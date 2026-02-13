Domácí trh brzdí, svět kupuje: Čínské automobilky zažívají paradoxní začátek roku
Lednová čísla z Číny jsou dvojího rázu. Prodeje čínských osobních aut meziročně klesly nejrychleji za téměř dva roky. Jenže zatímco domácí zájem pokulhává, lodě v přístavech jsou plné.
Podle dat zveřejněných agenturou Reuters se prodej osobních vozů v Číně v lednu 2026 meziročně propadl zhruba o 19,5 % na přibližně 1,4 milionu kusů. Jde o nejprudší pokles od začátku roku 2024. Ještě výrazněji oslabil segment vozidel s novým typem pohonu (NEV), tedy bateriových elektromobilů a plug-in hybridů, kde meziroční propad přesáhl 20 %.
Mohlo by se mohlo zdát, že jde o signál ochlazení největšího tygra dnešního automobilového trhu. Lednové výsledky však ovlivňuje kombinace několika faktorů. Významnou roli hraje období, respektive oslavy lunárního nového roku, které tradičně rozhýbávají nebo naopak brzdí nákupy podle toho, na jaké týdny připadnou. Letos se kalendářní efekt promítl do meziročního srovnání výrazněji než obvykle.
Klid po cenové válce
Ještě podstatnější je ale vyčerpání domácí poptávky po dvou letech mimořádně agresivní cenové války. Čínský trh byl v posledních letech svědkem bezprecedentního snižování cen, které mělo pro automobilky jediný cíl: udržet nebo získat podíl na trhu v prostředí dramaticky rostoucí konkurence.
Výsledkem jsou stlačené marže a zákazníci, kteří si zvykli čekat na další slevu. Pokud dnes automobilka nabídne atraktivní cenu, spotřebitelé často spekulují, že za pár měsíců bude ještě nižší. Takové prostředí ochromuje rozhodování a odkládá nákupy.
Peking si rizika uvědomuje. Úřady proto v posledních týdnech vydaly nová doporučení a pravidla zaměřená na omezení extrémního podsekávání cen a klamavých marketingových praktik. Cílem je stabilizovat trh, omezit destruktivní cenovou spirálu a vrátit výrobcům alespoň část ziskovosti. Zda tato snaha přinese rychlý efekt, zůstává otázkou.
Export naopak sílí
Paradoxem letošního ledna je, že ve chvíli, kdy domácí prodeje klesají, čínský export automobilů výrazně sílí. Vývoz vozidel meziročně vzrostl o desítky procent a u elektromobilů se podle Reuters dokonce více než zdvojnásobil.
Zvlášť pozoruhodné je, že podíl elektrifikovaných vozů na exportu dál roste, což naznačuje, že Čína už nesází jen na levné spalovací modely pro rozvojové trhy, ale stále více vyváží technologicky vyspělé produkty.
Důvod je zřejmý. Čínské automobilky v uplynulých letech masivně investovaly do zahraničních výrobních kapacit, bateriových technologií i vývoje softwaru. Domácí trh jim sice poskytl obrovské zázemí, ale zároveň se rychle nasytil. Export se tak stal přirozeným ventilem přebytku výroby. Evropa, jihovýchodní Asie i Latinská Amerika dnes představují důležitá odbytiště.
Současně však sílí obchodní napětí. Evropská unie zavedla vyrovnávací cla na čínské elektromobily nad rámec standardních dovozních tarifů a vede s výrobci jednání o cenových závazcích a kvótách pro jednotlivé modely. V Severní Americe se otázka čínských vozů stává součástí širších debat o obchodních dohodách a ochraně domácího průmyslu. Exportní expanze Číny tak probíhá v prostředí, které je čím dál politizovanější.
Čínský automobilový průmysl se tak posouvá z modelu založeného výhradně na domácí poptávce k modelu, v němž hraje export strukturální roli. Lednový propad prodejů v Číně tak nemusí znamenat začátek hlubší krize, ale spíše další fázi přeskupování sil. Čína vstupuje do roku 2026 oslabená doma, ale sebevědomá v zahraničí.