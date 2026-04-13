Dvě ikony českého venkova v jednom videu: Martin Vaculík a Suzuki Vitara, které nelze změřit na válcích
Jedním z aut, která jsem natáčel pro náš pořad Svět motorů na Nova Action, bylo Suzuki Vitara v posledním provedení kombinujícím přeplňovanou čtrnáctistovku K14D s mild-hybridem, pohonem všech kol a automatickou převodovkou Aisin. Dnes si tento test odjedeme i tady na Auto.cz.
Určitou dobu to přitom vypadalo, že roli automatu bude v řadě vitara hrát jen nový strong hybrid založený na atmosférické patnáctistovce. A že kombinace silné čtrnáctistovky s oblíbeným spolehlivým planetovým automatem a hydrodynamickým měničem točivého momentu se vytratí po francouzsku. Naštěstí nyní v nabídce opět je, byť ta čtrnáctistovka mezitím není tak silná. Kvůli aktuálním limitům škodlivin ve výfukových plynech spadla z 95 na 81 kW.
Samozřejmě jsem chtěl skutečnou vnější charakteristiku odměřit na válcové zkušebně. Vidle mi do toho však hodilo specifické naladění takzvaného manuálního řazení, kdy i po ruční volbě převodu stejně dochází k podřazení, když více šlápnete na plyn. Nemyslím kick-down, v něm podřazuje i konkurence. Myslím tím každé sešlápnutí plynu, na které už nestačí točivý moment dostupný v daných otáčkách. S takovým naladěním nelze změřit vnější charakteristiku dynamickým způsobem na válcové zkušebně, a tudíž ani přesně porovnat průběh točivého momentu (a tudíž výkonu) s předchozí variantou motoru.
Nezbylo než nově naladěný motor zhodnotit při jízdě, což má vždy omezenou vypovídací hodnotu. I tak věřím, že dnešní video si svého diváka najde. Natáčení auta jsem plánoval, když jsem o specifickém naladění manuálního řazení nevěděl. Kdybych o něm věděl, auto bych si na test nepůjčoval.
