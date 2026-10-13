DS 3 opouští svět crossoverů. Koncept F3VER se vrací ke kořenům
Francouzská prémiová značka na pařížském autosalonu představila studii kompaktního elektromobilu, která naznačuje návrat k původnímu úspěšnému DS 3. Místo zvýšeného crossoveru sází na nízkou karoserii, výrazný design a individualizaci.
Původní DS 3, která se v roce 2009 představila ještě jako Citroën, byla jedním z největších úspěchů francouzské značky. Malý třídveřový hatchback s výrazným stylem a možnostmi barevného přizpůsobení si našel téměř půl milionu zákazníků. Jeho nástupce DS 3 Crossback však změnil koncepci: vsadil na zvýšenou karoserii crossoveru a později přišel o přívlastek Crossback. Na úspěch předchůdce ale nenavázal.
Nyní DS na autosalonu v Paříži ukazuje, kterou cestou by se mohl ubírat její návrat ke kořenům: kompaktní, osobitý hatchback, tedy typ vozu, který ji kdysi pomohl prosadit. Podle šéfdesignéra značky Thierryho Metroze se přitom u studie F3VER nejedná o pouhou designérskou esej: v rozhovoru pro britský Autocar uvedl, že zákazníci už další SUV nebo crossover nechtěli a právě po tomto typu auta dlouho volali.
Nízká karoserie, velký rozvor
Koncept měří na délku 4,19 metru, na šířku 1,84 metru a na výšku 1,46 metru. Rozvor dosahuje 2,70 metru a DS uvádí objem zavazadelníku rovných čtyři sta litrů. Ve srovnání se současnou DS 3 je studie přibližně o sedm centimetrů delší, přitom o více než sedm centimetrů nižší. Kufr má být podle uvedených údajů o padesát litrů větší. Na koncept jde o překvapivě realistická čísla, byť sériová podoba je zatím pochopitelně více či méně vzdálená.
Karoserie dostala krátké převisy, široká ramena a ostře tvarované plochy. Příď má místo tradiční masky výrazný svislý prvek, kterému DS říká „totem“ a v němž se skví logo značky. Z obou stran ho rámují světla s motivem písmene Y. Podobný prvek se opakuje vzadu, kde ho doplňují prostorová koncová světla. Jejich efekt zdánlivě nekonečného světelného tunelu vytváří šestnáct LED panelů na lehké hořčíkové konstrukci.
K výstavnímu provedení patří také 21palcová kola a velmi nízká světlá výška. Právě tyto prvky ale podle francouzského magazínu L’Argus u sériového auta očekávat nemáme.
DS tradičně staví na individualizaci a u konceptu F3VER tomu není jinak. Speciální lak Cosmic Blue v závislosti na dopadajícím světle mění odstín od sytě modré po fialovou. Dvoubarevné provedení už přitom nerozděluje jen střechu a zbytek karoserie: kontrastní barva zasahuje také na zadní blatníky, víko kufru a nárazník.
Samostatně přizpůsobit lze i ozdobný lem střechy a světelné animace v zadním „totemu“ mohou měnit vizuální charakter vozu i předávat informace okolí. Právě možnost odlišit vlastní auto patřila už k hlavním lákadlům původní DS 3.
Jednodušší konstrukce, méně dílů
Vedle vzhledu chce DS ukázat také nový přístup k vývoji. Pod označením Design Intelligence se skrývá snaha dosáhnout výrazného designu s menším počtem součástek. Studie například spojuje hlavní světlomety s denním svícením do jediného celku, používá jednodílné nárazníky a zbavuje se dodatečných plastových lemů podběhů.
Méně dílů by mělo zjednodušit výrobu, snížit hmotnost a pomoci aerodynamice. DS však pochopitelně zatím neuvádí konkrétní úspory, kterých by touto cestou dosáhl sériový vůz.
Automobilka mluví o elektrické koncepci s dlouhým dojezdem, ale výkon motoru, kapacitu baterie ani dojezd v kilometrech nezveřejnila. A bohužel neodhalila ani interiér. Podle Metroze by ovšem příští rok měla představit další, již kompletně vybavenou studii.
Budoucí sériový hatchback má podle Autocaru převzít označení DS N°3 a využívat novou platformu STLA One, společnou také s příštím Peugeotem 208 a Opelem Corsa. Francouzský L’Argus očekává jeho příchod nejdříve koncem roku 2028.
Zdroj: Stellantis, Carscoops, Autocar, L’Argus