Dostavba dálnice D7 nebere konce! Kdy skončí peklo u Letiště Václava Havla?
Už dva roky probíhají na trase mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem stavební práce na prodloužení dálnice D7. Ačkoliv se na počátku roku psalo, že na zprovoznění prvního úseku si budou muset řidiči počkat do června 2027, otevření části nově budovaného úseku se nakonec dočkali již letos v červenci.
Nejspíš byste v okolí Slaného na Kladensku nenašli žhavější téma, než je dostavba dálnice D7, a hlavně uzavírky s ní spojené. A není to problematika pouze lokální. Silnice I/7 a na ni navazující dálnice spojuje s Prahou řidiče z Lounska, Žatecka, Mostecka, Chomutovska a tvoří také významnou dopravní spojnici s Německem.
Ještě před loňskými Vánocemi Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvádělo, že celý nově budovaný úsek dálnice D7 mezi mimoúrovňovou křižovatkou Slaný-západ a Kutrovicemi bude kompletně zprovozněn v letošním roce. Lednová aktualizace letáku stavby však s termínem v roce 2026 už nepočítala a posunula termín dokončení až na rok 2027.
Nyní se však alespoň symbolické části řidiči na tomto úseku přece jen dočkali. Se začátkem července ŘSD oznámilo v polovičním profilu (jeden pruh každým směrem) otevření části budovaného úseku Panenský Týnec – Kutrovice. Celý sedmikilometrový úsek do Prahy by se měl otevřít řidičům příští rok. Současně je v plánu na podzim stejným způsobem zprovoznit zhruba kilometrový obchvat Lotouše, což by mělo především ulevit právě zmíněné obci, kterou často sužovaly kolony.
„Řidiči jezdí už po úplně novém povrchu. Pravou část dálnice jsme rozdělili betonovými svodidly. V každém směru je nyní k dispozici jeden jízdní pruh široký tři a půl metru. Rychlost je snížena na osmdesátku,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
Jaký je plán?
ŘSD nyní buduje také tři středočeské úseky dálnice D7, a to Knovíz – Slaný, Slaný – Kutrovice a Kutrovice – Panenský Týnec. „Všechny rozestavěné úseky bychom chtěli postupně zprovoznit od června do září příštího roku. Nejpozději na konci září 2027 by tak měla být hotová celá D7, samozřejmě vyjma úseku u Postoloprt,“ řekl již dříve generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Obchvat téměř pětitisícového městečka na Lounsku plánuje ředitelství postavit v letech 2027 až 2030. Stavbu dlouho brzdil kuriózní problém, tedy fotbalové hřiště, za které bylo potřeba najít náhradu. A kromě toho se ještě řešila výška mostů přes Ohři.
Stavbu však krom zdržení, která jsou spojená s archeologickými nálezy a komplikacemi s přeložkou sítí, trápí navíc pomalé a nevyhovující tempo stavebních prací. Ministr dopravy Ivan Bednárik (SPD) na nedávné návštěvě zkritizoval dodavatele. „Překvapil mě jeden z úseků, kde jsem nenašel lidi na stavbě. Ano, nebyl jsem v pasáži, kde mě čekali, ale prostě jsme zastavili na jiné rozestavěné části. Některým lidem jsem dal takzvaně kartáč, snad si z toho něco vezmou,“ řekl. A pomyslný stavební dozor má na budovaném úseku i sám šéf ŘSD. „Manželka je z Mostu, takže tam máme část rodiny. Jezdím tu hodně často, a když ne já, tak mi ten stav hlásí manželka. Zrovna teď v sobotu mi hlásila, na kterém úseku se pracovalo a kde ne,“ dodal Mátl se smíchem.
Práce na pomezí Ústeckého a Středočeského kraje ale nejsou jediným projektem, který se na „sedmičce“ chystá. Ředitelství silnic a dálnic také s více než půlročním zpožděním zahájilo kompletní přestavbu dálniční křižovatky Aviatická u Letiště Václava Havla. Od stavby si ŘSD slibuje lepší a bezpečnější napojení Letiště Václava Havla na Pražský okruh. Hotovo by mělo být podle plánu společnosti Swietelsky na podzim příštího roku.
„Mimoúrovňová křižovatka Aviatická, která napojuje Letiště Václava Havla, je dopravně absolutně nevyhovující a je potřeba ji předělat. Napojení tak významného letiště takto řešenou křižovatkou je z dlouhodobého hlediska dopravně neúnosné. Už dnes to přináší obrovské dopravní problémy, jsou tam nehody, připojovací i odbočovací pruhy jsou velmi krátké. Je potřeba postavit přímé větve křižovatky. Zejména klíčová je přímá větev od centra na letiště, což znamená i výstavbu nových mostů. Až bude hotovo, chtěli bychom na to navázat novým dálničním propojením mezi mimoúrovňovými křižovatkami Ruzyně a Aviatická, abychom odstranili nevyhovující úrovňový přechod a nevyhovující část silnice I/7,“ uvedl k plánu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Dopravní tepna
Podle posledního statistického sčítání intenzity dopravy z loňského roku projede po silnici I/7 mezi ulicemi Evropská a Aviatická směrem na letiště denně 65.089 aut, z toho 6800 těžkých nákladních vozidel. Na mimoúrovňové křižovatce Aviatická bude nově postaveno osm ramp a dva kolektorové pásy, které mají propojit centrum, letiště, Slaný a Přední Kopaninu.
Všechny větve nové křižovatky budou dohromady dlouhé přes čtyři kilometry. Vzniknou také dva nové mosty, součástí bude i protihluková stěna dlouhá téměř 400 metrů. Už v loňském roce ŘSD zahájilo stavební práce zbouráním původní lávky nad dálnicí, jejíž součástí jsou naváděcí systémy pro letiště. Její délka byla ale překážkou pro zkapacitnění provozu dálnice v těchto místech na požadované 3+3 jízdní pruhy. Vznikla nová, 60 metrů dlouhá lávka, která je téměř jedenapůlkrát delší než lávka původní.
Ani těmito dvěma rozsáhlými stavebními akcemi však práce na dálnici D7 neskončí. V plánu je rovněž takzvaná druhá etapa, která má napojit chomutovskou dálnici na Pražský okruh, na němž se má v letech 2028 až 2031 budovat nový úsek mezi Ruzyní a Suchdolem. Dálnice D7 mezi Prahou a Chomutovem se tak z nynějších 60 prodlouží na 83 kilometrů. Její první úseky byly postaveny v 60. a 70. letech minulého století v návaznosti na stavbu nového mezinárodního letiště v Ruzyni.
V krátkosti o D7
První úsek čtyřproudové silnice I/7, spojující Prahu s Ústeckým krajem a vedoucí až k hranicím s Německem, vznikl na přelomu 60. a 70. let mezi Prahou a Buštěhradem v souvislosti s výstavbou nového letiště v pražské Ruzyni. V průběhu 80. let se stavba rozrostla až ke Slanému a v roce 2009 pak došlo k plnohodnotnému zprovoznění úseků dálnice u Sulce a výstavbě mimoúrovňových křížení Bítozeves – Vysočany. Od roku 2015 byla rychlostní silnice „povýšena“ na D7 a ke kompletní dostavbě v úseku od Postoloprt do Chomutova došlo v srpnu 2018 zprovozněním bezmála čtyřkilometrového úseku Postoloprty – Bítozeves.
Zdroj: Svět motorů