Dražit se bude asi nejslavnější Jaguar XJ40 světa. Bývalo to auto princezny Diany
Tmavě zelený Jaguar XJ40, z něhož právě vystoupila Lady Diana, nebo také Diana, princezna z Walesu, je zcela jistě nejslavnějším vozem druhé generace řady XJ z let 1986 až 1994.
Diana, princezna z Walesu, tragicky zahynula při dopravní nehodě v pařížském tunelu v roce 1997 ve věku pouhých 36 let. Do té doby patřila bez debat mezi nejoblíbenější členy britské královské rodiny a možná nejmilejší členky světové šlechty.
Na slavném snímku Lady Diana právě vystoupila ze zeleného Jaguaru XJ40. A sice oděna ve slavných „šatech z pomsty“ (v UK označovaných jako Revenge Dress), které se zapsaly do dějin módy. Nezvykle malé (a tedy dost vyzývavé) černé šaty pocházely od módní návrhářky Christiny Stambolianové. Tehdy šlo o více než jen o velmi drahý oděv. Princezna Diana si je oblékla právě v ten večer, kdy byla odhalena milostná aféra jejího někdejšího manžela prince Charlese, dnešního britského krále Charlese III. Šaty se tak staly symbolem síly a zároveň vzdoru a sebevědomí. Ani jedno Diana nikdy nechybělo.
Předmětný Jaguar XJ40 registrační značky L21 WKV se tak stal jedním z nejslavnějších vozů známé britské značky. Jakkoliv se po technické stránce nejedná o nikterak výlučné vozidlo. Nejde o žádné XJR a podobně.
Královský jaguar najel do dnešní doby pouhých 31.000 mil, tedy 73.000 km. Navíc se chlubí jedinečnou historií. Zatímco běžné zachovalé a plně funkční XJ40 dnes koupíte v západní Evropě za částky od 20.000 eur (500.000 Kč), u nás ale i za polovinu, odhadovaná cena draženého jaguaru s puncem britské královské rodiny se odhaduje na 58.000 až 174.000 eur, tedy v přepočtu 1.450.000 až 4.350.000 korun. Vůz prodává soukromá osoba ve Velké Británii, což je také zajímavé.
Auto po letech vykazuje jen drobné známky opotřebení na exteriéru, zatímco interiér vypadá téměř bezvadně. Kdokoli tento jaguar v aukci vydraží, bude si moci nejen usednout tam, kde kdysi sedávala Diana, princezna z Walesu (tedy na pravou stranu zadního sedadla), ale pravděpodobně bude také řídit nejslavnější XJ40 na světě.
