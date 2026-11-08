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Drive Pilot předběhl dobu, připouští Mercedes-Benz. Místo trojky teď sází na asistenta, který zvládne i město

Mercedes-Benz Drive Pilot

Mercedes-Benz Drive Pilot Zdroj: Mercedes-Benz

MB.Drive Assist Pro
MB.Drive Assist Pro
MB.Drive Assist Pro
MB.Drive Assist Pro
MB.Drive Assist Pro
MB.Drive Assist Pro
MB.Drive Assist Pro
MB.Drive Assist Pro
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Štěpán Vorlíček
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Německá značka patřila k průkopníkům podmíněně automatizované jízdy úrovně 3. Technický ředitel Jörg Burzer nyní připouští, že systém Drive Pilot přišel příliš brzy a kvůli úzce vymezeným podmínkám provozu zákazníkům nenabídl dostatečný užitek. Modernizovaná třída S už letos přijela bez něj.

Mercedes-Benz s Drive Pilotem dosáhl významného prvenství. V prosinci 2021 jako první automobilka splnil mezinárodní požadavky pro systém úroveň 3 (Level 3) a od května 2022 jej nabízel v Německu. Burzer ale nyní při setkání s novináři, o němž informoval americký Road & Track, připustil, že značka s technologií přišla příliš brzy. Někdy je podle něj potřeba nejdřív zjistit, co zákazníci skutečně chtějí.

Samotný ústup od dosavadního Drive Pilotu není novinkou. Už na začátku roku Mercedes-Benz rozhodl, že jej nezařadí do modernizované třídy S, a zůstal bez něj i modernizovaný EQS. Automobilka tehdy jako důvod uvedla vlažnou poptávku a vysoké výrobní náklady.

Problém nebyl jen v tom, co Drive Pilot uměl, ale hlavně kdy jej bylo možné použít. V Německu začínal v roce 2022 do 60 km/h v hustém provozu a kolonách. Americká verze pracovala na schválených dálnicích za vhodného počasí a denního světla do 40 mph, tedy asi 64 km/h. Německá verze později posunula hranici na 95 km/h, stále však jen za stanovených provozních podmínek (ODD, Operational Design Domain). Při aktivní úrovni 3 se řidič smí věnovat jiným činnostem, po výzvě systému ale musí řízení převzít.

Nižší úroveň, širší možnosti

Mercedes-Benz teď sází na MB.Drive Assist Pro, který propojuje asistované řízení s navigací a pomáhá i ve městě při změnách pruhů, průjezdu křižovatkami, odbočování nebo reakcích na semafory. Využívá 27 senzorů: deset kamer, pět radarů a dvanáct ultrazvukových čidel. Jde však stále o úroveň 2, takže řidič musí provoz nepřetržitě sledovat a zůstává odpovědný za řízení. V Německu má být k objednání v první polovině roku 2027. Podrobněji jsme o něm psali už dříve.

Právě v tom spočívá změna přístupu výrobce. Zatímco úroveň 3 za stanovených podmínek dovoluje odvrátit pozornost od provozu, pokročilá úroveň 2 takovou volnost nedává. Zato může pomáhat ve výrazně širším spektru situací. Mercedes-Benz tedy nyní dává přednost každodenní využitelnosti před formálně vyšší úrovní automatizace.

Trojka v záloze a čtyřka jako další cíl

Burzer podle Road & Track zároveň uvedl, že dalším velkým krokem má být úroveň 4. Na té vozidlo v rámci stanovených podmínek zvládá jízdu bez nutnosti dohledu řidiče. Sériové nasazení v osobních mercedesech očekává až po roce 2030 a schopnosti se mají rozšiřovat postupně.

Úroveň 3 tím ale Mercedes-Benz definitivně neodepisuje. Už na začátku roku automobilka uvedla, že pracuje na nové verzi s názvem MB.Drive Pilot. Ta má fungovat až do 130 km/h a být použitelná častěji, i za různého počasí. V červnu to potvrdil i šéf vývoje asistenčních systémů Georges Massing: úrovně 3 se podle něj Mercedes-Benz nevzdává. V říjnu pak Burzer s viceprezidentem Nvidie Alim Kanim mluvil o takové verzi jako o kroku, který by mohl přijít v příštích letech. Konkrétní termín ale nezazněl.

Z dostupných vyjádření tak neplyne konec třetí úrovně, ale změna v pořadí priorit. Mercedes-Benz teď soustředí pozornost na praktičtější úroveň 2 a současně připravuje technologie pro úroveň 4. Zda a kdy se mezi ně vrátí nová generace Drive Pilotu, zůstává otevřené.

Video placeholder
Mercedes-Benz třídy S – systém Drive Pilot (95 km/h) • Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz, Road & Track, Handelsblatt

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