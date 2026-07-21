Dvouhmotový setrvačník: Varovné příznaky, cena výměny a smysluplnost repase
Koupě ojetého auta nese riziko skrytých vad. Jedním z největších finančních strašáků je opotřebovaný dvouhmotový setrvačník, jehož výměna spolyká klidně desítky tisíc korun. O stavu přitom napoví krátká zkušební jízda.
Podle rozsáhlého průzkumu motoristického portálu Automarket musí více než třetina kupujících ojetiny krátce po transakci řešit dosud neznámé technické závady. Průměrné náklady na tyto první opravy se pohybují kolem 30.000 korun. Dokazovat vinu předchozímu majiteli je přitom velmi obtížné.
Výměna kompletu spojky s dvouhmotovým setrvačníkem patří k vůbec nejčastějším a zároveň nejnákladnějším servisním úkonům u ojetých vozů. Tento problém si většina řidičů spojuje primárně s výkonnějšími naftovými modely oblíbených značek jako Volkswagen, Škoda, Audi, BMW či Mercedes-Benz, jejichž masivní točivý moment dává dvouhmotě pořádně zabrat. Ani zážehové motory však nejsou zdaleka z obliga, zvláště pak moderní přeplňované jednotky.
Hlavním úkolem setrvačníku je eliminovat torzní kmitání klikového mechanismu, jež posádka vozu vnímá jako vibrace a hluk. Běžná životnost „dvouhmoty“ se sice standardně pohybuje mezi 180 až 250 tisíci kilometry, avšak kritická hranice může nastat mnohem dříve. Zásadním faktorem je zde styl jízdy předchozího majitele.
Pokud auto trávilo většinu času v městském provozu, často tahalo těžké přívěsy nebo s ním řidič praktikoval necitlivý styl jízdy s podtáčením motoru, setrvačník může fatálně selhat už při nájezdu kolem 100 tisíc kilometrů. Naopak u vozů, které sloužily na dlouhých dálničních trasách pod taktovkou šetrného šoféra, není výjimkou životnost přesahující hranici 300 tisíc kilometrů.
Jak odhalit nefunkční „dvouhmotu“
Zkušební jízda je pro odhalení skomírajícího setrvačníku naprosto klíčová. První diagnostický test přichází už při samotném startování, ideálně u úplně studeného motoru. Pokud se při otočení klíčkem či stisku tlačítka ozve hlasité kovové břinknutí, rány nebo to s celým autem nepříjemně škubne, pružiny uvnitř setrvačníku už mají své nejlepší dny za sebou.
Jakmile motor běží na volnoběh, vystupte a poslouchejte zvuk zvenčí. Načatou dvouhmotu prozradí nepravidelné kovové chrastění, rachtání či cvakot přicházející ze spodní části motorového prostoru. Následně usedněte zpět, sešlápněte spojkový pedál a poslouchejte, zda zvuk utichne nebo změní tón. Pokud ano, máte poměrně jasný důkaz.
Během samotné jízdy pak setrvačník nejlépe otestujete při rozjezdu a také záměrným podtáčením v bezpečné rychlosti. Zařaďte vyšší rychlostní stupeň, například pětku, nechte otáčky spadnout k hranici zhruba patnácti set za minutu a poté prudce sešlápněte plynový pedál. Pokud se z podlahy a palubní desky začnou šířit silné, dunivé vibrace a celé auto se rozvibruje, vnitřní tlumicí segmenty setrvačníku již nedokážou filtrovat točivý moment.
Nezkušený kupec si však tyto symptomy může snadno splést s jinými závadami, což prodejci rádi zneužívají k bagatelizaci problému. Typickou výmluvou jsou vadné vstřikovače nebo opotřebované silentbloky motoru. Špatný vstřikovač sice také dokáže na volnoběh nepříjemně rozvibrovat celé auto, jeho projev se ale nijak nemění v závislosti na sešlápnutí spojky a bývá doprovázen houpáním otáček či kouřem z výfuku. Unavené silentbloky zase přenášejí vibrace do karoserie konstantně a bez kovového doprovodu.
