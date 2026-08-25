Dvě pětiny Čechů můžou okamžitě přejít na elektromobil, tvrdí výzkum E.ONu a Volkswagenu
Při pořizování auta se lidé rozhodují podle krajních případů, které nastávají jen někdy. Proto odmítají elektromobil, třebaže by pro většinu jejich cest mohl být ideální volbou, říká výzkum. I na krajní případy je třeba se připravit, máme-li jen jedno auto, ale ta příprava může mít různé formy.
Elektromobilů v Česku přibývá čím dál víc; letos padla hranice 10 tisíc nově registrovaných aut už v červenci, v roce 2025 se to stalo až během září. Elektromobily u nás mají za první pololetí roku 2026 tržní podíl 6,6 % na prodejích nových aut. Ve skutečnosti by však mohlo začít na elektřinu jezdit mnohem víc lidí – těsně přes dvě pětiny. Vyplývá to z výzkumu, který provedl dodavatel energie a poskytovatel veřejného nabíjení E.ON ve spolupráci s českým zastoupením automobilky Volkswagen.
Do výzkumu se zapojila tisícovka aktivních českých řidičů. Zatímco s benzinovým nebo naftovým autem ohlásilo zkušenost 99 % dotazovaných, jen 14,1 % lidí mělo zkušenost s elektromobilem. U hybridů to nebylo o mnoho lepší – zkušenost s ním má 20,2 % dotazovaných.
Klíčová část výsledků je ovšem jinde. Z výzkumu vyplynulo šest archetypů řidičů podle toho, jak používají auto. Na tomto základě E.ON a Volkswagen říkají, že 40,9 % českých řidičů by mohlo s „minimálními nároky na změnu návyků“ začít jezdit elektrickým autem hned teď.
Jaké jsou ty archetypy? Největší podíl řidičů, 45,2 %, patří ke skupině s názvem Silniční chameleon. Ten „nemá jeden typický jízdní režim, střídá delší i kratší trasy a jeho způsob používání auta se během týdne a ročního období mění,“ říká popis. Na druhém místě je Regionální pendler s 28,9% podílem, ten pravidelně dojíždí v rámci regionu a ročně najede 15–25 tisíc km.
Osminu řidičů (12 %) představuje Městský kurýr, který najede do 15 tisíc km ročně a jezdí hlavně po městě, 7,9 % řidičů jsou Chalupáři, kteří jezdí přes týden málo a více kilometrů najedou až o víkendech, naopak Linkový řidič (5,1 %) jezdí hlavně v pracovní dny, přesouvá se mezi městy a ročně najede nad 15 tisíc km, a konečně Dálniční vlk (0,9 %) najezdí nad 30 tisíc km ročně na dlouhých cestách napříč republikou nebo do zahraničí.
Kam se do těchto skupin člověk zařadí, asi dokáže odhadnout, ale kdyby ne, od 9. září bude na webu zasuvkanebobenzinka.cz dostupný kvíz, který se zaškatulkováním pomůže.
Nyní ta klíčová otázka – které z těchto skupin tvoří oněch 40,9 % řidičů, kteří by mohli do elektromobilu sednout hned? Jsou to Regionální pendleři a Městští kurýři. A to i bez možnosti nabíjení doma nebo v zaměstnání, jak vyplývá z tiskové zprávy.
Dalších 45,2 %, tedy Silniční chameleoni, by mohli elektromobil bezproblémově využívat v případě dostupnosti nabíjení doma nebo v místě zaměstnání. Toto je přesně ta skupina, která od svého auta vyžaduje co největší všestrannost a možnost kdykoliv jet kamkoliv. Dle vlastních slov se k ní řadí i Helena Švejdová, jednatelka E.ON Drive Infrastructure, na níž leží zodpovědnost za budování veřejné sítě nabíjecích stanic. Elektromobilem nadšeně jezdí i bez možnosti nabíjení doma nebo v práci.
Nedostatek nabíječek? Kdeže
Právě v této chvíli do hry vstupuje řada mýtů a polopravd, které o elektromobilitě panují. Ve výzkumu 78 % respondentů uvedlo, že by měli obavy vydat se elektromobilem na cestu delší než 300 kilometrů. 41 % respondentů si myslí, že síť veřejných dobíječek není dostatečná, 39 % si myslí, že nabíjení je pomalé.
Ano, nabít elektromobil trvá déle než natankovat plnou nádrž benzinu či nafty. Ale pokud k tankování přidáte toaletu a svačinu, jste už na velmi podobném čase. Pro několik členů naší redakce jsou třísetkilometrové cesty denním chlebem a najít stokilometrový úsek po hlavních tazích, na kterém opravdu neexistuje nabíječka o výkonu 150 kW a více, je v Česku docela problém.
