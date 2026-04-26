Dotace 52 milionů Kč na úpravu dvou starých Audi? Jde o vývoj!
Britská firma získala státní dotaci ve výši zhruba 52 milionů korun na to, aby vdechla nový život dvěma starým Audi A2. Inženýři chtějí na těchto lehkých autech ukázat, že elektromobilita není jedinou cestou k bezemisní dopravě.
Audi A2, kontroverzní „vajíčkovitý“ model z přelomu tisíciletí, který tehdy moc lidí nepochopilo. Jenže tohle auto mělo jednu obrovskou výhodu: celou karoserii z hliníku, takže bylo neuvěřitelně lehké.
Vždyť značka Audi kvůli tomuto modelu budovala speciální výrobní linku v německém Neckarsulmu. Tato investice byla na svou dobu nevídaná, protože Audi muselo vyvinout zcela nové postupy pro svařování a nýtování hliníku v masovém měřítku. Výsledkem byl unikátní prostorový rám, díky kterému základní verze vozu vážila neuvěřitelných 895 kilogramů.
Hliníková bude vodíková
Právě kvůli materiálu karoserie, respektive nízké hmotnosti, teď po Audi A2 sáhli experti z britské společnosti Riversimple. V rámci nového projektu chtějí dokázat, že když spojíte lehkou konstrukci a vodíkový pohon, získáte auto s obrovským dojezdem. Druhým tahákem „á dvojky“ je právě její značné stáří, tak se dá totiž demonstrovat udržitelnost formou přestavby starších konstrukcí na bezemisní pohon budoucnosti.
Peníze na tento nápad jdou z velkého britského fondu na podporu čisté dopravy, ve kterém je připraveno v přepočtu přes 123 miliard korun. Přímo pro Riversimple je vyčleněno přibližně 52,5 milionu korun (1,7 milionu liber). Tyto finance jsou určené na to, aby firma postavila dva upravené vozy Audi A2, na kterých v praxi otestuje a předvede svou novou technologii.
Hlavním cílem je vyřešit největší bolest dnešních bezemisních aut – hmotnost. Současné elektromobily totiž kvůli těžkým bateriím ničí silnice a zvyšují spotřebu energie. Navíc jsou při srážce ničivé pro své okolí, zejména pro chodce i posádky lehčích aut.
Riversimple na to jde obráceně a sází na efektivitu. Místo těžkých baterií využívá vodík, který lze natankovat zhruba za pět minut. A z výfuku teče jen malé množství čisté vody.
Vodíková technologie se však potýká s vysokou energetickou náročností při výrobě paliva. A také s nutností instalovat do vozů rozměrné vysokotlaké nádrže, které ukrajují drahocenný vnitřní prostor. Největší brzdou rozvoje zůstává téměř neexistující síť čerpacích stanic.
Poloviční hmotnost elektromobilu
Na přestavbě těchto dvou hliníkových klasik spolupracuje několik špičkových firem. Jedna dodá malé, ale velmi silné elektromotory, druhá se postará o chytrou elektroniku a další využije umělou inteligenci, aby celý systém vyladila k dokonalosti.
Cílem je ujet na jednu nádrž vodíku úctyhodných 640 kilometrů. To je vzdálenost, na kterou běžné elektromobily potřebují stovky kilogramů baterek, ale vodíkové Audi by to mělo zvládnout s hmotností okolo tuny.
Tento projekt je pro malou firmu Riversimple klíčovým krokem vpřed. Dosud se věnovali jen malému vozítku pro dva, ale díky zkušenostem z přestavby Audi A2 chtějí brzy představit vlastní praktické čtyřmístné auto pro rodiny.
Zakladatel firmy Hugo Spowers je přesvědčen, že právě nízká hmotnost je klíčem k opravdové ekologii. Pokud se jim podaří stará Audi proměnit v moderní vodíkové šampiony, ukážou celému světu, že moderní doprava nemusí být těžkopádná.
Zdroje: Autocar, Riversimple, Pi Engineering Consultancy, Advanced Propulsion Centre