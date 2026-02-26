Dokáže MG Cyberster obstát proti konkurenci? Designér by rád odlehčenou variantu
Britská značka se pyšní bohatou historií lehkých a obratných roadsterů. V moderní podobě by však model Cyberster dietu potřeboval. Bohužel se zdá, že zatím jde pouze o zbožné přání designerského týmu.
S blížícím se plně elektrickým nástupcem modelu Alpine A110 a nedávno potvrzeným elektrickým sportovním kupé od Audi se MG blíží první reálná konkurence modelu Cyberster. Ten se honosí odvážným designem s nevšedními prvky v podobě zadních světel připomínajících šipku.
Jeho útroby skrývají plně elektrický pohon o výkonu 250 až 375 kW, což zní u lehkého britského sporťáku, jimiž britské MG proslulo, jako velmi dobrá čísla. Jenže ouha, nový cyberster má v nejlehčí verzi Trophy celých 1885 kilogramů, ve výkonnější verzi s pohonem všech kol dokonce o 100 kg více.
Není tak úplně sporťákem na klikaté okresní cesty, je spíše rychlým a pohodlným přepravníkem na delší trasy. Doteď to nevadilo, na trhu elektrických sportovních vozů je zatím prakticky sám, avšak konkurence se každým dnem blíží. Hmotnost očekávaného sportovního audi neznáme, ovšem Alpine slibuje hmotnost pod 1,5 tuny. Navíc automobilka plánuje také verzi bez střechy, která by se pro cyberster stala přímým konkurentem.
Různé úhly pohledu
Podpořit model Cyberster atraktivní plánuje vedení MG speciálními edicemi. První ukázku toho, jak by taková speciální edice mohla vypadat, jsme viděli už minulý rok v Goodwoodu. Šlo o speciální černý lak, pochromované disky a červené brzdové třmeny. Takové speciální edice spíše připomínají programy s možností individuální specifikace.
Více změn by u modelu rád viděl viceprezident designerského týmu Jozef Kabaň. Vzhled cybersteru v něm evokuje čistou radost ze sportovní jízdy v lehkém autě. Prohlásil, že by se mu líbila verze, která udělá auto sexy jen tím, že bude velmi lehké. „Jako detox, víte? Odstranit všechno, nechat auto bez všech zbytečností,“ zasnil se o lehké verzi auta Kabaň v rozhovoru pro britský web.
Chtěl by zkusit, jak lehký by cyberster mohl být. Je mnoho věcí, které by se z vozu daly odebrat, případně nahradit lehčími díly. Otázkou však je, zda o takový vůz zákazníci mají zájem. Automobilka Lotus také do nového modelu Emira přidala (na základě zpětné vazby zákazníků) prvky komfortní výbavy. Když se v konfigurátoru sportovně střiženého porsche objeví možnost absence rádia či klimatizace, kolik zákazníků ji využije?
Tím spíše, když cyberster je nyní opravdu naladěn spíše na pohodovou notu, jeho podvozek neodpovídá očekáváním, která člověk od auta má vzhledem k jeho dravému vzhledu a technickým parametrům. Z 0–100 km/h to verze GT zvládne za 3,2 sekundy.
Ještě lépe by se pro zamýšlenou lehčí variantu hodila verze kupé. Ta se ale zatím ukázala jen jako koncept a její výroba je v nedohlednu. Vedení MG ale mluví o tom, že by cybersteru mělo k atraktivitě stačit dělat drobné úpravy.
„Můžeme prostě vyrobit 150 nebo 250 kusů, umístit na ně různé znáčky a účtovat si o něco více. Myslím, že bychom to měli dělat,“ prohlásil šéf produktového a plánovacího oddělení společnosti MG UK David Allison.
Zda má vedení MG pravdu a o takové edice bude dostatečný zájem, ukáže čas. U některých automobilek je tato strategie komerčně úspěšná, u jiných spíše jde o marnou snahu za malou investici prodat o pár kusů daného modelu navíc. Vzhledem k tomu, jak dobře cyberster vypadá, by si ale podle našeho názoru odlehčenou variantu s lepším podvozkem rozhodně zasloužil.
Zdroj: AutoExpress