně inteligentního adaptivního tempomatu, detekce mrtvého úhlu nebo couvací kamery. Cena začíná v přepočtu na 1,1 milionu korun, tedy jen o pár desítek tisíc méně, než kolik stojí plně elektrické modely E-Transit a E-Transit Custom na britském trhu.
Kompaktní E-Transit Courier je skoro o třetinu levnější, ale nedokáže konkurovat dojezdem ani komfortem kabiny. Zda se novému exploreru bude dařit, uvidíme po oficiálním představení na veletrhu CV Show koncem tohoto měsíce.
Líbil by se vám elektrický explorer jako užitkový vůz i u nás? Nebo byste preferovali jinou malou dodávku ve stylu vozů jako Ford Fiesta Van, Opel Corsa Van, Škoda Fabia Praktik či pozdější model Praktik na bázi roomsteru? Nebo třeba stylový Mini Clubvan?
Na českém trhu zatím zůstává v nabídce Dacia Spring Cargo, jinak ale miniaturní užitkové vozy na bázi osobních modelů zcela vymizely. Není to škoda? Například pro rozvoz drobného zboží na krátké vzdálenosti, případně jako příprava pro rozvoz obědů přeci dávají smysl.
Zdroj: Ford From the Road