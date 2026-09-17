Dodge se vrací do Evropy. S novým chargerem si věří na německou prémii
Americká automobilka Dodge bývala v Evropě dlouho aktivní, počátkem minulé dekády zde ale snahy vzdala. S novým zaměřením a novým chargerem to chce zkusit znovu. Více jsme zjišťovali na první prezentaci Dodge v Itálii.
Dodge je jedno z těch jmen, které zná většina lidí i u nás. Vozy legendární americké automobilky se přitom v Evropě oficiálně neprodávají už od roku 2011. Její poslední modely zde totiž moc lidí neoslovily. Vozy jako Dodge Journey, Nitro nebo Caliber nabídly osobitý design, ve srovnání s konkurencí ale kvalitami moc přesvědčit nedokázaly.
Strategie masové značky nabízející rodinné vozy ostatně nefungovala ani v Americe a Dodge se od té doby dost změnil. Vedle těchto nevýrazných modelů totiž k Dodge patří také vozy jako Viper, Charger nebo Challenger, které jsou rozhodně americkými legendami. V minulé dekádě se tak Dodge zaměřil na rozvíjení této stránky své osobnosti. Zbavil se běžných modelů (Durango může mít až 529 kW) a z řady pick-upů se stala samostatná značka RAM.
Viděli jsme to i v Evropě, kam se ve velkém dovážel jak novodobý charger, tak challenger. Zpočátku neoficiálně, od roku 2017 s posvěcením koncernu FCA a později Stellantis. Pro místní trhy vozy Dodge i RAM distribuuje švýcarská firma KW Auto, od které vozy kupují lokální prodejci, jako třeba Tucar u nás. Jde ale samozřejmě o vozy v jejich původních amerických (či kanadských) specifikacích, které KW Auto upravuje už na evropské půdě.
Letos se tato situace částečně mění, jak jsem se dozvěděl počátkem týdne na prezentaci na testovacím okruhu Balocco v severní Itálii, kde svá auta ladí koncern Stellantis. Pozval nás tam nečekaně samotný Dodge, což je situace, která u nás nenastala opravdu dlouho. Na místě byl přítomen i americký šéf značky Matt McAlear, který potvrdil oficiální návrat Dodge na starý kontinent.
V USA dnes automobilka nabízí jen dva modely. Vedle letitého duranga, které se do důchodu stále nechystá, je to nový charger. Ten přišel před dvěma roky a zpočátku jen s elektrickým pohonem, čímž vyděsil většinu fanoušků původních muscle carů od Dodge. Později automobilka přiznala, že se spalovacími motory se stále počítá a nový charger dostal i dvakrát přeplňovaný řadový šestiválec Hurricane o objemu 3 litry.
Právě Charger bude prvním dodgem v evropské nabídce, a to jak elektromobil Daytona, tak i šestiválec Sixpack. A to nejen jako kupé, které už jsme měli z „polooficiálního“ dovozu na test nedávno, tak i pětidveřový liftback. Oficiálním dovozcem Dodge i RAM bude i nadále KW Auto, zůstanou tak i stejní lokální distributoři. Jen auta už budou oficiální evropské specifikace přímo od automobilky.
Pozice Dodge v Evropě bude tentokrát zásadně odlišná a půjde přímo proti místní prémii. Utrhnout si pro sebe chce část z více než 500.000 kusů „sportovních vozů“, které se zde ročně prodají. Tím jsou myšleny třeba i sedany od BMW, téměř polovinu tohoto trhu dnes podle McAleara tvoří elektromobily.
Nový Charger postavený na platformě STLA Large, což je evoluce dřívější platformy Giorgio (Alfa Stelvio a Giulia, Maserati Grecale), s elektromotory počítal od počátku. V nabídce jsou dvě varianty, R/T a Scat Pack, obě s totožnou NMC baterií o kapacitě 100,5 kWh (93,9 kWh použitelných). Auto má 400V architekturu, původně se zvažovala také vrcholná verze Banshee s 800V, ta ale prozatím nevznikne. Za to se chystá nějaká forma SRT, o které mi ale vedení Dodge nechtělo nic říct.
