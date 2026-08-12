Eccentrica odhalila nebe. Dvanáctiválcový restomod Lamborghini Diablo s manuálem přišel o střechu
Eccentrica V12 stále spoléhá výhradně na atmosférický dvanáctiválec s manuální převodovkou, hydraulické řízení a ikonický design, nově je však k mání bez pevné střechy. Díky moderním technologiím je ale zároveň velmi vyspělý.
Často se říká, že vozy Lamborghini jsou oblíbené pro svou surovost a nedokonalost, a byla to právě technicky „zastaralá“ a „nedokonalá“ automatická převodovka, která se zasloužila o ohromný úspěch modelu Aventador. Ještě před ním vzniklo murciélago, u kterého se samočinná převodovka objevila vůbec poprvé.
Na přelomu milénia šlo o ohromný trend a rychlejší a tehdy technologicky vyspělá samočinná převodovka E-gear v očích movitých zákazníků naprosto zastínila šestistupňovou manuální převodovku. Čím dokonalejší však automatické převodovky v moderních supersportech byly, tím více zákazníci hledali vozy s manuální převodovkou.
To, že za posledních pár let hodnota kusů s manuální převodovkou zažila v některých případech extrémní růst a že se na americkém trhu manuální murciélago po faceliftu prodává za částky přesahující milion dolarů (21 milionů korun), donutilo sběratele koukat po alternativách.
S růstem cen se také otevřel prostor pro společnosti, které se věnují výrobě tzv. restomodů. Ve světě Lamborghini je tou nejvýznamnější společností Eccentrica, která svůj restomod založila na často přehlíženém modelu Diablo. Ten kombinuje legendární dvanáctiválec výhradně s manuální převodovkou a perfektně tak odpovídá požadavkům trhu.
Nyní společnost představuje svůj historicky teprve druhý model. „Model Eccentrica V12 byl naším úvodním prohlášením. Roadster představuje další kapitolu – je otevřenější, bezprostřednější a náročnější. Žádná střecha. Žádný filtr. Mezi vámi a strojem není nic,“ říká zakladatel společnosti Emanuel Colombini.
Srdcem je přepracovaný motor V12 o objemu 5,7 litru. Oproti originálu by měl nabídnout ostřejší odezvu na plyn, větší pružnost a rychlejší dodávku výkonu. Díky nové kalibraci řídicí jednotky, vylepšenému řízení teploty a optimalizované účinnosti proudění vzduchu motor vyvíjí výkon 410 kW (550 k) při 7000 ot./min a točivý moment 600 Nm při 6500 ot./min.
Dle společnosti si motor i celý vůz zachovává charakter originálu a zároveň přináší úroveň přesnosti, které lze dosáhnout pouze díky modernímu inženýrství. Šestistupňová manuální převodovka s otevřenou kulisou řazení přináší prvotřídní zážitek a aktivní zapojení řidiče. Maximální rychlost je ohromujících 335 km/h.
Tým odborníků společnosti Eccentrica vede bývalý technický ředitel společnosti Lamborghini Maurizio Reggiani, který je zodpovědný za legendární modely Murciélago, Gallardo, Aventador a Huracán.
Pro model V12 Roadster bylo na míru vyrobeno přes 3500 nových komponentů a evolucí prošel samozřejmě také design. Vůz má rozšířený rozchod kol a přepracované proporce, zachovává si ale nezaměnitelnou siluetu originálu. Na designu se podílelo milánské designérské studio Borromeo De Silva. U modelu V12 Roadster byla provedena specializovaná aerodynamická studie zaměřená na řízení proudění vzduchu kolem otevřené kabiny, aby odstranění střechy zážitek z jízdy nezhoršilo a naopak jej umocnilo.
Původní platforma se dočkala strukturálních výztuh z uhlíkových vláken, přepracované geometrie zavěšení a speciálně navrženého systému poloaktivních tlumičů. Ty umožňují nastavení tří různých jízdních režimů. Eccentrica V12 Roadster by tak měl oproti originálnímu diablu působit lehčím, rychlejším a lépe propojeným dojmem. Vůz se spoléhá na hydraulické řízení a moderní brzdový systém Brembo.
Eccentrica V12 Roadster bude poprvé veřejnosti představen v pátek 14. srpna 2026 na akci The Quail, A Motorsports Gathering během automobilového svátku Monterey Car Week. Celkem bude vyrobeno pouze 19 exemplářů, přičemž každý bude jedinečný. Cena se odhaduje kolem milionu dolarů (21 milionů korun), přičemž je potřeba poskytnout originální diablo.
Zdroj: Eccentrica, AutoCar