U takových stanic je nabíjecí zastávka s většinou elektromobilů otázkou půlhodiny; vozy s baterií okolo 100 kWh tu samozřejmě stráví o něco déle, ale stolitrovou nádrž taky tankujete déle než padesátilitrovou. Stokilometrové úseky hlavních tahů, na nichž by nebyly ani 50kW nabíječky, u nás v podstatě neexistují. U takových to nabití samozřejmě trvá déle, ale taky tam nemusíte nabíjet do plna, stačí „došťouchnout“ trochu, abyste zvládli dojet k rychlejší nabíječce, pokud máte naspěch.
„Veřejná dobíjecí síť nyní dokáže obsloužit podle dat Centra dopravního výzkumu až 3,5násobek aktuálního počtu vozidel,“ říká Helena Švejdová. „Dobíjecí síť roste rychlým tempem a trendem posledních let je budování ultrarychlých dobíjecích stanic, které jsou klíčové pro pohodlné cestování na delší vzdálenost,“ dodává.
Elektromobily, které dnes nezvládnou 100 km na jedno nabití, na trhu nových aut v podstatě neexistují. „Současné elektromobily běžně nabízejí dojezd mezi 300 a 700 kilometry podle typu vozu a způsobu využití,“ říká Jakub Šebesta, brand manažer českého zastoupení Volkswagenu.
Stokilometrový dojezd je nicméně realitou u některých ojetých elektromobilů s baterií v nedobré kondici, což může být případ první generace Nissanu Leaf nebo „vajíček“ Citroën C-Zero, Mitsubishi i-MiEV a Peugeot iOn, které se prodávaly v letech 2009–2020 (na některých trzích byl prodej ukončen dřív).
Není to drahé?
U elektromobilu se často argumentuje nižšími náklady na ujetý kilometr. To ale má jeden obrovský háček – platí to plošně jen ve chvíli, kdy svůj vůz nabíjíte doma nebo v zaměstnání pomalu střídavým proudem. Stojí-li vás v takovém režimu kilowatthodina 5 Kč a máte-li spotřebu 15 kWh/100 km (takto nízké spotřeby jde s nejmodernějšími elektromobily dosáhnout; pětiletá auta se budou pohybovat spíš mezi 18 a 20 kWh/100 km), stojí ujetí jednoho kilometru 75 haléřů.
Rychlonabíječky však jsou výrazně dražší. V závislosti na výkonu, provozovateli a tarifu, který u daného provozovatele máte, to může být řekněme 11–24 Kč/kWh. V takové situaci při stejné spotřebě jsme na 1,65–3,60 koruny za kilometr. A pokud pojedeme po dálnici, kde většině elektromobilů – v podstatě všem bez dvoustupňové převodovky – spotřeba citelně roste, bavme se o 22 kWh/100 km, což už posílá náklady do sfér 2,42–5,28 Kč/km.
Reálné náklady na „palivo“ budou vždycky někde mezi těmito extrémy. Kdo bude nabíjet jen doma, bude s rezervou pod korunou na kilometr; tím níž, čím víc elektřiny spotřebované pro jízdu dobije doma z vlastních solárních panelů. Čím víc bude jezdit delší trasy, při nichž mu nebude stačit to, co nabil doma nebo v cíli cesty z pomalé a levné přípojky se střídavým proudem, tím vyšší budou jeho náklady na kilometr.
V tento moment přichází klíčová otázka – když benzinky jasně ukazují cenu paliv na totemu, proč to stejné neukazují také dobíjecí stanice alespoň na displeji po aktivaci nabíjení? Když člověk platí přímo platební kartou nebo přes QR kód, cena se na displeji zobrazí. Přijedete-li ke stanici provozovatele, u nějž máte uživatelský účet s čipem či aplikací, vidíte cenu v té aplikaci. Ano, je to složitější, ale není to tak, že by se člověk cenu nedozvěděl.
Jediná situace, kdy je cenu opravdu těžké zjistit, je, přijedeme-li např. ke stanici E.ONu a přihlásíme se čipem ČEZu, aniž bychom měli aplikaci jedné či druhé firmy. V tuto chvíli nabíjíme v tzv. roamingu a roamingové ceny jsou vždy vyšší než při nabíjení ve „vlastní“ síti. Zároveň stojan E.ONu v této situaci nemá jak zjistit, jakou cenu nám ČEZ nabízí při takovémto roamingovém nabíjení, proto ji ani nemůže zobrazit. Všichni hlavní poskytovatelé, tedy E.ON, ČEZ a PRE, však mají na svých webech dostupné ceníky pro různé tarify, které obsahují i roamingové ceny.