Spalovací třídvířko už podrobně otestoval kolega Marek Bednář, nebudu se mu tedy zde věnovat. V místní nabídce budou obě výkonové verze řadového šestiválce Hurricane, tedy standardní R/T s 313 kW a silnější Scat Pack se 410 kW. Na prezentaci jsem měl ale možnost prolézt si pětidvéřovou variantu, kterou jsme zatím v Česku neviděli.
Ta má totožný boční profil jako kupé, skelet karosérie je v podstatě identický a liší se jen poloha bočních dveří a tvar oken. Nabídka prostoru na zadních sedačkách na nohy je královská, na hlavu to budou mít cestující vyšší než 190 cm horší.
Kufr je veliký, i když udávaných 645 litrů Dodge jistě měří až po strop. Navíc je skvěle přístupný, nový charger už totiž není sedan, ale liftback. Zpracování interiéru není žádný zázrak, což je taková americká tradice, ale není zde záplava lesklého černého plastu a čalounění nepůsobí zle.
Charger Daytona je vždy čtyřkolka se dvěma elektromotory a výkonem 400 kW ve verzi RT a 500 kW jako Scat Pack. Jak dobrá je na okruhu, se mi podařit nezjistilo, protože můj kus už byl ve chvíli, kdy jsem do něj sedl, přehřátý od předchozího novináře a výrazně omezil výkon.
Ostatně místní skvadra postarších italských testovacích jezdců Alfy, která nás během akce doprovázela, to komentovala slovy, že takové auto přece nepatří na okruhy. S tím se nedá nesouhlasit, hlavně když se kolem mezitím proháněly vozy jako Maserati MC20 nebo Alfa Romeo 4C. Projel jsem si zde i spalovací verzi chargeru a ta je přeci jen vhodnější, už díky o půl tuny nižší váze.
Parametr
Sixpack R/T
Sixpack Scat Pack
Daytona R/T
Daytona Scat Pack
Typ pohonu/Motor
3.0L R6 Twin Turbo
3.0L R6 Twin Turbo
400V AWD BEV
400V AWD BEV
Max. výkon
420 hp/313 kW
550 hp/410 kW
536 hp/400 kW
670 hp/500 kW
Točivý moment
634 Nm
720 Nm
547 Nm
850 Nm
Zrychlení (0–96 km/h)
5,0 s
3,9 s
4,7 s
3,3 s
Čtvrt míle
13,6 s
12,2 s
12,6 s
11,5 s
Maximální rychlost
204 km/h
285 km/h
217 km/h
217 km/h
Kapacita baterie (využitelná)
—
—
93,9 kWh
93,9 kWh
Dojezd (EPA)
—
—
510 km
418 km
Pohotovostní hmotnost
2 184 kg
2 184 kg
2 691 kg
2 681 kg
Rozměry (D × Š × V), rozvor
5 248 × 2 030 × 1 504 mm, 3073 mm
Veliké americké auto, které je s 5,25 metry delší než třeba BMW X7, má prostě jiné zaměření. Což se ukázalo při dělání donutů nebo pálení pneumatik. Na to mají mimochodem obě varianty funkce, první odpojí přední nápravu a druhá zadní brzdy. K podobným činnostem, které Dodge rozhodně podporuje a staví si na nich image, patří také odpovídající zvukový projev.
Odpovědí Dodge na to je systém nazvaný Fratzonic umístěný tam, kde má Sixpack tlumič výfuku. Nejde o klasický reproduktor, ale o uzavřenou 36litrovou akustickou komoru, která zvuk tvoří mechanicky. Celá skříň Fratzonicu je k šasi auta připevněna pomocí čtyř speciálních elastomerových silentbloků. Nízké frekvence tak nešíří jen zvuk do okolí, ale fyzicky rozvibrují konstrukci auta. Řidič tak chvění motoru cítí přímo v sedadle a pedálech.
