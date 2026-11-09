Dovoz ojetých aut v Česku stoupl o 7,6 %. V průměru mají nad deset let
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Dovoz ojetých osobních aut za deset měsíců letošního roku meziročně vzrostl o 7,6 procenta na 134.285 vozidel. Jejich průměrné stáří bylo 10,4 roku, podíl vozů starších deseti let byl 48,2 procenta.
Více než 15 let starých bylo 23,4 procenta vozů. Podíl čistě elektrických aut vzrostl meziročně o 2,7 procentního bodu na 8,4 procenta. Uvedl to Svaz dovozců automobilů.
Nejvíce dováženou značkou je i nadále Škoda s 33.179 vozy. Na druhém místě je Volkswagen s 28.114 importovanými ojetinami a třetí je Mercedes-Benz se 7096 vozy. Čtvrté je BMW a na pátou pozici klesl Ford. Následuje Audi. Mezi dovezenými auty z druhé ruky bylo i 192 Ferrari a 35 Rolls-Royce.
Prodej nových vozů od ledna do konce října vzrostl meziročně o 0,2 procenta na 206.134 vozů. Z toho bylo 9,4 procenta elektromobilů.
Zatímco prodeje nových aut stagnují, dovezených ojetin podle generální ředitelky skupiny Aures Holdings Karolíny Topolové významně přibývá. „Tento stav trvá už několik let a pro průměrné stáří českého vozového parku má fatální důsledky. Auta u nás neustále stárnou, místo toho, aby tomu bylo naopak – s průměrem více než 16 let jsme v Evropě druzí nejhorší za Řeckem, zatímco ve vyspělých zemích jezdí auta výrazně mladší. Jednou z cest ke zlepšení stavu by byla aktualizace emisních poplatků, jimž aktuálně vůbec nepodléhají vozy s emisními normami Euro 3," dodala Topolová.
Za celý loňský rok dovoz ojetých osobních aut do Česka vzrostl o 5,6 procenta na 148.312 vozů.
Zdroj: ČTK