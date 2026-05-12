Elektrické dveře, křesla i vzadu a zvuk 4D. Audi Q9 odhalilo interiér
Audi začíná odhalovat svůj největší model s názvem Q9 od interiéru. Ten nabízí nejen známou konfiguraci displejů a páčky pod volantem z nejmenšího nového vozu řady Q, ale i samostatná křesla v druhé řadě sedaček, samočinné elektrické zavírání dveří nebo prosklenou střechu s ambientním osvětlením.
Že Audi staví větší auto než Q7, aby mělo skutečného konkurenta třídě GLS od Mercedesu-Benz a řadě X7 od BMW, se tak nějak tušilo už dlouho. Nyní je naprosto jasno – Q9 bude, bude se jmenovat přesně takto a bude letos.
Automobilka zvolila strategii postupného odhalování a začíná od interiéru. Kdo by čekal něco převratného, mýlil by se – dnešní době dominují displeje a v Q9 vidíme v podstatě to stejné, co nabízí i menší, méně luxusní a levnější modely značky. Tedy přístrojový štít spojený s centrálním displejem v jednom zakřiveném panelu a k tomu navíc třetí displej pro spolujezdce v pravé části palubní desky.
Samozřejmostí je head-up displej a hromada ambientního osvětlení, z nějž za speciální zmínku stojí linka pod čelním sklem. Automobilka ji označuje jako „dynamické interaktivní světlo“ a je součástí příplatkového paketu ambientního osvětlení. Informací zatím není mnoho, Audi ale píše, že tato linka „podporuje interakci mezi osádkou a vozidlem“.
Můžeme vytušit, že bude pomáhat řidiči např. s navigací. Má však i další funkce. Ve spolupráci s audiosystémem Bang & Olufsen 4D však má světelnými efekty podporovat zážitky z hudby. Čtvrté D ale nejsou tahle světla – jde o aktivní členy v předních sedačkách, které vibrují do rytmu.
Vraťme se ještě na chvíli k palubní desce. Infotainment svým designem nepřekvapí, takto bílé ikony a boxíky na šedočerném pozadí už známe např. z A6. Boxíky se v nočním režimu přepnou do negativu. Známá je i lišta ovládání klimatizace v dolní části displeje, která obsahuje všechno důležité, a k rychlému ovládání je tu možnost stažení nabídky shora displeje.
Q9 také dostane trochu kontroverzní nový design páček pod volantem, který už v Evropě jezdí v modelu Q3. Co naopak nedostane, je ovládací panel světel a zrcátek na dveřním panelu; osvětlení se tu ovládá tlačítky na palubní desce a na dveřích jsou jen klasické fyzické ovladače oken a zrcátek.
Dveře plně samočinné
Dveře stojí za zmínku samy o sobě – jsou elektrické. Dají se otvírat či zavírat pomocí klíče, skrz infotainment, tlačítkem na dveřích či z aplikace ve smartphonu. Zavřou se také, když za volantem šlápnete na brzdový pedál. Obavy z toho, že dveře narazí do auta stojícího vedle, nejsou na místě – automobilka slibuje čidla, která tomu zabrání. Také má vůz sám zabránit otevření dveří do cesty vozidlu blížícímu se zezadu.
U auta tohoto ranku je samozřejmostí prosklená střecha. Q9 však nemá jen tu. „Panorama“ je otvírací a dostala i osvětlení pomocí 84 diod, které mohou nabrat jednu z 30 barev ladící k ambientnímu osvětlení zbytku interiéru. Automobilka přiznává, že tu nejsou roletky, ale slibuje, že sklo díky laminaci a povrchové úpravě odrazí veškeré infračervené záření a 99,5 % UV záření. Také hovoří o možnosti zneprůhlednění, která se navíc při zamčení vozu aktivuje samočinně.
Druhá řada sedaček je ve vyobrazeném provedení tvořena dvěma individuálními křesly s relativně výrazným – na zadní sedačky – bočním vedením. Jsou tu samozřejmě loketní opěrky, dotykový panel ovládání zadních zón klimatizace a až u podlahy umístěné držáky nápojů. Ve třetí řadě jsou dvě do roviny s podlahou sklopné sedačky.
Co z tohoto bude příplatkem, jestli bude možné mít vůz se standardní lavicí ve druhé řadě a bez třetí řady, se jistě dozvíme nejpozději ve chvíli, kdy bude Q9 vstupovat na český trh. Kdy se tak stane, je otázkou, sázka na konec letošního roku by však nemusela být úplně mimo.
zdroj info, foto, video: Audi