Že je tento systém poněkud kontroverzní, jsem věděl z dřívějška, videa ale nedokáží věrně přenést to, jak zní naživo. Na místě stálo několik elektrických chargerů postavených zadkem ke zdi a s každým nastartováním přišel hlasitý zvuk připomínající výbuch. Opravdu hlasitý, s každým nastartováním se otočily hlavy všech přítomných, snažících se zjistit, co se to právě stalo.
Při jízdě Fratzonic napodobuje zvuk osmiválce, a vlastně docela věrně. Zvuk nevzniká přehráváním smyčky, počítač v reálném čase propočítává úhel sešlápnutí plynu, otáčky elektromotoru, točivý moment, rychlost i míru rekuperace a podle toho akustickou komoru dynamicky budí. Jen je pořád také dost rozpoznatelné, že zvuk není z motoru, pořád zní, jako by hrál z reproduktoru – v interiéru je ale pocit o kus lepší. Každopádně řve ještě více nahlas než šestiválcový Sixpack, který také není zrovna kliďas. Vypnout to samozřejmě jde, měnit zvuky už ale vzhledem k použité technologii ne.
S autem jsem se vydal také na silnice v okolí Balocca, kde se ukázala klidnější stránka chargeru. Ve srovnání se spalovacím je podvozek Daytony Scat Pack naladěný ještě o kus komfortněji, auto ostatně váží brutálních 2.681 kg (Sixpack Scat Pack váží 2.184 kg). Ne že by byl vyloženě měkký, ale nerovnosti zvládá s přehledem. Úplně perfektní tedy není filtrování drobných nerovností a podvozek je o trošku nervóznější, než v Evropě od prémie očekáváme. Všechny kusy, které jsem zde projel, ale také měly dost přefoukaná kola.
To je ale jen drobnost, které si většina řidičů nevšimne. Důležité je, že větší výmoly zvládá naprosto s přehledem a že jeho podvozek je skvěle stabilní. Ve srovnání se staršími muscle cary Dodge, které se rády nečekaně klouzaly, je Charger pocitově evropštější. Všechnu tu masu v zatáčkách drží v lajně, jen je limitovaný svou vahou. Strmý převod řízení reaguje na povely volantu pohotově a auto působí na své rozměry překvapivě obratně. Chybí mu však lepší zpětná vazba od předních kol.
Na test spotřeby moc prostor nebyl, klidnější jízdu po italských okreskách a obcích zvládl s průměrem 24 kWh/100 km. Mezi nejúspornější elektromobily tedy asi patřit nebude. Nabíjení umí výkonem 183 kW, Dodge udává rozmezí 20 až 80 % za 27 minut. Se spalovacím jsem jezdil v Česku a cestu do Ostravy a zpět zvládl s průměrem 8,5 l/100 km, paradoxně na okreskách žere více než na dálnici při klidných 130.
Prodej v EU znamená i lepší přizpůsobení k místní homologaci – například dodělání mlhovek. K tomu Dodge přistoupil trochu garážnicky. Všechny kusy, které jsem v Itálii viděl, měly vzadu domontované blinkry nízko nad nárazníkem. A to jen jako jednoduché obdélníky z LED pásků překryté průhledným plastovým krytem. Stejným způsobem jsou dodělané i na předních blatnících. Uvnitř jsou také povinné asistenty, které je tedy nutné deaktivovat po každém startu, pokud nemáte rádi jejich pípání.
