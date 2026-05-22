Dojíždíte zimní pneumatiky v létě? Může to být nebezpečné, radí experti
Zimní pneumatiky v létě zvyšují spotřebu, prodlužují brzdou dráhu a rychleji se opotřebovávají. Když už nechcete přezouvat, zvolte celoroční gumy.
Pravidla pro použití zimních pneumatik zná snad každý český motorista – zjednodušeně řečeno, plošná povinnost platí do konce března. Kdo žije nebo se často pohybuje na horách, ví, že může být vhodné si zimní gumy na autě podržet až do „třech zmrzlých“, tedy do půlky května. Letošní rok to také ukázal – 13. května na horách napadla trocha sněhu.
Po zmrzlých by však podle pranostiky „s mrazy měla být veta“, a to letos platí. Teploty mají už brzy atakovat třicítku, a tak by člověk na silnicích už opravdu neměl vidět ani jednu zimní pneumatiku – a to ani na tzv. dojíždění. „Rizik jízdy na zimních pneumatikách v létě si značná část veřejnosti bohužel není vůbec vědoma,“ říká Lukáš Bábíček z e-shopu Pneumatiky.cz.
Měkčí směs zimních pneumatik je určená do mrazu. Už při teplotách okolo 15 °C jsou zimní gumy příliš měkké a neposkytují tak dobrou přilnavost, jako pneumatiky letní či celoroční. Je to znát jak v pocitu z řízení, tak i v brzdné dráze, jak otestoval Goodyear. Při teplotě 20 °C je rozdíl v délce brzdné dráhy ze 100 km/h na mokré vozovce 3,5 metru. (Při 5 °C je to však podle Goodyearu naopak – zimní guma je v této teplotě lepší o 4,8 metru.)
Také podle staršího testu finského magazínu Tekniikan Maailma vůz při brzdění z 80 km/h v letním dešti na opotřebované zimní pneumatice ještě jede rychlostí 40 km/h ve chvíli, kdy na letní pneumatice by už auto stálo.
Víc žere, hůř brzdí
Zimní pneumatiky v létě také mají větší spotřebu paliva, resp. elektřiny u elektromobilu. Zde bude záležet na autě a pneumatice, ale zpravidla to bývá o 0,3–1 l/100 km oproti letní gumě. To znamená vyšší emise CO2 – ale nejen ty, jde i o pevné částice. „Zimní pneumatiky se v létě opotřebovávají zhruba o 30 % rychleji než v zimě,“ říká dále Bábíček.
Totéž nám v minulosti řekl Zdeněk Vacl z Pirelli: „Zimní pláště se v horkých dnech rychleji opotřebovávají, prodlužují brzdnou dráhu a zvyšují riziko aquaplaningu.“ Proč ten aquaplaning? Letní gumy mají masivní podélné drážky, a tak dokážou snáze zpod běhounu rychle odvézt velké množství vody, které na silnici člověk může potkat při letní bouřce s intenzivními srážkami.
Zde se hodí připomenout, že legislativa pro letní pneumatiky požaduje minimální hloubku hlavních dezénových drážek 1,6 mm. Samozřejmě ale platí, že čím mělčí drážky, tím horší odvod vody, proto výrobci doporučují vyměnit pneumatiky za nové, už když mají drážky méně než 3 mm.
Kdo by měl zájem na pneumatikách ušetřit, mnohem spíš než dojíždět zimní pneumatiky, nebo hůř, kupovat levné pláště pochybné kvality, bude lepší zvolit celoroční pneumatiky. Ty za posledních několik let udělaly ohromný pokrok a s letním i zimním obutím jsou srovnatelné, přinejmenším v podmínkách běžných v mírném podnebném pásu.
„Celoroční pneumatiky už díky obrovskému kvalitativnímu zlepšení v posledních letech doporučujeme jako plnohodnotnou variantu prakticky všem řidičům a pro všechny podmínky jízdy, snad jen s výjimkou“ extrémů v horách či pro vysokovýkonné vozy, říká dále Bábíček. V neposlední řadě se člověk díky celoročním pneumatikám vyhne návalu v pneuservisech.
Že na to všechno zákazníci slyší, potvrzuje i Goodyear: „Celoroční pneumatiky jsou i v případě pneumatik Goodyear jedním z nejrychleji rostoucích segmentů,“ potvrzuje Milan Marušák z této firmy.
Konečně, myslete také na správné nahuštění. „Správný tlak v pneumatikách pomáhá snižovat spotřebu paliva a zlepšuje stabilitu vozu a tedy jeho jízdní vlastnosti. A s těmi souvisí aktivní bezpečnost. Doporučujeme kontrolovat tlak minimálně jednou za měsíc a vždy před delší cestou,“ doplnil v minulosti Vacl. V dnešní době je však třeba mít na paměti, že automobilky předepisují tlak v pneumatikách o něco vyšší, než je ideál, ve snaze snížit normovanou spotřebu paliva.
Pozor na značku
Zkraje nakousnutá pravidla pro použití zimních pneumatik jsou v Česku už roky stejná. V období od 1. listopadu do 31. března, pokud na vozovce je sníh, led či námraza, nebo to lze předpokládat musí mít vozidlo do 3,5 t na všech kolech obuty zimní pneumatiky s označením M+S (či jeho variací) nebo vločkou na pozadí horského štítu (3PMSF) s hloubkou dezénu nejméně 4 mm v hlavních dezénových drážkách.
Zrada přichází ve chvíli, kdy přijedete v horách k úseku označenému dopravní značkou C15a „Zimní výbava“. Není-li pod takovou dodatková tabulka upravující platnost, značka platí celoročně a smíte za ni pokračovat se zimními pneumatikami, i když je červenec a třicetistupňové vedro.
„Značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky,“ stojí ve vyhlášce 294/2015 Sb., v níž jsou uvedeny všechny na českých silnicích používané dopravní značky.
Není to přitom žádná novinka, takovéto znění má vyhláška od ledna 2016, tedy téměř devět let. Není přitom jistota, že místní úřady ví, že je mají na léto zneplatňovat dodatkovou tabulkou či zakrytím.
Zdroj: Autorský text s využitím Pneumatiky.cz, Goodyear, Continental, Pirelli | foto: Svět motorů, Nokian, autoevolution.com, Goodyear| video: Auto.cz