Dodge vyslechne přání zákazníků. Vrátí charger s osmiválcem a zadním pohonem
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V segmentu amerických muscle kár je dnes poslední kousek, který odpovídá původním zvyklostem. K Fordu Mustang se ale asi už příští rok znovu přidá Dodge, jehož nový charger dostane vrcholnou variantu s pořádně velkým osmiválcem.
Dodge Charger se v současné generaci dostal na trh nejprve jako elektromobil a poté i s řadovým šestiválcem. Reakce zákazníků v Americe ale nebyly příliš nadšené, což se podepsalo na prodejích. Od letoška se Dodge oficiálně vrací i do Evropy, kde bude zatím nabízet pouze charger. Dříve se zde jeho vozy prodávaly polooficiálně také, a pro Dodge zde byl stejný problém jako v Americe.
Evropští zákazníci u amerických vozů vyžadují osmiválec ještě více než ti američtí. Na obou kontinentech ale platí, že muscle káry jako charger to mají bez pořádného vidlicového osmiválce těžké. V Dodge si to uvědomují a o zabudování legendárního HEMI pod dlouhou kapotu chargeru se mluví už od odchodu předchozího šéfa Stellantisu Carlose Tavarese. Důvodem, proč tam ještě není, prý byly fyzické rozměry. Při vývoji se s ním prostě nepočítalo.
Že se to ale nakonec podařilo je už v podstatě jisté a potvrzují to uniklé dokumenty přímo z Dodge, ke kterým se dostali američtí novináři. Osmiválec se podle nich do chargeru dostane s modelovým rokem 2028, který by měl do prodeje zamířit někdy v polovině příštího roku. A rozhodně se nebude držet zkrátka.
S modernizací se totiž Dodge Charger dočká 6,2litrového vidlicového osmiválce HEMI se superchargerem ve vrcholné verzi SRT Hellcat. Stejná jednotka byla už u minulé generace chargeru a také v challengeruje a měla tam výkon 527 kW. I v novém chargeru by měla být poháněna jen zadní kola, na rozdíl od současných verzí se čtyřkolkou. Převodovka bude osmistupňový automat ZF 8HP95.
Nová vrcholná verze bude dostupná jak pro kupé verzi, tak i pro pětidveřový liftback. I nadále zůstane možnost volit mezi elektrickou verzí ve dvou výkonnostních variantách (370 kW a 500 kW) a také řadovým šestiválcem se třemi specifikacemi – 313 kW, 410 kW a 447 kW. Spolu s tím by měly přijít lehké úpravy designu a interiéru.
Jestli se dočkáme i v Evropě, se z uniklých papírů nedozvíme. Dodge zde začíná letos prodávat evropské specifikace chargeru s elektromotory i šestiválcem. Zastoupení zůstává stejné, přes švýcarskou firmu KW Auto, tentokrát ale s vozy upravenými pro evropské potřeby přímo u Dodge a s oficiální podporou místního zastoupení Dodge.
Za prvních devět měsíců tohoto roku se v USA prodalo 8796 kusů chargeru. Za celý rok 2025 se tam Dodge podařilo udat jen 7.232 kousků, jen o rok dříve to přitom bylo 39.448 kusů. Tehdy se ale ještě doprodával charger předchozí generace s osmiválcem. Výrazně populárnější než charger tam zůstává i Dodge Durango, který se ve stejné generaci vyrábí už 15 let. Evropské prodeje Dodge bohužel nejde spolehlivě spočítat. V tabulkách je za prvních osm měsíců registrováno 303 kusů, reálná čísla ale budou podstatně vyšší vzhledem k dovozu kusů v americké specifikaci a polooficiálnímu prodeji.
Jedna osmiválcová varianta současného chargeru už mimochodem existuje a prodává se. Vůz nazvaný Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pak je ale závodní speciál určený pro sprinty a schválený pro sérii NHRA Factory Stock Showdown. Výrazně upravené auto má vpředu 5,8litrový osmiválec HEMI se superchargerem, třístupňový automat a výkon se odhaduje na asi 1260 kW. Vznikne jen 50 kusů, které samozřejmě nesmějí na silnici, a cena začíná v přepočtu na 4,9 milionu korun.
Zdroj: Caranddriver, zdroj foto: ACZ, zdroj videa: Dodge