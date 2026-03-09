Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Dodge Dynasty (1988–1993): „Létající cihla“ s předním pohonem

Předchůdcem Dodge Dynasty byl sedan Dodge 600, vyráběný v letech 1983 až 1988.
Dodge Dynasty sdílel hlavní rysy karoserie s modelem Chrysler New Yorker.
Dodge 600, předchůdce Dynasty, existoval i v podobě dvoudveřového kupé.
Aerodynamičtější tvary začal prosazovat Ford o dva roky dříve modelem Taurus.
20 Fotogalerie
Karel Haas
Diskuze (0)

Hranaté sedany Dodge Dynasty s téměř svislým zadním oknem měly pohon předních kol napříč umístěným řadovým čtyřválcem s objemem 2,5 litru. Výkonnější alternativou byl vidlicový šestiválec s objemem 3,0 nebo 3,3 litru. 

Americká automobilka Dodge, divize koncernu Chrysler, uvedla na konci osmdesátých let minulého století na trh středně velké čtyřdveřové sedany Dynasty, nahrazující sedany Dodge 600 s pohonem předních kol řadovým čtyřválcem. Dodge Dynasty byl v řadě sedanů Dodge zařazen mezi modely Dodge Spirit a Dodge Monaco.

Dynasty měl hranatou karoserii, která vznikla pod taktovkou amerického manažera italského původu Leeho Iacoccy (1924–2019). Iacocca se v roce 1978 stal prezidentem společnosti Chrysler, nacházející se tehdy v hluboké krizi. S modelem Chrysler New Yorker sdílel Dynasty hlavní rysy karoserie a zpočátku i řadový čtyřválec pohánějící přední kola. Chrysler vyráběl Dodge Dynasty ve svém závodu v Belvidere (stát Illinois) společně s modely Chrysler New Yorker, New Yorker Fifth Avenue a Imperial. Poslední vůz Dodge Dynasty vyjel z bran továrny 28. května 1993. Celkem jich bylo vyrobeno necelých 522 tisíc, nejvíce v roce 1989 (115.623). V Kanadě a Mexiku se modely Dynasty prodávaly pod názvem Chrysler.  

Modelový rok 1988

K typickým rysům karoserie Dodge Dynasty patřilo téměř svislé zadní okno (foto), obdélníková sdružená zadní světla, propojená pásem červeného plexiskla a plastové ochranné lišty po celém obvodu vozu. Model Dynasty měl rozvor náprav 2649 mm a vnější rozměry 4877 x 1740 x 1359 mm (d x š x v). Na americké poměry to tedy byl vůz střední velikosti. Modely Dynasty se nabízely v základní výbavě Base, Premium (pouze 1988) a LE. Od roku 1992 se nabízela u verzí LE výbava Brougham s vinylovou střechou.

K typickým rysům karoserie Dodge Dynasty patřilo téměř svislé zadní okno.K typickým rysům karoserie Dodge Dynasty patřilo téměř svislé zadní okno. | Zdroj: wheelsage.org

Vpředu měl Dodge Dynasty obdélníkovou masku chladiče s chromovaným rámem (foto), rozdělenou svislou a vodorovnou středovou lištou. Příslušnost ke koncernu Chrysler potvrzoval pěticípý znak uprostřed masky a na víku kufru. Po stranách masky byly umístěny dvojité obdélníkové světlomety sdružené se směrovkami. Modely LE měly pouze v roce 1988 opěrky hlavy na zadních sedadlech.

Jednotlivé ročníky Dynasty se lišily jen designem krytů kol, například imitací drátových výpletů.Jednotlivé ročníky Dynasty se lišily jen designem krytů kol, například imitací drátových výpletů. | Zdroj: wheelsage.org

Přední kola základního modelu poháněl vpředu napříč umístěný řadový čtyřválec s objemem 2501 cm3, rozvodem OHC a nejvyšším výkonem 101 k (74,5 kW) při 4800 ot/min. Točivý moment měl vrchol 185 Nm při 2800 otáčkách. Vůz vybavený výhradně třístupňovou automatickou převodovkou Chrysler TorqueFlite A413 vážil 1360 kg a dosahoval rychlost 166 km/h.

