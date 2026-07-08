Ducati Desmo450 EDS vzešlo z radikální proměny motokrosového dvojčete. Servis hlídá aplikace
Ducati u nového endura sází také na adaptivní údržbu. Servisní intervaly se upravují podle reálného zatížení motoru, stylu jízdy a typu povrchu.
Ducati rozšiřuje svůj terénní program o endurový model Desmo450 EDS. Vychází z motokrosového základu Desmo450 MX, ale dostal úpravy pro delší jízdu, pomalejší technické pasáže a rozmanitější terén.
Základem je jednoválcový motor s desmodromickým rozvodem, přepracovaný hlavně kvůli plynulejšímu nástupu výkonu a lepší ovladatelnosti. Používá menší 42mm škrticí klapku, jiné vačkové hřídele, píst s nižším kompresním poměrem, upravený výfuk a těžší sestavu klikového mechanismu se setrvačníkem. Převodovka má šest stupňů, přičemž jednička je kratší pro technické úseky a šestka delší pro rychlejší přesuny. Spojka má vyžadovat menší sílu než u motokrosové verze.
Chlazení využívá kosodélníkové chladiče s o 6,5 procenta větší vyzařovací plochou proti běžnému řešení a přidává elektrický ventilátor. Ten pomáhá hlavně při nízkých rychlostech v pomalých výjezdech nebo kamenitém terénu, kde motor nemá dostatek přirozeného proudění vzduchu.
Podvozek stojí na hliníkovém obvodovém rámu odvozeném z Desmo450 MX. Úchyty motoru byly upraveny kvůli vhodnější tuhosti pro enduro, samotný rám váží méně než 9 kg a skládá se pouze z 11 dílů. Ducati kombinuje lité, kované a extrudované prvky, aby udržela nízkou hmotnost, pevnost i co nejpřímější vedení sání a výfuku.
Odpružení dodává Showa. Plně nastavitelná obrácená vidlice má 49mm trubky, zdvih 310 mm, povrch Kashima a měkčí naladění než u motokrosového modelu. Zadní tlumič pracuje s progresivním přepákováním a zdvihem 301 mm. Motocykl stojí na 21palcovém předním a 18palcovém zadním kole s pneumatikami Metzeler Six Days Extreme.
Brzdový systém připravilo Brembo a kotouče dodává Galfer. Vpředu je kotouč o průměru 260 mm s dvoupístkovým plovoucím třmenem, vzadu 240mm kotouč s jednopístkovým třmenem. Destičky jsou zvolené s ohledem na lepší dávkování brzdné síly při endurovém nasazení.
Pro delší jízdy slouží průhledná palivová nádrž o objemu 8,5 litru, umístěná v hliníkovém rámu tak, aby neomezovala pohyb jezdce. Průhledné provedení umožňuje rychlou kontrolu hladiny paliva. Standardem jsou chrániče rukou, kryty motoru, spojky a alternátoru. Přední kapotáž doplňují LED světlomety připomínající silniční superbiky Ducati.
Závodní sada Ducati Performance přidává výfuk, upravené sání, speciální mapování motoru a přepínač jízdních režimů. Součástí je také elektronický balíček s kontrolou trakce Ducati DTC, funkcí Launch Control, kontrolou brzdění motorem, rychlořazením a dvěma jízdními režimy. Nastavení lze měnit přes aplikaci X-Link.
Kontrola trakce sleduje skutečný prokluz zadního kola, nepracuje tedy jen podle pevně dané mapy. Umí se automaticky deaktivovat například při skocích a jezdec ji může krátce vypnout lehkým stiskem spojkové páky. Nabízí čtyři úrovně zásahu, dvě pro rychlejší jezdce a dvě pro větší jistotu na mokrém nebo kluzkém povrchu.
Servisní plán se přizpůsobuje reálnému zatížení motoru. Systém sleduje styl jízdy i typ povrchu a podle toho upravuje intervaly údržby. Střední servis s výměnou pístu a kontrolou ventilové vůle vychází na 90 až 120 hodin, kompletní generální oprava motoru přibližně na 180 až 240 hodin.
Ducati Desmo450 EDS dorazí k vybraným evropským prodejcům v červenci 2026. Později se začne prodávat také na dalších trzích.
Zdroj: Ducati I Video: Ducati