Ducati v první půlce letošního roku rostlo. Prodalo o dva stroje více než loni
Na českém trhu se letos prodalo 190 nových motocyklů Ducati, což je o dva více než ve stejném období loni. Italské značce tak patří 15. místo na trhu. Celkově do konce května jich na českých silnicích přibylo 379, protože 189 strojů si lidé dovezli jako ojeté. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.
V sobotu 4. července uplynulo 100 let od založení továrny v Boloni, která původně vyráběla elektronické součástky pro radiopřijímače. Motocyklovou výrobu rozjela po druhé světové válce.
V Česku je v současnosti 10.707 provozovaných motocyklů Ducati, více než dvojnásobek stavu před deseti lety. K rostoucí oblibě přispívají úspěchy týmů Ducati v Moto GP i Mistrovství světa superbiků. Nejvíce, 524 v tuzemsku provozovaných strojů, je z roku 2018 a 518 pak bylo vyrobeno v roce 2022.
Sté výročí založení si do konce července Ducati ČR připomíná výstavou 70 unikátních strojů mapujících historii značky v brněnské galerii Wannieck Gallery vedle obchodního centra Vaňkovka. Expozice zahrnuje první stroj Cucciolo se skromným výkonem 1,5 koně i vrcholné závodní stroje Moto GP, se kterými startuje úřadující mistr světa silničních motocyklů a nově také vítěz Grand Prix České republiky Marc Márquez.
Motocykly Ducati jsou na první pohled rozeznatelné podle charakteristického dvouválce do V, uloženého napříč, s desmodromickým rozvodem a suchou spojkou vydávající typický chrastivý zvuk. Ta byla ale už u většiny modelů nahrazena tišší a odolnější spojkou ponořenou v oleji.
Nejprodávanějšími modelovými řadami jsou cestovní enduro Multistrada, retro model Scrambler nebo naháč Monster. Vlajkovou lodí sportovní řady Ducati je superbike Panigale V4 S s výkonem přes 215 koní. Jeho cena se pohybuje kolem 850.000 Kč.
Ducati do Česka dováží společnost Moto Italia, majoritně vlastněná horolezcem, závodníkem a majitelem sítě Hudy Sport Jindřichem Hudečkem. Majitelé strojů se sdružují především v Ducati Owners Clubu, který patří do sítě Desmo Owners Clubů podporovaných továrnou Ducati Motor Holding.
Zdroj: ČTK