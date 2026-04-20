Druhý elektrický rolls-royce bude SUV. Cullinan však nenahradí
Nejluxusnější automobilka světa už testuje svůj druhý elektrický model, který má pět dveří a vysokou stavbu. Může mít techniku spectru, ale i BMW Neue Klasse.
Značka Rolls-Royce plánuje navázat na úspěch elektrického kupé Spectre druhým elektromobilem. Nikoliv nečekaně se bude inspirovat dalším velmi úspěšným modelem – SUV Cullinan. V nabídce ho však nahradit nemá, alespoň podle dostupných informací; spectre před lety nahradil model Wraith.
Projekt, v němž vzniká, se jmenuje Nightingale, tedy „slavík“, a SUV nemá být jeho jediným výsledkem. Coby první model však bude konkurentem připravovaného elektrického SUV značky Bentley.
Jedním ze zajímavých detailů nového SUV je netradiční řešení kapoty. Mělo by dostat dvoudílný systém s bočními panty, který odkazuje na historické modely z počátků 20. století. Místo motoru se pod ním však má ukrývat přední úložný prostor, který spectre nemá. Záď vozu zase má připomínat luxusní jachtu.
V útrobách hliníkové platformy Architecture of Luxury se očekává využití prověřené techniky z kupé Spectre. To by znamenalo nasazení akumulátoru s kapacitou 102 kWh a dvojice elektromotorů, které ve vrcholném provedení Black Badge dokážou na vozovku poslat výkon 660 koní.
Existují však i spekulace o nasazení zcela nové šesté generace elektrického pohonu od BMW, známé z projektů Neue Klasse. Otázkou zůstává, zda by tato vysoce efektivní technologie byla plně kompatibilní s unikátní podvozkovou architekturou Rolls-Royce.
Vizuální identitu mají podtrhnout vertikální světla pro denní svícení. Celkově se očekává, že vůz bude působit o něco moderněji a agresivněji než stávající modely, aniž by však ztratil svůj aristokratický klid. Oficiální odhalení by mělo proběhnout ještě v průběhu roku 2026.
Zdroj: Autocar