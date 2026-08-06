Dostupné rychlé kombíky jsou minulostí. Zábava s batohem dnes začíná až nad milionem korun
V průběhu let a odchodu několika klíčových zástupců segmentu z trhu došlo k proměně trhu s vozy karoserie kombi ve sportovních verzích. Mírně přikořeněné dostupné kombíky už dnes najdeme jen mezi ojetinami. Nové se totiž už buď vůbec nevyrábí, nebo jsou naopak tak ostré, že jejich cenovky dosahují astronomických výšin.
O víkendu se mě dva lidé nezávisle na sobě zeptali, čím mají nahradit svůj stárnoucí sportovně střižený kombík nižší střední třídy – v jednom případě šlo o Octavii RS třetí generace s benzinovým motorem a v druhém o jedno z nejlépe jezdících kombi vůbec – vzácný Renault Mégane GT čtvrté generace s aktivně řízenou zadní nápravou.
A jsem si jistý, že podobný problém řeší více z nás, proto jsem zabrouzdal v aktuální nabídce a konstatoval to, co jsme již všichni podvědomě tušili. Dostupná zábava ve formě rodinných kombi už mezi novými vozy prakticky neexistuje. Nejdostupnější kandidát je momentálně vůz Škoda Octavia RS, který byl ještě donedávna dostupný i jako plug-in hybrid a diesel.
I těmto dnům je však konec a v konfigurátoru figuruje jediná motorizace v podobě povedeného motoru 2.0 TSI (EA888 Evo 4) o výkonu 195 kW (265 k). Její základní cena však atakuje 1,1 milionu korun a po zaškrtnutí bohaté příplatkové výbavy se v hezké barvě dostáváme až k hranici 1,4 milionu korun.
S takovou cenou už pořídíte i ještě rychlejší Cupru Leon VZ, která ze stejného motoru dostala stejně jako sesterský Golf R Variant celých 245 kW (333 k). Ve spojení s pohonem všech kol 4Drive (resp. 4Motion) tak posouvá hranice zábavy zase o něco výš, a to za cenu od 1.229.900 Kč. Po dovybavení se však dostanete i přes 1,5 milionu, což platí i o golfu.
A takto bychom mohli pokračovat i dál. Skvostné BMW M3 Touring, Audi S5 a RS5 Avant a samozřejmě zástupci vyšších tříd jako BMW M5 Touring, Mercedes-AMG E53, Audi RS6 či Porsche Taycan Sport Turismo, které formu zábavy přináší s čistě elektrickým pohonem. Jenže pokud bychom chtěli kouknout na druhý konec cenového spektra, nabídka pod zmíněnou octavií dnes zeje prázdnotou.
Z nabídky se ztratila Kia ProCeed GT, spolu s ukončením výroby modelu Focus jsme přišli o dlouholetou stálici segmentu v podobě Fordu Focus ST Combi a navíc už dnes neexistuje ani divize Renault Sport, ani Mégane se spalovacím motorem. Ono ani kdybychom oželeli spalovací motor, tak čistě elektrických aut se sportovní náturou a ještě karoserií kombi mnoho nenajdeme.
Toyota sice občas zmíní, že je model bZ4X Touring jejím nejvýkonnějším produkčním vozem vyjma modelů GR, ovšem to není zrovna sportovní vůz. Jaké jsou tedy možnosti? Pohled mezi ojetiny staré maximálně 5 let, s nájezdem do 50.000 km a cenou nižší než nejlevnější nová octavia RS vás nasměruje k velmi zábavnému kombi ze Stuttgartu.
Vstup do prémie
Pod milion korun bez problému seženete stylový Mercedes CLA Shooting Brake ve variantě 35 AMG, který spoléhá na přeplňovaný čtyřválcový dvoulitr o výkonu 225 kW (306 k) a pohon všech kol 4Matic. Jeho výkonnější variantu 45 AMG lze zejména v zahraniční inzerci za cenu základní Octavie RS najít také, ale je to jako vybírat jehlu v kupce sena.
Pokud se zadaří, bude vám odměnou ručně skládaný motor s označením M139, který drží rekord nejvýkonnějšího čtyřválcového motoru bez elektrifikace, který se kdy objevil v sériově vyráběném autě. V modelu CLA 45 AMG produkuje 310 kW (421 k). Jen je potřeba počítat s náročnější údržbou.
Mercedes-Benz CLA 35 AMG Shooting Brake |
Možná ještě náročnější bude najít s těmito parametry Volvo V60 T8 Polestar Engineered, které navazuje na tradici rychlých kombíků švédské automobilky a pod nenápadným luxusním kabátem skrývá nemálo změn, které se soustředí na co nejlepší jízdní zážitek. Také spoléhá na dvoulitrový čtyřválec, ovšem k celkovému výkonu 298 kW (405 k) si pomáhá elektromotorem. Díky plug-in hybridnímu systému ale umí jezdit s docela rozumnou spotřebou.
To, že se jedná o specifikaci Polestar Engineered, je klíčové, protože tyto modely mají kromě vyššího výkonu také ostřejší odezvu na plyn, rychlejší řazení a především manuálně nastavitelné tlumiče Öhlins a tužší pružiny, větší brzdové kotouče se šestipístkovými brzdovými třmeny v typické zlaté barvě a zároveň rozpěru mezi předními tlumiči. V interiéru potěší sportovní sedadla.
Rozumnou alternativou k oběma technicky složitým vozům prémiových značek může být také lehce ojetý Volkswagen Arteon Shooting Brake R. V jednom z nejkrásnějších Volkswagenů vůbec dostanete techniku sdílenou z menšího Golfu R Variant ve větším balení se spoustou prostoru pro nohy zadních cestujících. A v zavazadelníku stále bude místo nejen na kočárek.
A když už jsem zmínil krásu, nelze neupozornit na existenci Jaguaru XF Sportbrake, který v motorizaci 30t nabízí rovných 300 koní (221 kW) a ve variantě R-Dynamic umí i přes své primárně luxusní zaměření být relativně zábavným autem. Ta klasická zábavná kombi nižší střední třídy už bohužel ve všech případech znamenají vyšší věk a zpravidla i nájezd, než splňuje výběr zde zmíněný.
Zdroj: Konfigurátor Škoda, VW, Cupra, Mobile.de, SportovniVozy.cz