Zrovna toto je jednou z největších překážek toho, aby se najíždění velkého množství kilometrů elektromobilem stalo uživatelsky podobně přívětivým, jako stejná aktivita za volantem spalovacího vozu. Jak ukazuje výzkum E.ONu a Volkswagenu, většina lidí nejezdí pravidelně dlouhé trasy ani se spalovacím autem. Na druhou stranu, pokud člověk svůj elektromobil nabíjí jen doma a jezdí krátké trasy, a najednou chce vyrazit někam dál, je třeba mnohem víc plánování, průzkumu situace s nabíjením a hledání ceníků na webech, aby člověk za elektřinu nezaplatil výrazně víc, než je nutné.
Osobní zkušenost hovoří jasně
Výsledky výzkumu ukazují rozdíl mezi lidmi, kteří již elektromobil řídili, a těmi, kteří zkušenost nemají. „Vidíme, že osobní zkušenost dokáže pohled na elektromobilitu výrazně změnit. Proto jsme spustili ID. for all, půjčovnu elektrických a plug-in hybridních vozů, kde si mohou řidiči provoz těchto vozů vyzkoušet na vlastní kůži,“ doplňuje Šebesta. Dodává, že většina lidí, kteří si elektromobil reálně vyzkouší, si ho oblíbí.
Řidiči s osobní zkušeností nejčastěji oceňují tichý provoz (68 %) nebo plynulost a dynamiku jízdy (60 %). Jako zdaleka nejčastější překážku pořízení elektromobilu vidí lidé vysokou pořizovací cenu (74 % respondentů).
Vysoká cena pořízení elektromobilu je stále faktem zejména v situaci, kdy člověk chce koupit auto segmentu B. Volkswagen ID. Polo stojí od 619 tisíc korun, o chloupek lépe vybavená a stejně výkonná Škoda Fabia Classic je o zhruba 150 tisíc korun levnější. Rozdíl mezi Volkswagenem ID. Polo a spalovacím polem je o něco menší. Čím větší je vůz, tím menší jsou rozdíly, např. u modelů Golf a ID.3 Neo je už golf levnější „jen“ v řádu desítek tisíc korun.
K dalším významným bariérám veřejnosti patří nízký dojezd (52 %), omezené možnosti nabíjení (41 %), nízká životnost baterií (41 %) nebo riziko vznícení baterií (41 %). Zrovna to poslední je ale mýtus, elektromobily ve skutečnosti hoří mnohem méně často než auta se spalovacím motorem.
Hasiči loni v ČR evidovali jen čtyři požáry osobních bateriových elektromobilů; zbytek do celkových 109 požárů „vozidel s bateriovým pohonem“ byly většinou elektrokola a elektrokoloběžky, uvádí tisková zpráva AAA Auto. Dodává, že u elektrických aut byl počet požárů loni v ČR 0,67 na 10 tisíc registrovaných aut, u spalovacích aut to bylo 3,17 požáru na 10 tisíc registrovaných aut. Nutno ovšem podotknout, že průměrný věk spalovacích aut v ČR je mnohem nižší než průměrný věk elektromobilů, jelikož ty se masivněji rozšiřují až v posledních pár letech.
Ať říkají statistiky cokoliv, podle Volkswagenu se lidé rozhodují ne podle nejčastějšího způsobu využití, nýbrž podle krajních případů, které nenastávají často. „Je to stejné, jako bychom odmítali běžné osobní vozy a jezdili jen dodávkami, protože jednou za rok stěhujeme ledničku,“ přirovnává Šebesta.
V tomto bodě podporovatelé elektromobilů často argumentují tím, že průměrná cesta autem má jen pár kilometrů a za den člověk v průměru najezdí jen pár desítek kilometrů, na což elektromobil samozřejmě stačí. To ale má úskalí. Jednak, průměr je jen statistika a odráží potřeby teoretického člověka, který reálně neexistuje.
A jednak, máme-li jedno auto, je třeba ho vybrat tak, aby bylo připraveno i na krajní případy. Ta příprava však, použijeme-li Šebestův příměr, může mít formu tažného zařízení a na to stěhování ledničky si lze půjčit přívěs.
zdroje: E.ON, Volkswagen ČR, Centrum dopravního výzkumu, AAA Auto