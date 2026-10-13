Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

DS 3 opouští svět crossoverů. Koncept F3VER se vrací ke kořenům

DS F3VER Concept

DS F3VER Concept Zdroj: auto.cz/Jiří Landa

DS F3VER Concept
DS F3VER Concept
DS F3VER Concept
DS F3VER Concept
DS F3VER Concept
DS F3VER Concept
DS F3VER Concept
DS F3VER Concept
23 Fotogalerie
Štěpán Vorlíček
Diskuze (1)

Francouzská prémiová značka na pařížském autosalonu představila studii kompaktního elektromobilu, která naznačuje návrat k původnímu úspěšnému DS 3. Místo zvýšeného crossoveru sází na nízkou karoserii, výrazný design a individualizaci.

Původní DS 3, která se v roce 2009 představila ještě jako Citroën, byla jedním z největších úspěchů francouzské značky. Malý třídveřový hatchback s výrazným stylem a možnostmi barevného přizpůsobení si našel téměř půl milionu zákazníků. Jeho nástupce DS 3 Crossback však změnil koncepci: vsadil na zvýšenou karoserii crossoveru a později přišel o přívlastek Crossback. Na úspěch předchůdce ale nenavázal.

Nyní DS na autosalonu v Paříži ukazuje, kterou cestou by se mohl ubírat její návrat ke kořenům: kompaktní, osobitý hatchback, tedy typ vozu, který ji kdysi pomohl prosadit. Podle šéfdesignéra značky Thierryho Metroze se přitom u studie F3VER nejedná o pouhou designérskou esej: v rozhovoru pro britský Autocar uvedl, že zákazníci už další SUV nebo crossover nechtěli a právě po tomto typu auta dlouho volali.

Nízká karoserie, velký rozvor

Koncept měří na délku 4,19 metru, na šířku 1,84 metru a na výšku 1,46 metru. Rozvor dosahuje 2,70 metru a DS uvádí objem zavazadelníku rovných čtyři sta litrů. Ve srovnání se současnou DS 3 je studie přibližně o sedm centimetrů delší, přitom o více než sedm centimetrů nižší. Kufr má být podle uvedených údajů o padesát litrů větší. Na koncept jde o překvapivě realistická čísla, byť sériová podoba je zatím pochopitelně více či méně vzdálená.

Karoserie dostala krátké převisy, široká ramena a ostře tvarované plochy. Příď má místo tradiční masky výrazný svislý prvek, kterému DS říká „totem“ a v němž se skví logo značky. Z obou stran ho rámují světla s motivem písmene Y. Podobný prvek se opakuje vzadu, kde ho doplňují prostorová koncová světla. Jejich efekt zdánlivě nekonečného světelného tunelu vytváří šestnáct LED panelů na lehké hořčíkové konstrukci.

K výstavnímu provedení patří také 21palcová kola a velmi nízká světlá výška. Právě tyto prvky ale podle francouzského magazínu L’Argus u sériového auta očekávat nemáme.

DS tradičně staví na individualizaci a u konceptu F3VER tomu není jinak. Speciální lak Cosmic Blue v závislosti na dopadajícím světle mění odstín od sytě modré po fialovou. Dvoubarevné provedení už přitom nerozděluje jen střechu a zbytek karoserie: kontrastní barva zasahuje také na zadní blatníky, víko kufru a nárazník.

Samostatně přizpůsobit lze i ozdobný lem střechy a světelné animace v zadním „totemu“ mohou měnit vizuální charakter vozu i předávat informace okolí. Právě možnost odlišit vlastní auto patřila už k hlavním lákadlům původní DS 3.

Jednodušší konstrukce, méně dílů

Vedle vzhledu chce DS ukázat také nový přístup k vývoji. Pod označením Design Intelligence se skrývá snaha dosáhnout výrazného designu s menším počtem součástek. Studie například spojuje hlavní světlomety s denním svícením do jediného celku, používá jednodílné nárazníky a zbavuje se dodatečných plastových lemů podběhů.

Méně dílů by mělo zjednodušit výrobu, snížit hmotnost a pomoci aerodynamice. DS však pochopitelně zatím neuvádí konkrétní úspory, kterých by touto cestou dosáhl sériový vůz.

Automobilka mluví o elektrické koncepci s dlouhým dojezdem, ale výkon motoru, kapacitu baterie ani dojezd v kilometrech nezveřejnila. A bohužel neodhalila ani interiér. Podle Metroze by ovšem příští rok měla představit další, již kompletně vybavenou studii.

Budoucí sériový hatchback má podle Autocaru převzít označení DS N°3 a využívat novou platformu STLA One, společnou také s příštím Peugeotem 208 a Opelem Corsa. Francouzský L’Argus očekává jeho příchod nejdříve koncem roku 2028. 

Video placeholder
DS F3VER Concept • DS

Zdroj: Stellantis, Carscoops, Autocar, L’Argus

Vstoupit do diskuze (1)

Doporučeno

Články z jiných titulů