Nový Dodge Charger už není osmiválcová americká klasika, kterou si i Evropané oblíbili. Což nemění nic na tom, že jde o povedený vůz, který se dost vymyká všemu, co známe z našeho trhu. Nemusí ale zaujmout jen svou „exotičností“, můžeme jej brát jako opravdovou konkurenci pro evropskou prémii. Tam míří i cenově. Oficiální ceny jsou v EU stanoveny na 54.700 eur za základní spalovací verzi a 66.000 eur za elektrickou. Jde ale o ceny bez DPH, spolu s ním a v přepočtu na české tedy ceník vypadá takto:
Model
Cena bez DPH
Cena s DPH
Dodge Charger Sixpack R/T
54 700 €
1 608 344 Kč
Dodge Charger Sixpack Scat Pack
57 200 €
1 681 852 Kč
Dodge Charger Daytona R/T
66 000 €
1 940 598 Kč
Dodge Charger Daytona Scat Pack
69 500 €
2 043 508 Kč
Rozhovor s Raffaele Brustia, vedoucím Ram and Dodge Enlarged Europe
Dosud se Dodge a RAM prodávaly v Evropě primárně přes importéra KW Auto. Změní se na tom s příchodem nového Chargeru něco?
Ne, neplánujeme žádné změny. Vozidla oficiálně uvádíme na trh a prodáváme právě prostřednictvím našeho oficiálního importéra KW Auto. To platí pro 29 evropských zemí s výjimkou Islandu, kde máme jiného partnera. S jejich prací jsme velmi spokojeni. Úzce s nimi spolupracujeme a nastavujeme mantinely tak, aby zákaznická zkušenost u oficiálních dealerů odpovídala našim standardům.
Dočkáme se v dohledné době samostatných showroomů Dodge a RAM? V Česku jsou teď prodejci Dodge společnosti, které pod jednou střechou prodávají spoustu různých vozů převážně amerických značek.
Chápeme, že prodejci často fungují na multibrandovém principu, to je běžné i u jiných automobilek. Přesto u našich dealerů zavádíme vyhrazenou korporátní identitu. Chceme tam mít naše loga, naše barvy a jasně oddělený vizuální styl, aby zákazník okamžitě poznal, že vstoupil do světa Dodge a RAM.
Chystáte nějakou větší marketingovou kampaň, která by oficiálně oznámila návrat Dodge do Evropy?
Ano, v tomto směru už aktivně spolupracujeme s našimi partnery, prodejci i společností KW Auto. Vydáváme tiskové zprávy, budeme pokračovat v intenzivní komunikaci na sociálních sítích a posilujeme i naši přítomnost prostřednictvím oficiálního webu Dodge.
Můžeme u Dodge v budoucnu očekávat pro Evropu více modelů? Nyní tu nabízíte pouze Charger.
Aktuálně je to jen Charger. Neustále ale analyzujeme poptávku a ladíme náš dlouhodobý produktový plán pro evropský trh. Budoucnost zatím nemohu detailně odhalit, ale zůstaňte na příjmu – chystáme další novinky. Nyní se plně soustředíme na to, aby byl evropský launch tohoto úžasného auta úspěšný.
Charger, kterým tu v Itálii jezdíme, už je finální evropská specifikace? Všiml jsem si drobných úprav na světlometech. Počítalo se s Evropou už při jeho vývoji?
Ano, je to už evropská verze. Tento světelný podpis je finální řešení, které je plně homologované a respektuje všechny evropské normy. S Evropou se počítalo od samého začátku. Charger byl od prvního dne navrhován jako globální auto. I ty zmíněné úpravy světel byly jen minimálním zásahem, který nakonec paradoxně zjednodušil homologaci amerických verzí pro evropské trhy.
Proběhly pro evropský trh nějaké specifické úpravy na podvozku?
Vůbec ne. Nastavení šasi i odpružení je naprosto shodné s tovární americkou (OEM) specifikací.
Nabídne Charger tažné zařízení? Pro evropské zákazníky to bývá poměrně důležité kritérium i u prémiových vozů.
Ne, tažné zařízení v nabídce nemáme a klasickou „kouli“ nedodáváme. U Dodge se soustředíme čistě na výkon, na tahání přívěsů tu máme vozy RAM. Chápeme ale, že lidé chtějí Charger používat jako každodenní auto a občas převézt třeba kola, takže je to z evropského pohledu naprosto legitimní dotaz.
