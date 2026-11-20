Elektrické BMW M3 dostane 850 koní. Automobilka přiblížila techniku
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První elektrické BMW M3 má přijít na trh v roce 2027 a má mít o šedesát procent víc výkonu, než má dnešní M3 Competition.
Elektrická M3 má mít 625 kW a 1200 Nm, ovšem možná trochu paradoxně inženýři BMW M při prezentaci mluvili o výkonu nejméně. Podstatnější totiž je, co čtyři samostatně řízené motory dělají v zatáčce a při brzdění.
Automobilka na svém zkušebním polygonu v Miramas ve Francii, který letos slaví 40 let stejně jako M3, poprvé uvedla i rozdělení výkonu: přední náprava má zvládnout až 480 kW a 540 Nm, zadní 560 kW a 1000 Nm. Součet tak výrazně převyšuje systémových 625 kW; strop zřejmě neurčují motory, ale to, kolik výkonu dokáže dodat baterie.
Každé kolo má vlastní elektromotor. Nejde ale jen o cestu k vysokému výkonu. Systém BMW M Dynamic Performance Control může samostatně měnit hnací i brzdný moment na každém kole a průběžně tak ovlivňovat trakci, stáčení auta i jeho chování na limitu.
Pohon všech kol přitom nepracuje trvale. V režimu Comfort jezdí M3 co nejúsporněji na zadní motory a přední nápravu odpojuje. Zpátky ji připojí, když je potřeba prudce zrychlit, projet ostřeji zatáčku nebo rekuperovat. V režimech Sport a Sport Plus ale zůstává připojená trvale: podle inženýrů BMW by i velmi rychlé připojování znamenalo pro maximální kontrolu zbytečnou prodlevu. Jen na okraj: samotný princip nový není, odpojitelný přední elektromotor má například i Porsche Taycan.
Brzdí hlavně motory
Právě rekuperace patří k nejzajímavějším částem celé techniky. Podle údajů z technických prezentací při prvních jízdách může systém při zpomalování vracet do baterie výkon až 540 kW. BMW už dříve uvedlo, že elektrické modely M mají mít nejvyšší rekuperační výkon ze všech vozů postavených na technice Gen6.
Čtyři samostatně řízené motory navíc umožňují rozdělovat elektrický brzdný účinek mezi jednotlivá kola. Zvládnou převzít i regulaci ABS. Třecí brzdy drží základní brzdnou sílu a motory brzdný moment na každém kole jemně dolaďují v milisekundových intervalech. Rekuperace tak při zásahu ABS nekončí. Klasické brzdy se přidávají teprve tehdy, když požadovaný brzdný výkon přesáhne zmíněných 540 kW.
Výsledkem není jen získávání energie. Rekuperace se tady stává součástí aktivního řízení jízdní dynamiky – podobně jako rozdělování hnacího momentu.
Velká baterie, střídmější dojezd
Základem je 800V elektrická architektura Neue Klasse a specifická verze článků šesté generace BMW. Automobilka už dříve potvrdila využitelnou kapacitu přes 100 kWh a zesílené chlazení, které má pomáhat udržet vysoký výkon i při opakované zátěži na okruhu. Každá řada článků je chlazená z obou stran, u běžného i3 jen každá druhá. Pouzdro baterie je zároveň konstrukční součástí vozu a propojuje přední a zadní část podvozku.
BMW M uvádí zatím jen předběžné hodnoty: nabíjecí výkon až 420 kW, energii na zhruba 350 kilometrů za deset minut a dojezd kolem 650 kilometrů podle WLTP. Obyčejné BMW i3 50 xDrive přitom s podobně velkou baterií slibuje až kolem 900 kilometrů. Rozdíl ukazuje cenu výkonu: širší pneumatiky, články laděné na výkon místo na energii a vyšší hmotnost. Předběžné jsou zatím i zveřejněné hodnoty 625 kW a 1200 Nm.
Elektrické M3 se začne vyrábět v Mnichově napřesrok. Konec klasického M3 to neznamená: BMW M potvrdilo, že další generace se spalovacím motorem si ponechá řadový šestiválec, a to bez plug-in hybridu. Podle neoficiálních informací přijde v roce 2028. Hmotnost ani cenu elektrického M3 automobilka zatím nezveřejnila.
Zdroj: BMW, ADAC, Autocar, Auto Motor und Sport