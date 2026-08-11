Dodge vylepšil nový charger. Verze Super Bee má přes 600 spalovacích koní
Slavné označení Super Bee se vrací na scénu. Dvakrát přeplňovaný řadový šestiválec Hurricane posílil na 600 koní, dostal lepší chlazení a nemalých změn se dočkal také podvozek.
O kardinálním neúspěchu čistě elektrické varianty nového chargeru se toho již napsalo dost. Dodge se prodejní čísla rychle pokusil zachránit verzí Sixpack se šestiválcem Hurricane. Ten nyní ještě vylepšil a oprášil historické označení Super Bee.
Výkon dvojitě přeplňovaného řadového šestiválce se zvýšil na 608 koní (447 kW), a to díky instalaci dvou větších turbodmychadel Garrett Motion o průměru 58 mm, která do motoru tlačí o 7,5 % více vzduchu. Maximální točivý moment 720 Nm je nyní dostupný v širším spektru otáček od 3000 do 5900 ot./min. Tradiční sprint na čtvrt míle zajede za 11,8 sekundy.
To je sice o něco pomalejší než vrcholná kompresorem přeplňovaná motorizace 6.2 Hemi z minulé generace, nový charger má však výhodu na startu. Díky pohonu všech kol zrychlí z nuly na 97 km/h (60 mph) za 3,6 sekundy, což je totožná hodnota se zmíněnou motorizací Hellcat.
Pokud je potřeba udělat trochu show, nadělil Dodge variantě Super Bee možnost přenášet veškerý výkon pouze na zadní nápravu v režimu RWD. Do něj lze vůz přepnout tlačítkem přímo na volantu.
Nová varianta také dostala výraznější přední část, za kterou se skrývají významná vylepšení obou chladicích systémů. Kapacita vysokoteplotního okruhu pro motor se zvětšila o polovinu a nízkoteplotní chladič, který se stará o chlazení stlačeného vzduchu v sání, se dokonce zdvojnásobil.
Pozměněná přední část a světlomety zlepšily proudění vzduchu o 30 % a přidaly přes 45 kg přítlaku na přední nápravě při rychlosti 150 mph (241 km/h). Vertikální chladicí otvory na krajích nárazníku skrývají přídavné chladiče a ve spodní části nárazníku najdeme také výraznější splitter. Dodge si vypracoval „komplexní strategii řízení teploty“ speciálně pro model Super Bee a nazývá ho také „nejvíce na okruh zaměřeným“ modelem s označením Super Bee všech dob.
Zatáček se nebojí
Charger Super Bee rovněž nabízí adaptivní tlumiče s dvojitými ventily a systémem Continuous Damping Control (CDC), který v reálném čase monitoruje rychlost, natočení volantu, intenzitu brzdění a samozřejmě povrch vozovky a na základě získaných dat ve zlomku sekundy upravuje nastavení tlumičů. Také umožňuje individuální nastavení pomocí zvoleného jízdního režimu.
Nově jsou k dispozici režimy Track a Drag. V okruhovém módu se pyšní unikátní kalibrací s ostřejším řízením a posunutými body řazení. Drag Mode změní nastavení tlumičů pro co nejlepší přenos výkonu na silnici. Oproti standardním verzím modelu Charger je ve všech módech podvozek tužší.
Vliv na to mají o 25 % tužší pouzdra předních napínacích ramen a o 50 % tužší pouzdra předních ramen pro řízení, což přispívá také ke snížení nedotáčivosti. Zadní stabilizátor je tužší o 20 %. Přední pružiny jsou tužší o 12 % a zadní o 6 %.
K zábavě na okruhu i na čtvrtmílové dráze se hodí také návrat funkce „Torque Reserve“, která po stlačení brzdového a plynového pedálu zároveň zvýší průtok vzduchu a zpozdí časování zapalování. Tím omezí točivý moment a roztočí turbodmychadla, aby po uvolnění brzdového pedálu mohl charger vystřelit co nejrychleji. Uchovaný točivý moment zjednodušeně sníží prodlevu turbodmychadla.
Kromě toho je model Charger Super Bee vybaven také funkcí Race Prep, která udržuje chladicí ventilátor v chodu i po vypnutí motoru, aby jej ochladila. Na novém volantu najdeme také přepínač pro spuštění režimu pohonu pouze zadních kol. To umožňuje přeměnit zadní pneumatiky v oblaka dýmu, případně aktivovat funkci Line Lock.
Retro mu sluší
Dodge Charger Super Bee přijde na americký trh nejprve ve speciální edici Launch Edition a bude možné jej objednat v novém žlutozeleném odstínu karoserie s názvem SuckerPunch. Další novinkou pro modelový rok 2027 je odstín Shady.
Příznivci černé karoserie ale nepřijdou o specifickou grafickou úpravu karoserie varianty Super Bee, jelikož vozy objednané v černém odstínu budou vyhotoveny s akcenty právě v zářivém odstínu SuckerPunch. Super Bee se vyznačuje také vlastním logem.
Dodge Charger Super Bee 4-door |
Dodge nezapomněl ani na interiér a varianta Super Bee dostala nová sedadla s jedinečným logem a prošíváním. K dispozici je také nový kožený sportovní volant a za ním umístěná pádla řazení oproti standardním verzím značně narostla. Každý vyrobený kus varianty Super Bee má na palubní desce také speciální plaketku.
Super Bee bude dostupný jako dvoudveřové kupé i čtyřdveřový liftback a jelikož se nový Charger chystá i na evropský trh, možná se i této verze dočkáme. Kolik bude stát, však zatím není jasné ani pro americký trh, natož ten evropský.
Zdroj: Motor1, Dodge