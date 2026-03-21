Dotyková tlačítka jsou levná. Přesto se u Ferrari vracejí k mechanickým
Nahrazování původně mechanických spínačů dotykovými je dnes u aut zcela běžnou praxí. Důvodem je spíše snaha o snížení výrobních nákladů.
Ještě před pár lety se nám výrobci automobilů snažili tvrdit, že nahrazování mechanických tlačítek dotykovými je součástí inovací a hlavně prospěšné designu kabiny moderních automobilů. Na fotkách to vypadá skvěle, jenže v praktickém používání mají četné nedostatky. A to nemluvíme o často lesklém povrchu, na němž vidíte otisky prstů. Zákazníci si na uvedené řešení často stěžují, většina automobilek to však ignoruje. Důvodem jsou výrobní náklady.
Dle slov šéfa firmy Ferrari Benedetta Vigny stojí dotyková tlačítka přibližně polovinu než odpovídající mechanická. Ferrari je však jednou z těch značek, kam by se měly, navzdory výrazně vyšší ceně, mechanické spínače vrátit. Jasně, Ferrari není běžnou značkou, naopak možná tou nejprestižnější na světě. Ze své pozice si tak může uvedené dovolit, na rozdíl třeba od čínských výrobců, kteří chrlí levná auta v nesrovnatelně větším množství. Přesto i automobilka z Maranella by mohla dále trvat na nabízení dotykových tlačítek. Vigna zmíněné uvedl v rozhovoru s magazínem Autocar India.
Jak budou interiéry nových ferrari vypadat, ukáže připravovaný model Luce. V něm se protne moderna s klasikou, rozuměj digitální a analogové prvky. Interiér prvního elektromobilu tak šokuje svým vzezřením. Byl vyvinut ve spolupráci s americkým kreativním kolektivem LoveFrom, založeným Sirem Jonym Ivem, bývalým šéfdesignérem společnosti Apple.
Luce tak nabízí množství mechanických tlačítek a spínačů, které byly vyvinuty s čistým listem. Umožňují přímé ovládání množství funkcí, zahrnující třeba ventilační, topné a klimatizační soustavy. Jejich nasazení není patrně vůbec levné, přičemž zvýšené výrobní náklady na vozidlo se přirozeně přesunou na zákazníky.
