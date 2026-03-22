DS chce na trh vrátit model velikosti fabie. Vůz v retro stylu bude konkurovat Renaultu 5
V průběhu několika měsíců bychom se měli dočkat návratu DS 3. Měl by nést odkaz původního auta, a coby prémiové supermini bude konkurovat Renaultu 5.
DS Automobiles je v poslední době velmi agilní a uvádí jeden model za druhým. Po modernizované DS 4, která se nově jmenuje N°4, a zcela novém velkém voze N°8, který nahrazuje DS 9, přichází další novinka, a sice velké SUV DS N°7, coby nástupce stávající DS 7.
Jak uvádí britský magazín Autocar, nyní by se společnost DS Automobiles hodlá zaměřit na menší a tedy i cenově dostupnější modely. Konkrétně se jedná o návrat DS 3. Jde o první model DS uvedený na trh v roce 2009, tehdy ještě coby Citroën DS3 (psáno dohromady). Od roku 2014 po vzniku samostatné značky DS Automobiles se vůz přejmenoval na DS 3, přičemž prošel modernizací. V této podobě model vydržel na trhu do roku 2019. O rok dříve se uvedlo nové DS 3 s přídomkem Crossback, které ale již nebylo třídveřovým hatchbackem segmentu B, ale pětidveřovým malým SUV (crossoverem), které je stále ve výrobě.
Dle slov generálního ředitele Xaviera Peugeota by nové malé auto DS 3 mělo být laděno v retro stylu, a tedy konkurovat Renaultu 5, respektive Mini. S novým DS 3 má automobilka velké plány. Novinka by měla otřást trhem malých vozů v souladu s ambiciózními plány růstu značky. Je jasné, že naplnění uvedených slov bude hodně záležet na koncové ceně, která je u produktů DS Automobiles většinou vyšší než u obdobných modelů jiných značek.
Novinka se pravděpodobně poprvé ukáže veřejnosti na říjnovém autosalonu v Paříži, a tedy před domácím publikem. Nové DS 3 by se mělo odkazovat zejména po designové stránce na původní generaci.
V souladu s návazností novinky na první generaci modelu řekl designér DS Automobiles Thierry Metroz následující: „Chceme se inspirovat první generací, ale velmi futuristickým způsobem. Nechci se zaměřit pouze na retro design, ale zachovat některé typické tvarové prvky, jimiž se vyznačuje první generace.“ Mimochodem původní DS 3 (Citroën DS3) uváděli jeho tvůrci coby antiretro.
Dle názoru Xaviera Peugeota je návaznost a odkaz na starší generaci u malých vozů výhodnější než u větších. Podobnou taktiku chce uplatnit i sesterská firma Peugeot u nástupce současné řady 208, který by měl přebírat ducha slavné 205 z první poloviny 80. let.
„Pokud se podíváte na tento druh retra a přenesete jej do modelů, jakými jsou Mini nebo R5, zjistíte, že největší úspěchy, když se automobilky snaží tyto ikonické produkty reinkarnovat, byly založeny na malých vozech spíše než na velkých, takže na tom pracujeme,“ řekl Peugeot.
Odkaz novinky na původní DS 3 tak nějak chápeme, avšak srovnávat jej s původním DS je už přitažené za vlasy. Jednalo se totiž o Citroën DS, čili vlastně „pouhý“ model jiné značky, byť se současnou DS Automobiles spjatou nejen v rámci skupiny Stellantis.
Současné DS Automobiles se vůbec na klasické modely značky Citroën rádo odkazuje. Důkazem budiž koncept SM Tribute z roku 2024. Ten ideově navazuje na luxusní kupé Citroën SM z let 1970 až 1975 s šestiválcem Maserati.
V rámci povídání o nové DS 3 Autocaru Peugeot prozradil, číslo 8 (DS N°8) bude největším a nejdražším modelem francouzské značky. Důvodem je sice snaha o to být prémioví, na druhou stranu je ale snahou produkovat vůz ve větších počtech. A naopak, dle Peugeota bude nové DS 3 nejmenším modelem značky. „Neočekávejte v názvech našich modelů číslovku 1 nebo 2,“ dodal. Zbývá ještě číslo 6, které by mohlo do budoucna zaplnit mezeru mezi 4 a 7. Že se tak stane, ale zatím nikdo z vedení DS Automobiles novinářům nepotvrdil.
Zdroj: Autocar, Wikipedia