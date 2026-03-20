Dvanáctiválec bude žít dál. Rolls-Royce ruší plány na elektrickou budoucnost
Pokud vás mrzí konec velkoobjemových motorů a jejich nahrazování elektromobily, máme dobrou zprávu. Jeden z posledních zastánců dvanáctiválců na světě se rozhodl jim prodloužit život na tak dlouho, jak je budete kupovat.
Zatímco na počátku této dekády jsme každou chvíli četli prohlášení automobilek o konci spalovacích motorů a brzkém přechodu na elektromobily, v druhé polovině dekády je tomu spíše naopak. Poslední dobou téměř každá automobilka, která se rozhodla spalovací motory opustit, vydala zprávu o zpomalení podobných plánů.
Tento měsíc se přidaly dvě z těch nejluxusnějších značek na světě. Bentley přerušil vývoj čtyř z pěti plánovaných elektromobilů, které měly být v prodeji do roku 2035. Místo toho se zaměří na hybridy a zřejmě si při tom ponechá velké motory, jako jsou současné osmiválce. Následovat tak bude Porsche, které také odložilo uvedení velikého elektromobilu a místo toho do vrcholného modelu vměstná hybridní pohon.
Ještě více válců nenechá zahynout nám i budoucím značka Rolls-Royce. Ta chtěla své typické dvanáctiválce z produkce BMW do roku 2030 nahradit elektrickým pohonem. První model se už před pár lety představil a ze všech stran se na něj hrnula chvála. Ostatně právě k Rolls-Royce se tichý a zcela plynulý pohon hodí perfektně.
Jenže si to údajně nemyslí zákazníci, a protože za každé auto dávají až desítky milionů korun, rozhodla se je automobilka poslechnout. „Na každého klienta, který miluje elektromobil, připadá jeden, který nikoliv,“ uvedl šéf automobilky Chris Brownridge. „Někteří zákazníci elektromobil skutečně chtějí a my zkrátka stavíme to, co si objednají.“ Takových ale zjevně ubývá, protože loni klesly prodeje elektrického spectre o 47 % na 1002 kusů.
Většina zákazníků stále dává přednost vozům Rolls-Royce se spalovacím motorem: „Uznáváme, že někteří klienti by raději měli motor V12. Ten je ostatně součástí naší historie,“ řekl Brownridge. Ambiciózní plán na elektrickou budoucnost rozjel jeho předchůdce Torsten Müller-Ötvös v roce 2021. Poslední spalovací rollsy měly vzniknout do roku 2030 a poté už pokračovat jen ty elektrické. Podle nového plánu se budou dvanáctiválce vyrábět tak dlouho, „jak o ně budou zájemci stát“.
Jasně nejprodávanějším Rolls-Roycem je SUV Cullinan, kterého se loni prodalo 3291 kusů. To je o 27,1 % více než o rok dříve. Na druhém místě bylo i loni elektrické spectre, následované limuzínou Ghost. Té se prodalo 993 kusů, což je meziroční růst o 22,9 %. Nejmenší zájem byl o vrcholný model Phantom, který je jakožto vrchol nabídky nejdražším „standardním“ modelem automobilky. Proti roku 2024 se jej prodalo o 9 % méně. Podobné to bylo i v Česku, kde se podle statistiky SDA loni prodalo 8 cullinanů, 3 spectre, 1 ghost a 1 dawn.
Zdroj: The Times, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Rolls Royce