Edice Perfection zlevňuje Audi Q8 o statisíce. Špičková SQ8 spadla s cenou o čtvrtinu
Ke konci výroby druhé generace modelu Q7 připravilo Audi výhodnou edici Perfection s bohatou výbavou za skvělé ceny. Pro oblibu mezi zákazníky nyní stejná akční nabídka přichází u modelů Q8, SQ8 a Q8 plug-in hybrid. Tato akce navíc není omezena na skladové vozy, Audi Q8 Perfection si zákazníci mohou nakonfigurovat dle libosti.
V České republice patří model Q8 mezi vůbec nejprodávanější modely automobilky se čtyřmi kruhy. V minulém roce jen o dva tucty prodaných kusů skončil na třetí příčce za modely Q7 a Q3, o rok předtím byl sám bezkonkurenčně nejprodávanějším Audi na českém trhu.
Zákazníky jistě potěší, že model Q8 nyní přichází ve speciální edici Perfection s bohatou výbavou a velmi atraktivním cenovým zvýhodněním, které v některých případech dosahuje na bezmála ⅓ ceny vozu. „Minimální rozsah nadstandardní výbavy pro edici Perfection zahrnuje akční paket Technology, interiér S-line a metalický lak,“ upřesňuje Marcel Archleb, vedoucí divize Audi společnosti Porsche Česká republika.
Zákazníci mají možnost okamžitého odběru skladového vozu Audi Q8 Perfection nebo vlastní konfiguraci vozu do výroby. V rámci speciální edice Perfection lze momentálně pořídit Audi Q8 se sportovním stupněm výbavy S line a třílitrovým vznětovým motorem V6 TDI o výkonu 210 kW (286 k) ve spojení s pohonem všech kol quattro již za 1.649.900 Kčbez DPH. Celkové cenové zvýhodnění ve výši 27,5 % přinese zákazníkům úsporu 627.042 Kč bez DPH.
Výbava v tomto případě zahrnuje mimo jiné prémiový audiosystém Bang & Olufsen s 3D zvukem, čtyřzónovou automatickou klimatizaci, asistenční paket plus, skvělý digitální přístrojový štít Audi virtual cockpit plus, řízení všech kol, servomechanické dovírání dveří, sportovní paket S line, elektricky nastavitelná sportovní sedadla čalouněná žádaným materiálem Dinamica Frequenz, světlomety HD Matrix LED vpředu a digitální svítilny OLED vzadu a mnoho dalšího.
Audi Q8 Perfection bude možné nakonfigurovat s jakoukoli verzí pohonu nabízenou pro modelovou řadu Q8 vyjma vrcholné verze RS Q8. Audi kromě populární vznětové varianty vyzdvihuje plug-in hybridní jednotku s nejvyšším výkonem 360 kW (490 k) a maximálním točivým momentem 700 N.m, která umožňuje luxusnímu SUV kupé zrychlit z 0 na 100 km/h za rovných 5 sekund.
Čistě elektrický dojezd této pohonné jednotky je díky 22 kWh baterii až 85 kilometrů na jedno nabití. Nevýhodou je její umístění pod podlahou zavazadlového prostoru, což znamená pokles objemu ze standardních 604 na 439 litrů (resp. 1751 l oproti 1589 l po sklopení sedadel). Plug-in hybridní Audi Q8 S line TFSI e 360kW quattro stojí v rámci edice Perfection od 1.724.900 Kč bez DPH. To představuje zvýhodnění obrovských 31 % (774.274 Kč bez DPH).
Podle oficiální tiskové zprávy Audi si model Q8 u českých zákazníků získal oblibu vyváženou kombinací nekompromisní konstrukce zaměřené na vysoké výkony, praktičnosti v každodenním provozu a nejmodernějších technologií.
Uvnitř i přes splývavou zadní část a sportovně střižený vzhled překvapí Q8 vynikajícími užitnými vlastnostmi. A zatímco Audi označuje model Q8 za všestranně nadaný cestovní automobil pro manažery a podnikatele i rodinná dobrodružství, speciální edice Perfection nezapomíná ani na fanoušky sportovnější jízdy.
Audi SQ8 TFSI poháněné zážehovým vidlicovým osmiválcem se zdvihovým objemem 4,0 litru a nejvyšším výkonem 373 kW (507 k) je totiž v edici Perfection o čtvrtinu levnější a pořídíte ho od 2.099.900 Kč bez DPH.
V případě potřeby vás SQ8 vystřelí z nuly na 100 km/h za 4,1 sekundy, ve zbývajícím čase bude pohodlným společníkem ve všech situacích. Představuje také jednu z posledních možností pořídit vrcholný model Audi se stávajícím rozložením interiéru s odděleným displejem pro ovládání klimatizace.
Zdroj: Audi