Dodge Dynasty (1988–1993): „Létající cihla“ s předním pohonem
Hranaté sedany Dodge Dynasty s téměř svislým zadním oknem měly pohon předních kol napříč umístěným řadovým čtyřválcem s objemem 2,5 litru. Výkonnější alternativou byl vidlicový šestiválec s objemem 3,0 nebo 3,3 litru.
Americká automobilka Dodge, divize koncernu Chrysler, uvedla na konci osmdesátých let minulého století na trh středně velké čtyřdveřové sedany Dynasty, nahrazující sedany Dodge 600 s pohonem předních kol řadovým čtyřválcem. Dodge Dynasty byl v řadě sedanů Dodge zařazen mezi modely Dodge Spirit a Dodge Monaco.
Dynasty měl hranatou karoserii, která vznikla pod taktovkou amerického manažera italského původu Leeho Iacoccy (1924–2019). Iacocca se v roce 1978 stal prezidentem společnosti Chrysler, nacházející se tehdy v hluboké krizi. S modelem Chrysler New Yorker sdílel Dynasty hlavní rysy karoserie a zpočátku i řadový čtyřválec pohánějící přední kola. Chrysler vyráběl Dodge Dynasty ve svém závodu v Belvidere (stát Illinois) společně s modely Chrysler New Yorker, New Yorker Fifth Avenue a Imperial. Poslední vůz Dodge Dynasty vyjel z bran továrny 28. května 1993. Celkem jich bylo vyrobeno necelých 522 tisíc, nejvíce v roce 1989 (115.623). V Kanadě a Mexiku se modely Dynasty prodávaly pod názvem Chrysler.
Modelový rok 1988
K typickým rysům karoserie Dodge Dynasty patřilo téměř svislé zadní okno (foto), obdélníková sdružená zadní světla, propojená pásem červeného plexiskla a plastové ochranné lišty po celém obvodu vozu. Model Dynasty měl rozvor náprav 2649 mm a vnější rozměry 4877 x 1740 x 1359 mm (d x š x v). Na americké poměry to tedy byl vůz střední velikosti. Modely Dynasty se nabízely v základní výbavě Base, Premium (pouze 1988) a LE. Od roku 1992 se nabízela u verzí LE výbava Brougham s vinylovou střechou.
K typickým rysům karoserie Dodge Dynasty patřilo téměř svislé zadní okno. |
Vpředu měl Dodge Dynasty obdélníkovou masku chladiče s chromovaným rámem (foto), rozdělenou svislou a vodorovnou středovou lištou. Příslušnost ke koncernu Chrysler potvrzoval pěticípý znak uprostřed masky a na víku kufru. Po stranách masky byly umístěny dvojité obdélníkové světlomety sdružené se směrovkami. Modely LE měly pouze v roce 1988 opěrky hlavy na zadních sedadlech.
Jednotlivé ročníky Dynasty se lišily jen designem krytů kol, například imitací drátových výpletů. |
Přední kola základního modelu poháněl vpředu napříč umístěný řadový čtyřválec s objemem 2501 cm3, rozvodem OHC a nejvyšším výkonem 101 k (74,5 kW) při 4800 ot/min. Točivý moment měl vrchol 185 Nm při 2800 otáčkách. Vůz vybavený výhradně třístupňovou automatickou převodovkou Chrysler TorqueFlite A413 vážil 1360 kg a dosahoval rychlost 166 km/h.
Do modelů s vyšší výbavou se montoval vidlicový šestiválec Mitsubishi série Cyclone 6G72 s objemem 2972 cm3, rozvodem OHC a nejvyšším výkonem 138 k (102 kW). Vůz s pohotovostní hmotností 1420 kg dosahoval rychlost 185 km/h.
Modelový rok 1989
Novinkou tohoto modelového roku byla nová elektronicky řízená čtyřstupňová automatická převodovka Ultradrive (v seznamu převodovek Chrysler A604). Byla to jediná převodovka pro všechny modely s motorem V6 až do konce výroby modelu Dynasty. S touto převodovkou stoupla maximální rychlost na 190 km/h a spotřeba podle EPA byla ve městě kolem 13 litrů na 100 km a na dálnici 9 l/100 km.
Modelový rok 1990
Od modelového roku 1990 se do vozů Dodge Dynasty montovaly vidlicové šestiválce Chrysler série EG (foto) s objemem válců 3301 cm3 a výkonem až 149 k 109,5 kW). S automatickou převodovkou Chrysler Ultradrive A604 a pohotovostní hmotností 1425 kg dosahovaly vozy Dynasty rychlost 186 km/h a a z 0 na 100 km/h zrychlily za 10,9 s. Kombinovaná spotřeba paliva (město/dálnice) činila 10,7 l/100 km.
Od modelového roku 1990 se do vozů Dodge Dynasty montovaly vidlicové šestiválce Chrysler série EG s objemem válců 3,3 litru. |
Všechny vozy ročníku 1990 byly vybaveny airbagem na straně řidiče a protiblokovacím brzdovým systémem Bendix s kotoučovými brzdami na všech kolech. V letech 1988 až 1990 měly všechny modely standardně světla do zatáček a dálkové otevírání víčka palivové nádrže.
Modelové roky 1991 až 1993
Vzhled vozů Dodge Dynasty se po celou dobu výroby prakticky nezměnil. Čtyřdveřový sedan, postavený na platformě C koncernu Chrysler, upoutával pozornost svým hranatým stylem a dostal přezdívku „létající cihla“. Hranaté tvary naznačovala i palubní deska se čtvercovými ručkovými přístroji před volantem i sám střed volantu (foto). Výrazně se tak lišil od módní vlny zakulacených tvarů, kterou začal prosazovat Ford o dva roky dříve modelem Taurus.
Hranaté tvary se našly i v interiéru Dynasty: čtvercové ručkové přístroje a střed volantu. |
Všechny modely Dodge Dynasty měly od začátku automatické zamykání dveří, jakmile vůz překročil rychlost 24 km/h. Modely s vrcholnou výbavou LE mohly být na přání vybaveny koženými sedadly. Za příplatek se také nabízela 14palcová kola na ráfcích z hliníkové slitiny, poklice s imitací drátového výpletu, stereo systém Infinity s ekvalizérem a automatickým vytahováním antény, elektricky ovládané zavírání zavazadlového prostoru, dvě elektricky nastavitelná sedadla s pamětí pro sedadlo řidiče a elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka. Modely z roku 1993 byly jako jediné vybaveny výfukovým systémem z nerezové oceli a počítadlem kilometrů odolným proti neoprávněné manipulaci.
Pro modelový rok 1993 představil Dodge svůj největší sedan Intrepid, vyráběný ve dvou generacích až do roku 2004 a nahrazující modely Dynasty a Monaco.
Zdroj: Autorský text