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Ekologické nálepky jsou takové album na skle. Ale víte, kde a jaké potřebujete?

Verkehrsbeschränkte Zone A

Verkehrsbeschränkte Zone A Zdroj: Svět motorů/Martin Karlík

Španělé označují auta písmenky. B je horší než C, ECO jsou zpravidla hybridy a modrá nálepka s nulou je vyhrazena elektromobilům.
Španělé označují auta písmenky. B je horší než C, ECO jsou zpravidla hybridy a modrá nálepka s nulou je vyhrazena elektromobilům.
Španělé označují auta písmenky. B je horší než C, ECO jsou zpravidla hybridy a modrá nálepka s nulou je vyhrazena elektromobilům.
Německé nálepky v Rakousku neplatí, musíte si pořídit ty rakouské. Potřebují je ale jen vozy kategorie N.
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Martin Karlík
Martin Karlík
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Jedete na dovolenou po Evropě? Zjišťovali jsme, kde všude musíte mít ekologické nálepky nebo vjezdová povolení a zda je rozdíl u vozidel kategorie M1 a N1.

Psát sprostá slova do časopisu se nehodí, ale když jsme se ponořili do pátrání po podmínkách vjezdu do ekologických zón po Evropě, máme chuť dštít síru a velmi nemilovat úředníky napříč zeměmi EU. Či je dokonce zatracovat. Chápeme, že regulace dává smysl. Máme rádi auta a motorky, avšak zároveň uznáváme, že ne všude se hodí všechna vozidla. Sedět na zahrádce kavárny v příjemném italském či rakouském městečku a místo vůně čerstvé kávy čuchat zplodiny z letité naftové dodávky asi nechce ani milovník aut.

Proto máme evropské emisní normy, známé například jako Euro 4, Euro 5 nebo Euro 6. A tam, kde nechceme staré kouřící vozy, tak jednoduše můžeme jejich vjezd zakázat nebo omezit jen na držitele nějakého často placeného povolení či na určité hodiny. A to se v Evropě i děje. O ekologických zónách jsme psali v čísle 31/24. Tam jsme je zmiňovali v souvislosti s nápadem začít je zavádět i v ČR. K tomu však zatím nedošlo. Tentokrát se zaměříme na zahraniční zóny a praktickou stránku věci. Tedy na to, jak to vypadá s povinností mít nějakou nálepku nebo se třeba někde online registrovat.

Bylo by krásné, kdybychom měli v celé EU jednotnou jasně poznatelnou dopravní značku, která by na vjezdu do zóny informovala, že je zakázán vjezd třeba všem, kdo mají Euro 3 a horší. Případně by bylo báječné, kdybychom mohli mít nějakou stránku či aplikaci, která by obsahovala ověřené informace, kde bychom si jednoduše našli, zda adresa, na kterou míříme, je v nějaké zóně a co musíme pro vjezd splnit. Jenže takhle to bohužel není. Až na výjimky.

Německý ordnung

Nedávno jsme dostali otázku, jak je to s rakouskými ekologickými nálepkami pro obytná auta, která jsou oficiálně dodávkami. Tedy pokud mají v technickém průkazu jako kategorii napsáno N1. To jsou nejen nákladní dodávky, ale i různé pick-upy či osobáky s přepážkou, které se kdysi dávno označovaly žlutými značkami a bylo na ně možné uplatnit odpočet DPH.

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