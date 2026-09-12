Druhá generace Škody Karoq dostane baterky, ale ponechá si spalovací motor
Plug-in hybridy se v Česku zatím nestihly příliš uchytit, ale jejich podíl roste. Podpoří to i druhá generace bestselleru Škoda Karoq, která nabídne elektrifikované pohony a poprvé právě plug-in hybridní systém.
Škoda měla s elektromobily velké plány a ty zčásti vycházejí. Elroq je dnes druhým nejprodávanějším elektromobilem Evropy, z čehož jsou i v automobilce samotné překvapeni. Přitom dle dřívější strategie měl být právě elroq náhradou za spalovací SUV Karoq. Na to i přes úspěch elroqu nedojde a Škoda aktivně připravuje druhou generaci karoqu.
O tom jsme už psali dříve, informací se na povrch dostalo už dost. Mimo jiné to, že půjde o nejrychleji vyvinutou škodovku v historii. Nová generace má být kompletně navržena a připravena pro produkci za tři roky. Spalovací motory si ponechá, ale tentokrát už budou elektrifikované.
Druhý karoq bude stát na platformě MQB Evo, stejně jako superb, kodiaq anebo nový Volkswagen T-Roc. Že dostane nový full-hybrid, který Volkswagen poprvé nasazuje právě v T-Rocu, je v podstatě jisté. Šéf značky Klaus Zellmer ale nově potvrdil také plug-in hybridní variantu. Podle něj „oproti současnému elroqům půjde o výraznou změnu, ale snažíme se trefit do stejného cenového segmentu, takže za své peníze dostanete více muziky“.
Zellmer uvedl, že pohonné jednotky pro nový karoq „budou velmi srovnatelné s tím, co máme v kodiaqu“, a dodal: „O naše plug-in hybridy je obrovský zájem. Pokud se podíváte na elektrický dojezd přes 100 km, je to pro nástupce Karoqu naprosto ideální.“ Očekávat tedy můžeme využití stejné techniky, příbuzný a podobně velký T-Roc přitom PHEV pohon dnes nenabízí.
Ve Škodě Karoq je plug-in hybrid založen na patnáctistovce TSI a dvouspojkové šestistupňové převodovce, ve které je integrován trakční elektromotor. Kombinovaný výkon systému je 150 kW (v superbu až 200 kW) a baterie má kapacitu 25,7 kWh. Dojezd kodiaqu na jedno nabití je kolem 120 kilometrů, nabíjet se dá stejnosměrným proudem výkonem až 40 kW.
Zellmer v rozhovoru překvapivě přiznal, že původně automobilka nepočítala ani s elroqem: „S tímto vozem jsme přišli, protože jsme viděli obrovský potenciál, a díky bohu za to – je to druhé nejprodávanější elektrické auto v Evropě. Přejeme si, aby elroq tento typ trhu plně převzal, ale to se neděje, takže v karoqu a jeho nástupci vidíme velký potenciál.“
Současná Škoda Karoq je na trhu už od roku 2017, zatímco obvyklý modelový cyklus je 6 až 8 let. Pro Škodu jde přitom o jeden z vůbec nejprodávanějších modelů, v Česku se loni zařadil na celkové třetí místo s 11.454 kusy. Celosvětově se jich loni prodalo přes 102.000 kusů. Druhá generace by se mohla objevit koncem příštího roku nebo začátkem toho následujícího.
Že se původní strategie přechodu na elektromobilitu změnila, přiznal i šéf prodeje a marketingu Škody Martin Jahn. Ten počátkem tohoto roku prohlásil: „Vozy se spalovacími motory budeme provozovat tak dlouho, dokud je budou zákazníci chtít, dokud to bude legálně možné a dokud to pro nás bude finančně životaschopné.“
Zdroj: Autocar, zdroj foto: auto.cz, zdroj videa: Auto.cz