Do modelů s vyšší výbavou se montoval vidlicový šestiválec Mitsubishi série Cyclone 6G72 s objemem 2972 cm3, rozvodem OHC a nejvyšším výkonem 138 k (102 kW). Vůz s pohotovostní hmotností 1420 kg dosahoval rychlost 185 km/h.

Modelový rok 1989

Novinkou tohoto modelového roku byla nová elektronicky řízená čtyřstupňová automatická převodovka Ultradrive (v seznamu převodovek Chrysler A604). Byla to jediná převodovka pro všechny modely s motorem V6 až do konce výroby modelu Dynasty. S touto převodovkou stoupla maximální rychlost na 190 km/h a spotřeba podle EPA byla ve městě kolem 13 litrů na 100 km a na dálnici 9 l/100 km. 

Modelový rok 1990

Od modelového roku 1990 se do vozů Dodge Dynasty montovaly vidlicové šestiválce Chrysler série EG (foto) s objemem válců 3301 cm3 a výkonem až 149 k 109,5 kW). S automatickou převodovkou Chrysler Ultradrive A604 a pohotovostní hmotností 1425 kg dosahovaly vozy Dynasty rychlost 186 km/h a a z 0 na 100 km/h zrychlily za 10,9 s. Kombinovaná spotřeba paliva (město/dálnice) činila 10,7 l/100 km.

Od modelového roku 1990 se do vozů Dodge Dynasty montovaly vidlicové šestiválce Chrysler série EG s objemem válců 3,3 litru.Od modelového roku 1990 se do vozů Dodge Dynasty montovaly vidlicové šestiválce Chrysler série EG s objemem válců 3,3 litru. | Zdroj: Facebook

Všechny vozy ročníku 1990 byly vybaveny airbagem na straně řidiče a protiblokovacím brzdovým systémem Bendix s kotoučovými brzdami na všech kolech. V letech 1988 až 1990 měly všechny modely standardně světla do zatáček a dálkové otevírání víčka palivové nádrže.

Modelové roky 1991 až 1993

Vzhled vozů Dodge Dynasty se po celou dobu výroby prakticky nezměnil. Čtyřdveřový sedan, postavený na platformě C koncernu Chrysler, upoutával pozornost svým hranatým stylem a dostal přezdívku „létající cihla“. Hranaté tvary naznačovala i palubní deska se čtvercovými ručkovými přístroji před volantem i sám střed volantu (foto). Výrazně se tak lišil od módní vlny zakulacených tvarů, kterou začal prosazovat Ford o dva roky dříve modelem Taurus.

Hranaté tvary se našly i v interiéru Dynasty: čtvercové ručkové přístroje a střed volantu.Hranaté tvary se našly i v interiéru Dynasty: čtvercové ručkové přístroje a střed volantu. | Zdroj: virtualparking.net

Všechny modely Dodge Dynasty měly od začátku automatické zamykání dveří, jakmile vůz překročil rychlost 24 km/h. Modely s vrcholnou výbavou LE mohly být na přání vybaveny koženými sedadly. Za příplatek se také nabízela 14palcová kola na ráfcích z hliníkové slitiny, poklice s imitací drátového výpletu, stereo systém Infinity s ekvalizérem a automatickým vytahováním antény, elektricky ovládané zavírání zavazadlového prostoru, dvě elektricky nastavitelná sedadla s pamětí pro sedadlo řidiče a elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka. Modely z roku 1993 byly jako jediné vybaveny výfukovým systémem z nerezové oceli a počítadlem kilometrů odolným proti neoprávněné manipulaci.

Pro modelový rok 1993 představil Dodge svůj největší sedan Intrepid, vyráběný ve dvou generacích až do roku 2004 a nahrazující modely Dynasty a Monaco.

Video placeholder
Dodge Charger Scat Pack 2026 • Dodge

Zdroj: Autorský text

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů