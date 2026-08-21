Druhý nejprodávanější model Mazdy má vydržet 12 let. Loni se prodalo přes 200 tisíc kusů
Mazda CX-30 vydrží na trhu ještě 4–5 let bez výrazné modernizace, prozradil šéf automobilky. Zákazníkům však starosvětskost tohoto modelu nevadí.
začínají ubírat, těžko se ubrání rozčarování. Jedním z důvodů je, že značka, která dříve přísahala na tlačítka a nějakou dobu vůbec neměla dotykový centrální displej, nyní zcela otočila a u modelů 6e či nové CX-5 všechno ovládá na obří dotykové obrazovce.
Mazda ale stále prodává i své starší modely, jako je CX-30, přizvednutá varianta modelu 3, která přišla na trh v roce 2019. Zrovna tenhle ještě dlouho prodávat bude v nepříliš změněné variantě, vyplývá z vyjádření Masahira Mora, generálního ředitele automobilky. Příští generace se totiž podle něj dostane na svět až v roce 2030 nebo 2031, tedy po dvanácti letech od představení té současné.
Dnes je CX-30 na trhu sedmým rokem a za celou tu dobu neprošel zevnějšek ani kabina výraznější proměnou. To ale zákazníkům nevadí – celosvětově si ji v roce 2025 vybralo 209 tisíc lidí. Do generační obměny za 4–5 let se navíc žádný velký facelift nechystá, vyplývá z Masahirových slov pro japonské noviny Čugoku Šimbun.
Na konci roku 2024 ovšem došlo ke změně pod kapotou, přinejmenším pro evropské trhy – základní atmosférický dvoulitr nahradil nová verze dvouapůllitru, která ovšem místo 192 koní jich má už jen 140. Kromě něj ovšem zůstal v nabídce i dvoulitr Skyactiv-X s kompresorem a zapalováním SPCCI, Spark-Controlled Compression Ignition, tedy „svíčkou řízené kompresní zapalování“. Dodnes se to nezměnilo a tento motor, který dává 186 koní, je dostupný i s pohonem všech kol, s nímž lze mít manuál i 6st. automat.
Jakou techniku bude příští generace mít, o tom se zatím nehovořilo. Současný formát nicméně funguje, takže můžeme očekávat pokračování konfigurace motoru napříč před přední nápravou a pohonu předních nebo všech kol – samozřejmě pokud by model nepřešel na čistě elektrický pohon, ovšem na to bude v roce 2030 ještě brzy nejen v USA či Japonsku, ale také v Evropě.
Co bude pod kapotou, je také ve hvězdách. Jako pravděpodobný se však jeví nový motor Skyactiv-Z, který má postupně nahradit klasický benzin Skyactiv-G i unikátní Skyactiv-X. Má se představit v roce 2027 v modelu CX-5, a tak se jeví pravděpodobné, že tento pohon dostanou i menší vozy.
Skyactiv-Z automobilka vyvíjí jako 2,5l řadový čtyřválec se zapalováním SPCCI, který si ale za splnění přísnějších emisních norem – pro evropský trh to znamená Euro 7 – má zachovat výkon svých předchůdců. Má fungovat s širším pásmem maximální efektivity v různých otáčkách i zatížení a už při vývoji se počítá se spojením s hybridním ústrojím, které si Mazda rovněž vyvíjí sama.
Zdroj: Carscoops/Čugoku Šimbun | foto: Auto.cz | video: Marek Bednář/Auto.cz