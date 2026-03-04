Dodge se snaží napravit nešťastné rozhodnutí. Do chargeru by měl najít cestu oblíbený Hellcat
Nahradit brutální muscle car plně elektrickou verzí zvedne nejednoho skalního fanouška ze židle. Takto zariskovala automobilka Dodge před pár lety, když místo úspěšných modelů Charger a Challenger představila Charger Daytona EV. Zákazníci se vyjádřili jasně, elektrická verze nejde na odbyt a automobilka se postupně vrací ke spalovacím motorům.
Sledovat informace kolem osmé generace modelu Charger je zhruba jako jít do lunaparku na tu nejšílenější atrakci. Původně s novým chargerem Dodge zamýšlel zažehnout transformaci značky k plně elektrické modelové nabídce.
Při představení konceptu Charger Daytona SRT automobilka slibovala plně elektrický vůz vyvinutý od píky. Dokonce vyměnila vlastní logo za podivný trojúhelník přezdívaný Fratzog, který měl elektrifikovanou éru symbolizovat. Sliby v podobě několika výkonových variant a vrcholné verze na 800V architektuře se ale brzy po představení sériového vozu změnily.
Nezájem zákazníků byl tak obrovský, že byl Dodge donucen plně elektrické plány přehodnotit a pod kapotu se dostal řadový zážehový šestiválec Hurricane přeplňovaný dvěma turbodmychadly, známý třeba z pick-upu RAM. V něm již dříve nahradil legendární osmiválec Hemi, ovšem na prodeje to mělo negativní vliv a Hemi V8 se do nabídky RAMu nedávno znovu vrátilo.
Dva válce navíc
Při příchodu spalovací verze modelu Charger s řadovým šestiválcem Dodge ujišťoval, že motor využívá všechno volné místo pod kapotou. Zástavbu osmiválcového pohonného ústrojí naprosto vyloučil. A hle, uplynulo sotva čtvrt roku, a už to vypadá, že je znovu všechno jinak.
Podle interních zdrojů serveru MoparInsiders automobilka svolila k vývoji nového chargeru pro zástavbu osmiválcového motoru. Podle generálního ředitele značky RAM a vedoucího divize SRT je navíc momentálně jediný schůdný způsob, jak si značka dokáže před zákazníky obhájit vyšší cenu osmiválcového motoru, použití nejvýkonnější verze známé jako Hellcat.
To znamená, že bychom se měli dočkat osmiválce o objemu 6,2 litru se značným dopingem v podobě přeplňování kompresorem. V minulé generaci Hellcat produkoval 717 koní, nový charger je ale těžší. Můžeme předpokládat, že by Dodge motor ještě trochu přepracoval. Slabší motorizace totiž automobilka nepovažuje za rozumné.
„Pokud byste do auta chtěli dát motor V8, pravděpodobně byste sáhli po modelu Hellcat místo 5.7,“ řekl Tim Kuniskis s důrazem na slovo „pravděpodobně“ letos v lednu. Dává to smysl, výkonově již zmíněný šestiválcový Hurricane poráží tradiční atmosférické motory Hemi, navíc s menší spotřebou paliva.
Je tedy velmi pravděpodobné, že se oblíbený Hellcat vrátí, i když jeho příchod je očekáván až za pár let. Zahraniční zdroje naznačují, že by mohl být představen spolu s faceliftem osmé generace Dodge Charger (LB) zhruba v roce 2028.
Oficiální potvrzení ze strany automobilky sice zatím nemáme, ovšem Dodge si velmi rád hraje se slovy. Jeho šéf Matt McAlear po oficiálním prohlášení automobilky, že se Hellcat do karoserie osmé generace chargeru nevejde, naznačil trochu něco jiného: „Nebuďte překvapeni, kdyby se vešel.“
Přechod na elektromobily a přeplňované šestiválce byl možná nezbytný z regulačního hlediska, ovšem z toho obchodního byl tento krok zvláště pro automobilku Dodge velmi složitý. Identitou značky Dodge byl vždy nekompromisní výkon a hlasitý motor, ideálně s pisklavým doprovodem velkého kompresoru.
Ač automobilka zatím nic oficiálně nepotvrdila, náznaky vedení spekulace často zmiňují. Oproti původním informacím se už Dodge přiznává, že platforma STLA Large byla vyvinuta pro schopnost fungovat s různými pohonnými jednotkami.
„To je krása této platformy. Někdo by mohl říct, že máme štěstí, někdo, že jsme chytří. Nezavázali jsme se k jedné technologii, jednomu pohonnému ústrojí,“ dodal McAlear.
Než Charger opravdu osmiválec dostane, šestiválcový Hurricane můžete mít v 313kW nebo 410 kW variantě, plně elektrickou verzi s pohonem všech kol můžete mít s výkonem až 470 kW (640 koní).
Zdroje: MoparInsiders, CarExpert