Koho v současnosti vidíte jako hlavního konkurenta Chargeru? Jsou to velká německá šestiválcová kupé a sedany?
Naším cílem je být na trhu velmi selektivní a exkluzivní. Cílíme primárně na dvě hlavní skupiny: první tvoří tradiční nadšenci do amerických "muscle cars". Druhou skupinou jsou zákazníci, kteří dosud jezdili výkonnými evropskými auty – což v Evropě znamená především zákazníky prémiových německých značek.
A co tradiční rival Ford Mustang?
Koncepčně určitě ano. Mustang je sice podstatně kompaktnější auto, ale zákazníci tyto vozy v minulosti zkrátka vždy srovnávali a budou v tom pokračovat. Z našich prvních průzkumů trhu vidíme, že zákazníci tuto paralelu stále vnímají.
Plánujete pro zákazníky nebo potenciální zájemce zážitkový program na okruhu s instruktory, jaký nabízí například Porsche nebo AMG?
To je skvělá otázka. Mám v hlavě nápad, který už není jen pouhým snem. Zatím nemohu odhalovat podrobnosti, ale zůstaňte na příjmu. Je to extrémně zajímavá cesta, jak dát lidem možnost si naše auta osahat a zažít je na vlastní kůži.
O co je v Evropě aktuálně větší zájem – o elektrickou verzi, nebo o spalovací motor? A jak si stojí dvoudveřové kupé proti sedanu?
Zájem o pohon se velmi liší stát od státu, primárně kvůli místním daním a poplatkům. Například ve Francii očekáváme mnohem vyšší prodeje elektrické verze, zatímco u vás v Česku bude jasně dominovat spalovací motor. Pokud ale vezmeme Evropu jako celek, poptávka je momentálně překvapivě vyrovnaná – téměř přesně 50 na 50.
Pokud jde o karoserii, očekávali jsme větší tlak na dvoudveřové kupé, ale aktuálně to vypadá na 60 % pro kupé a celých 40 % pro čtyřdveřový sedan. Zákazníci zjevně oceňují každodenní využitelnost. Rozvor i prostor na nohy vzadu jsou u obou verzí naprosto identické, liší se v podstatě jen pozicí B-sloupku.
Když teď plánujete prodávat vozy RAM a Dodge ve větších objemech, sdílíte flotilové emise CO2 v rámci koncernu Stellantis?
Nesdílíme, protože v Evropě fungujeme přes individuální schvalování a naše prodejní objemy se pohybují pod hranicí, která se do sdílených poolů započítává. Rozhodně to ale není způsob, jak obcházet emisní předpisy.
Naši elektrickou verzi nabízíme přesně proto, abychom ukázali, že i auto s nulovými emisemi může přinést obrovský výkon a pravé emoce Dodge. U spalovacích verzí zase náš nový třílitrový šestiválec Hurricane twin-turbo nabízí podstatně vyšší efektivitu, větší výkon i točivý moment při nižší spotřebě ve srovnání s předchozími osmiválci.
Jaké jsou zatím reakce Evropanů na nový Charger? Nežije tu značka Dodge stále s nálepkou výrobce levných rodinných aut, jako byly modely Caliber nebo Journey?
Lidé jsou neuvěřitelně zvědaví. Auto budí obrovské emoce a všichni se za ním otáčejí, z toho máme obrovskou radost. V Evropě je dnes Dodge vnímán čistě jako výkonná značka. Ano, měli jsme tu modely jako Durango, ale i tam se evropské prodeje vždy soustředily jen na ty nejvyšší prémiové a výkonné specifikace. Na staré levné modely, jako byl Journey, se už zapomnělo. My v žádném případě nechceme být mainstreamová značka. To je pro nás zcela zásadní.
Zdroj: autorský text, zdroj foto: Dodge, zdroj videa: Dodge