Dvě CLA, osm figurín a tvrdý boční střet. Mercedes ukázal neobvyklý nárazový test
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Automobilka Mercedes-Benz vytvořila náročný scénář založený na skutečných nehodách na křižovatkách. Vedle ochrany posádky prověřila také vysokonapěťovou soustavu elektromobilu.
Mercedes-Benz uskutečnil veřejnou boční nárazovou zkoušku, při níž proti sobě postavil dva jedoucí sériové automobily. CLA Shooting Brake s hybridním pohonem narazilo rychlostí 56 km/h do dveří řidiče elektrického CLA, které jelo stejnou rychlostí.
Podle automobilky jde o první veřejně předvedený test tohoto druhu se dvěma sériovými vozy při tak vysoké rychlosti. Každý automobil vážil více než dvě tuny a před střetem nezačal brzdit. Mercedes tím záměrně vytvořil mimořádně náročnou situaci, která se nachází na horní hranici rychlostí zaznamenávaných při skutečných nehodách na křižovatkách.
Rychlosti obou vozů ovšem nelze jednoduše sečíst a hovořit o nárazu ve 112 km/h. Nešlo o čelní střet. Jedno CLA zasáhlo bok druhého, takže zatížení karoserie i posádky odpovídalo odlišnému typu nehody.
Boční střety patří mezi nejnáročnější situace z hlediska ochrany posádky. Mezi místem nárazu a cestujícími zůstává podstatně méně prostoru pro deformaci než v přední části vozu. V případě elektromobilu se navíc musí konstrukce postarat o trakční baterii uloženou v podlaze.
V obou automobilech se nacházelo dohromady osm figurín představujících čtyři dospělé a čtyři děti. Každá poskytovala údaje až ze 150 měřicích bodů. Podle Mercedesu zůstaly všechny hodnoty pod příslušnými biomechanickými limity, což poukazuje na nízké riziko vážných nebo život ohrožujících zranění.
Prostory pro posádku obou vozů si zachovaly potřebnou pevnost a zádržné systémy včetně bezpečnostních pásů a airbagů pracovaly podle očekávání. Baterie elektrického CLA zůstala navzdory přímému bočnímu zásahu nepoškozená. Navzdory těmto okolnostem je třeba přihlédnout k tomu, že jde o údaje zveřejněné automobilkou, nikoliv nezávislou organizací, například Euro NCAP.
Předpisy ani spotřebitelská hodnocení bezpečnosti nepožadují boční náraz dvou jedoucích sériových vozidel. Obvyklé zkoušky používají pevně definovanou bariéru nebo pohyblivý vozík, což umožňuje přesně porovnávat výsledky různých automobilů.
Mercedes místo toho vytvořil scénář založený na datech ze skutečného provozu. Podle jeho výzkumu tvoří boční střety přibližně čtvrtinu nehod, při nichž dochází ke zranění osob. Rychlost 56 km/h přitom leží na horní hranici hodnot zaznamenávaných u vážných křižovatkových nehod a převyšuje tempo obvyklé v centrech měst.
Automobilka zároveň upozorňuje, že asistenční systémy CLA by se v reálném provozu nejprve pokusily kolizi zabránit nebo alespoň snížit její následky. Samotná nárazová zkouška však schválně proběhla bez zásahu brzd, aby prověřila konstrukci a zádržné systémy při plné intenzitě střetu.
Mercedes-Benz zkoumá a rekonstruuje skutečné dopravní nehody od roku 1969. Týmy v Německu, Číně a Indii dosud analyzovaly přibližně 6.000 případů. Poznatky následně využívají při navrhování karoserie, bezpečnostních pásů, airbagů a dalších ochranných systémů.
Každý nový model má během vývoje absolvovat přibližně 15.000 virtuálních simulací nárazu, při jejichž vyhodnocování automobilka využívá také umělou inteligenci. Následuje zhruba 150 fyzických zkoušek různých typů, tedy více, než vyžadují zákonné předpisy.
Součástí prezentace bylo rovněž první představení systému Mercedes-Benz Rescue Intelligence. Automobilka jej chce zavádět postupně od roku 2027. Jeho úkolem bude poskytnout záchranným složkám důležité údaje ještě během cesty k havarovanému vozu.
Podle technické dostupnosti a charakteru nehody mohou hasiči získat informace o počtu cestujících, aktivovaných airbazích, zapnutých bezpečnostních pásech nebo otevřených dveřích. U elektromobilů má systém předávat také teplotu baterie a stav vysokonapěťové soustavy.
Záchranáři se tak mohou před příjezdem lépe připravit, zvolit vhodné vybavení a předem odhadnout případná rizika. Mercedes zatím neuvedl, ve kterých zemích a modelech bude služba dostupná jako první.
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Zdroj: Mercedes-Benz I Video: Mercedes-Benz