Pokud se naopak auto třese pouze v konkrétních rychlostech (například kolem 130 km/h) bez ohledu na to, zda zrovna akcelerujete, na vině bývají spíše špatně vyvážená kola nebo unavené poloosy, nikoliv setrvačník.
Cena a náročnost opravy
Výměna dvouhmotového setrvačníku rozhodně není záležitostí na hodinu. Mechanik většinou musí rozebrat podstatnou část přední nápravy, často demontovat pomocný rám podvozku a kompletně odpojit a vyjmout celou, velmi těžkou převodovou skříň. Teprve poté se mu otevře přístup k samotnému srdci spojkového mechanismu. Už jen samotná náročnost na lidskou práci posouvá cenu tohoto servisu o tisíce korun.
V této fázi se mnoho motoristů dopouští fatální chyby ve snaze ušetřit. Protože je setrvačník drahý, nechají vyměnit pouze samotné spojkové obložení s ložiskem a starou, unavenou dvouhmotu namontují zpět. Nebo naopak vymění setrvačník, ale nechají starou spojku. Z pohledu mechaniky je to ekonomická sebevražda.
Starý setrvačník se svými vůlemi dokáže novou spojkovou lamelu doslova rozvibrovat a zničit během několika tisíc kilometrů. Platí to i obráceně – nová, tuhá spojka okamžitě dorazí načatý setrvačník. Výsledkem je, že majitel musí platit obrovskou sumu za opětovné rozebrání auta a vyndání převodovky podruhé. Servisní pravidlo tedy zní: vždy se mění kompletní sada, tedy dvouhmotový setrvačník, přítlačný kotouč, spojková lamela a hydraulické vypínací ložisko.
Finanční realita takové opravy pak logicky odpovídá složitosti celého procesu. U běžných a masově rozšířených vozů, jako je starší Škoda Octavia nebo Volkswagen Golf s motorem 2.0 TDI, se cena kompletní značkové sady od renomovaných prvovýrobců spolu s prací pohybuje kolem 20.000 až 25.000 korun.
Pokud však kupujete prémiový vůz s pohonem všech čtyř kol, velkoobjemový šestiválec od BMW či Mercedesu, nebo vozidlo vybavené dvouspojkovým automatem DSG, cena komponentů dramaticky roste. V takových případech se výsledný účet v nezávislém servisu bez mrknutí oka vyšplhá na 35.000 až 45.000 korun.
A co repase? Oprava dvouhmotového setrvačníku je z technického i ekonomického hlediska obrovským riskem s velmi nejistým výsledkem. Dvouhmota je technologicky složitý, precizně vyvážený mechanismus plný vnitřních pružin, vodicích pouzder a třecích segmentů. Běžné repasování v praxi často znamená pouze výměnu unavených pružin a stočení dosedacích ploch, což ale nedokáže plnohodnotně obnovit původní tovární tolerance, specifické předpětí ani stoprocentní dynamické vyvážení celého kusu. Doporučujeme koupit nový kus.
A co automatické převodovky?
Mnozí kupující věří, že volbou automatické převodovky se strašáka v podobě dvouhmotového setrvačníku zbaví. To je však pravda jen napůl. Pokud sáhnete po klasickém automatu s hydrodynamickým měničem, máte vyhráno – roli hlavního tlumiče torzních kmitů zde přebírá samotný měnič naplněný olejem.
Zcela odlišná situace však panuje u populárních dvouspojkových převodovek, jako je koncernové DSG, S-tronic nebo PowerShift. Tyto skříně konstrukčně vycházejí z manuálů a bez dvouhmotového setrvačníku se zkrátka neobejdou a jeho výměna je běžným servisním úkonem (typicky mezi 150.000 až 250.000 km).
Výjimkou jsou slabší benzinové motorizace se suchými spojkami (např. DSG DQ200). U této konkrétní převodovky je sice dvouhmotový setrvačník také přítomen, ale paradoxně nebývá hlavním zdrojem problémů. Zde mnohem dříve odchází samotný modul suchých spojek nebo mechatronika, takže se setrvačník mění spíše preventivně při drahé opravě samotných spojek.
Zdroje: AutoBild, Repxpert, Schaeffler, Svět Motorů