Dongfeng Made in Germany? Stellantis nabízí další továrny Číňanům
Pronikání čínských vozů na evropský trh je už v plném proudu a kromě prodeje se začíná také s lokální výrobou. Naproti očekávání s tím východním automobilkám plánují přímo pomoci i konkurenční evropské.
O tom, že koncern Stellantis nabídl své továrny čínské automobilce Leapmotor, jsme psali už několikrát. Ještě letos se ve Španělsku začnou montovat některé její modely, aby se vyhnuly vysokým dodatečným clům. Později by zde měly vznikat i vozy vlastních značek Stellantisu, využívajících techniku Leapmotor.
Podobná dohoda dává smysl, Stellantis totiž vlastní 20 % v samotné automobilce Leapmotor a 51 % ve společném podniku Leapmotor International, který má na starosti distribuci čínských modelů v Evropě. Takto se Leapmotor loni dostal i na náš trh, kde jej prodává síť Emil Frey.
Stellantis má ale stále dost volné kapacity v továrnách, a tak ji nabídl i svému dalšímu čínskému partnerovi. S Dongfengem Stellantis pojí dlouhá historie, konkrétně s Peugeotem a Citroënem. S těmi totiž už v roce 1992 založil společný podnik, který potom pro čínský trh vyráběl francouzské modely, včetně velmi úspěšné řady Fukang.
Aktivní je dodnes, i když prodeje Peugeotu i Citroënu padly až na dno. Stellantis se ale nevzdává a letos na autosalonu v Pekingu uvede nové modely pro Čínu a také novou strategii. Kromě těchto dvou značek se ve společném podniku produkují také vozy pod značkami Fukang a Hedmos. Dongfeng navíc držel v dřívějším koncernu PSA podíl 14 %, dnes má ve Stellantisu kolem 1,5 %.
V Evropě je Dongfeng už delší dobu aktivní také, ale nezávisle na Stellantisu. V Česku jeho vozy pod značkami Dongfeng, Forthing, Voyah a M-Hero distribuuje slovenský dovozce Plastonic. Spolupráce by se však měla prohloubit, vozy čínské značky se podle nového plánu mají vyrábět v továrnách Stellantisu.
Podle agentury Bloomberg už představitelé Dongfengu navštívili některé továrny Stellantisu v Německu a Itálii a mluví se i o možnosti do nich investovat či je přímo odkoupit v pozdější fázi. Ostatně Stellantis má dnes v Evropě téměř 50 různých továren, přičemž mnohé z nich vyrábějí hluboko pod svou maximální kapacitou.
Stellantis kromě toho už dříve jednal s automobilkami Xiaomi a Xpeng o případné spolupráci. Evropský koncern za rok 2025 vykázal čistou ztrátu ve výši 22,3 miliardy eur, což bylo dáno z velké části nižšími prodeji elektromobilů, než se očekávalo, a také zrušením několika elektrických projektů. Spolupráce s Číňany by firmě umožnila levněji získat techniku a také rychlejší, a tedy levnější vývoj.
Podobných případů asi budeme v budoucnu vídat více. Další automobilkou, která chce svou továrnu zpřístupnit čínské konkurenci, je Nissan. Ten by mohl sdílet britskou továrnu v Sunderlandu, která dnes jede jen na 50 % kapacity. O podobné spolupráci s Chery se dříve mluvilo i v souvislosti s britskou automobilkou JLR, která má s Chery společný podnik v Číně.
Zdroj: Bloomberg, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Auto.cz