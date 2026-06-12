Dva dny v kádi s termokamerou. Hořící elektromobil je vzácnou patálií
Pravděpodobnost, že elektromobil vzplane, je statisticky až šedesátkrát nižší než u běžného benzinového auta. Když už k tomu ale dojde, zásah hasičů je zdlouhavou a náročnou operací.
Na sto tisíc prodaných elektromobilů připadá statisticky pouhých pětadvacet požárů, zatímco u klasických aut se spalovacím motorem je to přes patnáct set případů. V přepočtu na celkový počet vozidel na silnicích tak čistokrevná elektroauta hoří zhruba šedesátkrát méně často než ta spalovací.
I vzhledem ke stále nízkému podílu čistých elektromobilů v českém vozovém parku jsou tyto incidenty na našich silnicích raritou. Naprostá většina tuzemských výjezdů k hořícím autům se stále týká konvenčních pohonů, a pokud už jde o požár elektrozařízení, mnohem častěji než o samotné automobily jde o koloběžky, elektrokola nebo domácí úložiště.
Pokud už k požáru spojenému s elektromobilem dojde v domácím prostředí, viníkem bývá málokdy technická závada samotného vozu. Problémem je ve většině případů samotný proces nabíjení a podceněný stav elektroinstalace budov. Zejména nabíjení vozu z obyčejné 230V zásuvky představuje pro rozvody elektřiny extrémní zátěž. Pokud jsou v garáži staré hliníkové dráty, unavené jističe nebo uvolněné kontakty ve zdi, dochází k masivnímu přehřívání, které může snadno zažehnout požár okolního materiálu.
Když se plameny dostanou k samotné trakční lithiové baterii, začíná pro hasiče ta pravá technická i logistická výzva. Jakmile se v poškozených nebo přehřátých článcích spustí nekontrolovatelná chemická reakce, začne baterie sama generovat obrovské teplo a kyslík. Vůz pak v podstatě hoří zevnitř i bez přístupu vzduchu a dokáže se samovolně znovu rozhořet i desítky hodin poté, co z něj přestane stoupat dým.
Když už chytne
Oranžové kabely v motorovém prostoru jsou pro záchranáře absolutním tabu, protože značí vysoké napětí dosahující až osmi set voltů. Přestřihnout je hydraulickými nůžkami by znamenalo riziko zkratu a přímé ohrožení hasiče.
Záchranáři místo toho jako první věc pátrají po jednoduchém bezpečnostním prvku pro odpojení vysokonapěťového systému. Jde o poměrně tenký nízkonapěťový drát, většinou pod přední kapotou. Po přetnutí nůžkami dojde k okamžitému rozpojení hlavních relé uvnitř akumulátoru. Vysoké napětí se tím bezpečně uzamkne v masivním obalu baterie a zbytek karoserie zůstane bez proudu.
Aby hasiči v kouři nehledali toto místo naslepo, používají v tabletech digitální záchranné listy (aplikace Euro Rescue), které jim podle konkrétního modelu auta přesně ukáží, kam nůžky přiložit.
Dalším jednoduchým pomocníkem v této první fázi je i tzv. emergency plug – žlutá zástrčka ve tvaru pistole do nabíjecího portu, která vozu nasimuluje, že je připojen k rychlonabíječce, takže okamžitě zablokuje motor, aby se auto nekontrolovaně nerozjelo. To je zásadní zejména při vyprošťování posádky.
Pokud však tyto prvotní metody selžou a v útrobách vozu se chemická reakce rozjede naplno, mění se likvidace požáru ve zdlouhavou patálii. Hasiči musejí povolat těžké technické kontejnery nebo speciální vany, do kterých je nutné auto kompletně ponořit.
Při tréninku či ukázce pro veřejnost to sehraný tým na rovném asfaltu zvládne za 15 až 20 minut, ale skutečný zásah navíc doprovází faktory, které z toho dělají klidně hodinovou záležitost.
Záchranáři musejí v toxickém dýmu a s dýchacími přístroji na zádech pod každé kolo pracně nasadit speciální manipulační vozíky a pomocí jeřábu či navijáku s rampou vůz umístit do kontejneru. Jakýkoliv neopatrný pohyb hrozí tím, že auto sklouzne, spodní pancíř baterie se opře o hranu kádě a mechanická deformace vyvolá masivní explozivní zahoření.
Pod vodou to vře
Teprve po úspěšném naložení se kontejner napustí obyčejnou studenou vodou z cisterny, která má standardně kolem deseti až patnácti stupňů Celsia. Rozjetá chemická reakce uvnitř článků dokáže tisíce litrů chladicí lázně během chvíle ohřát na padesát až šedesát stupňů, přičemž u baterie rozžhavené i na 600°C může voda divoce vřít.
V této lázni pak vůz podle oficiálních metodických postupů zůstává minimálně čtyřiadvacet až osmačtyřicet hodin. Hasiči po celou dobu průběžně monitorují teplotu vody i akumulátoru termokamerami. Vůz smí z vany ven až ve chvíli, kdy se teplota lázně i baterie vyrovná s teplotou okolního prostředí.
I když hasiči stále častěji zkoušejí modernější alternativu v podobě speciálních hasících hřebů, které hydraulicky prorazí pancéřové pouzdro podlahy a stříkají vodu přímo mezi hořící články, kontejnerové chlazení vodou stále zůstává nejbezpečnějším řešením pro finální likvidaci požáru.
S rozvojem elektromobility roste i snaha majitelů chránit svůj majetek. Smysl dávají pokročilé domácí termokamery, které dokáží upozornit na abnormální růst teploty dlouho před vznikem viditelného kouře. Samozřejmostí by měla být investice do certifikovaného wallboxu. Kvalitní nabíjecí stanice má vlastní integrovaná teplotní čidla a v případě jakéhokoliv přetížení či zahřívání kontaktů přívod proudu okamžitě utne.
Zdroje: Euro Rescue, Hasičský záchranný sbor ČR, MSB (Švédská agentura pro civilní ochranu), NTSB (Národní úřad pro bezpečnost dopravy USA), Požáry.cz, Svaz dovozců automobilů (SDA), Technický ústav požární ochrany (TÚPO)