Einride a Lidl zapojily náklaďák bez kabiny do zásobování
Elektrický nákladní automobil bez místa pro řidiče přestal být jen veletržní atrakcí. V Hesensku nyní vozí běžné zboží do prodejny Lidlu po veřejné komunikaci. Rozsah provozu však zůstává přísně vymezený: jde o čtyřměsíční projekt na trase dlouhé pouze několik set metrů.
Společnosti Einride a Lidl zahájily projekt v hesenském Edermünde nedaleko Kasselu. Bezkabinový nákladní vůz převáží zboží z místního distribučního centra přímo do blízké prodejny. Část trasy přitom vede po veřejné komunikaci.
Uvnitř nesedí řidič ani bezpečnostní operátor. Ostatně pro ně ve vozidle není ani místo. Jde o bateriový elektrický nákladní automobil navržený od počátku pro autonomní provoz, takže nepotřebuje tradiční kabinu, volant nebo sedadlo řidiče.
Nejde však ještě o trvalé komerční nasazení bez zvláštních podmínek. Lidl projekt označuje za čtyřměsíční test v reálném zásobovacím provozu. Vůz tedy skutečně převáží zboží podle stanoveného harmonogramu, jeho nasazení je ale časově i geograficky omezené.
Patnáct palet a až tři jízdy denně
Solový nákladní vůz nabízí patnáct míst pro europalety a mezi distribučním centrem a prodejnou může vyjet až třikrát za den. Na této trase má převzít veškeré zásobování dané prodejny suchým sortimentem. Během čtyř měsíců by měl přepravit více než tři tisíce palet.
To už je skutečný logistický výkon, nikoli pouze jednotlivá předváděcí jízda třeba na veletrhu. Současně je ale potřeba zasadit význam projektu do kontextu – zatímco oficiální oznámení Einride a Lidlu délku trasy neuvádí, německý list Handelsblatt píše o přibližně čtyřech stech metrech. Nákladní vůz tedy nejezdí mezi vzdálenými městy ani se nepohybuje v náročném městském provozu. Opakovaně pendluje mezi dvěma blízkými a předem určenými místy.
Úroveň 4: Co to znamená
Vozidlo pracuje na úrovni automatizace SAE Level 4. V přesně vymezeném provozním prostoru dokáže samo provádět celou jízdní úlohu a nepotřebuje řidiče připraveného kdykoliv převzít řízení. Pokud narazí na situaci, kterou nemůže bezpečně zvládnout, musí se samo uvést do takzvaného „rizikově minimálního stavu“ – typicky bezpečně zastavit a zapnout výstražná světla.
Level 4 ovšem neznamená, že by nákladní automobil mohl bez řidiče jezdit kdekoliv a za všech okolností. Autonomní funkce smí pracovat pouze v předem schváleném prostoru a za stanovených podmínek. Mimo něj vůz svou jízdní úlohu samostatně vykonávat nesmí.
Provoz povolil německý spolkový úřad pro motorovou dopravu KBA (Kraftfahrt-Bundesamt). Podle Einride a Lidlu jde o první povolení tohoto druhu, které úřad v Německu vydal pro bezkabinový autonomní nákladní vůz v každodenním provozu na veřejné komunikaci.
Zatím s doprovodným vozem
Uvnitř nákladního vozu skutečně nikdo nesedí. To ale neznamená, že by se celý provoz obešel bez lidského zajištění. Handelsblatt uvádí, že za autonomním vozidlem musí jet automobil s řidičem.
Doprovodný vůz má být jednou z podmínek stanovených KBA pro tento projekt. To ovšem neznamená, že člověk v doprovodném automobilu nákladní vůz průběžně řídí. Zároveň to ale ukazuje, že současné nasazení zatím nelze přirovnávat k úplně samostatné logistické službě, při níž by autonomní vozidlo jezdilo bez jakéhokoliv doprovodu.
Německé předpisy navíc vyžadují takzvaný technický dohled. Pověřený člověk může autonomní vozidlo deaktivovat nebo schválit alternativní jízdní manévr, který systém navrhne v nestandardní situaci. Není ale potřeba vůz nepřetržitě řídit ani sledovat každou sekundu jeho jízdy.
Další krok: víc zastávek
Pokud se první etapa osvědčí, chtějí společnosti přejít ke složitějšímu modelu. Ve druhé fázi má na dalším místě vzniknout takzvaný „milk run“, tedy pravidelný zásobovací okruh s několika zastávkami.
Místo jednoduchého pendlování mezi skladem a jedinou prodejnou by tak autonomní vůz obsluhoval víc míst podle pevného harmonogramu. Einride a Lidl rovněž jednají o dalších možnostech nasazení v rámci skupiny Schwarz, do níž vedle Lidlu patří například i řetězec Kaufland.
Jedním z hlavních argumentů je nedostatek profesionálních řidičů. Autonomní vozidla by mohla převzít především krátké, opakující se a přesně naplánované přepravy, zatímco lidé by zajišťovali složitější úkoly.
Pro posouzení širší využitelnosti projektu zatím není k dispozici dostatek informací. Einride a Lidl nezveřejnily kapacitu baterie, dojezd, užitečnou ani celkovou hmotnost, provozní rychlost, způsob nabíjení či přesné složení senzorové výbavy.
Neznáme ani veškerá omezení schváleného provozního prostoru – například povolené povětrnostní podmínky nebo denní dobu. Projekt je proto významný především tím, že bezkabinový vůz převáží skutečné zboží po veřejné silnici. K plošnému autonomnímu zásobování má však zatím daleko.
Zdroj: Lidl, Einride, Reuters, Handelsblatt