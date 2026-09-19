Dovoz čínských modelů AUDI do Evropy neměl dlouhého trvání. Automobilka mu hodlá zabránit
Před pár týdny jsme informovali o německé společnosti, která ve svém konfigurátoru nabízela individuální dovoz vozidel značky AUDI určených výhradně pro čínský trh. Tomu je nyní konec.
Ingolstadtská automobilka byla jedna z prvních velkých evropských značek, která pochopila odlišné potřeby asijských trhů od evropského, potažmo severoamerického trhu. Společně s čínským výrobcem SAIC tedy vytvořila značku AUDI zaměřenou výhradně na čistě elektrické vozy zcela odlišné od evropské nabídky.
Modely E5 Sportback a E7X mají zcela odlišný design, techniku i výbavu než konvenční elektromobily automobilky Audi. Přes prozatím nevalný úspěch zmíněné odnože značky chce evropské Audi zabránit paralelnímu dovozu modelů AUDI na evropský trh.
Několik už se jich přitom na německých silnicích objevilo, právě díky společnosti Auto-China, o které jsme reportovali v článku přiloženém výše. Již dovezená vozidla se společnosti podařilo homologovat, jenže si toho i kvůli mediální pozornosti všimlo samotné Audi. To nyní podniká právní kroky k zastavení dovozu.
Mluvčí automobilky se sídlem v Ingolstadtu sdělil ekonomickému týdeníku Automobilwoche, že „jsme zahájili právní řízení proti dovozci a budeme důsledně prosazovat svá práva.“ Dovoz automobilu určeného výhradně pro čínský trh s sebou přináší i praktické problémy, i když společnost Auto China tvrdí, že zvládne vše od homologace a registrace až po záruční a servisní podporu.
Majitelé by se však mohli potýkat s problémy v souvislosti se softwarem, diagnostikou závad, dostupností náhradních dílů či kvalifikovaných osob pro opravy takových vozů. To by pak mohlo poškodit pověst automobilky Audi.
„Tato vozidla nejsou vyvážena do jednotlivých zemí mimo Čínu prostřednictvím oficiálního distribučního kanálu autorizovaného společností Audi AG. Navíc jsou registrována za podmínek, které nám nejsou známy.
Společnost Audi AG ani autorizovaní prodejci Audi mimo Čínu nemohou provádět údržbu, protože modely AUDI jsou v zemích mimo Čínu považovány za vozidla, která nepatří do značky Audi,“ potvrzuje mluvčí automobilky.
Modely E5 Sportback a E7X v posledních dnech zmizely z webových stránek dovozce. Mluvčí společnosti na dotaz časopisu Automobilwoche ale odmítl vyjasnit, zda k tomu došlo v důsledku právního tlaku ze strany společnosti Audi.
Dovozce stále nabízí celou řadu čínských vozů značek Xiaomi, Jetour, Zeekr a Huawei, a to včetně modelu Maextro S800, jednoho z nejluxusnějších vozů čínské produkce.
S tímto vývojem situace však společnost Auto-China dozajisté musela počítat, jelikož podobný problém již jiný německý dovozce musel řešit s individuálním dovozem vozidel z Číny již dříve.
Zdroj: Automobilwoche, Motor1, Auto-China