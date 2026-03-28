Elektrické lexusy dostanou simulovanou převodovku. Vyvinuli vlastní systém
Simulované řazení u elektromobilů začíná být trendem, na kterém pracuje více a více automobilek. Průkopníkem je Hyundai s divizí N, nyní se svou verzí této technologie přichází také Lexus v modelu RZ F Sport. Má za cíl udělat jízdní zážitek o něco dynamičtější.
Lexus RZ je prvním modelem značky, který byl vyvinut čistě jako elektromobil. Stojí na platformě e-TNGA a nyní automobilka přináší dlouho slibovaný systém elektroimpulzního řízení (známější jako řízení po drátě z anglického označení steer-by-wire) také do Evropy. Standardně bude dostupný ve verzích F Sport a na přání také ve všech ostatních.
Mechanický sloupek řízení s klasickým kulatým volantem nahrazuje „yoke“, který připomíná volant vozů formule 1. Ten je spárovaný se systémem steer-by-wire, který spojení volantu s předními koly zajišťuje pouze elektronicky. Mezi krajními polohami volantu je úhel pouze 200°, nikdy tak nebudete muset překřížit ruce, ani při otáčení vozu do protisměru.
To důležitější jsou však pádla na zadní straně volantu. Lexus spolu s novým řízením zároveň představuje svou verzi simulovaného řazení v elektromobilu nazvanou Interactive Manual Drive. Podle automobilky technologie „vnáší emoce do každodenní jízdy a vytváří hlubší a smysluplnější dialog mezi řidičem a vozem“.
Jak to funguje?
V novém modelu Lexus RZ F Sport může řidič aktivovat systém stisknutím tlačítka M Mode na středové konzoli. Digitální displej sdružených přístrojů řidiče se změní a zobrazí ukazatel kombinující ukazatel výkonu a otáčkoměr. Řazení osmi simulovaných převodových stupňů se poté děje automaticky, ale řadit lze také manuálně právě pomocí pádel pod volantem.
Sdružené přístroje dokonce ukazují "optimální" okamžik pro manuální "přeřazení", jako v mnohých moderních sportovních autech se spalovacím motorem. "Převodovka" je integrovaná do řídicí jednotky a vypočítává točivý moment podle míry stlačení plynového pedálu v kontextu rychlosti vozidla. Výsledkem má být zážitek z jízdy odpovídající používání rychle řadicí převodovky připojené ke spalovacímu motoru.
Podle automobilky se totiž při přechodu na elektromobilitu vytratil pocit mechanického zapojení řidiče do řízení vozu. Proto vyvinula simulované řazení, které má zajišťovat zpětnou vazbu v reálném čase prostřednictvím odezvy plynu, přetížení, otáčkoměru a také simulace zvuku motoru.
U ní je možné vybrat jednu ze tří úrovní, které by měly odpovídat jízdě a náladě řidiče. Vydávané zvuky jsou přenášeny reproduktory v kabině RZ a podle automobilky byly vyladěny pro větší potěšení z jízdy a vzrušující zážitek.
Značce Hyundai se to u vozu Ioniq 6 N povedlo skvěle, první verze systému ve voze 5 N byla o poznání více falešná. Lexus však zvuk zatím nezveřejnil a musíme s hodnocením počkat na reálný test.
Klíčové je, že majitelé mají na výběr. Lexus RZ stále umí být plynulým a pohodlným vozem, nebo se v případě změny nálady umí proměnit ve stroj, který vás více zapojí do řízení. Alespoň to říká Lexus.
Nejvýkonnější verzí elektrického crossoveru v Evropě je model Lexus RZ 550e F Sport AWD, který dosahuje celkového výkonu 300 kW (408 k). To je sice trochu méně než japonská verze RZ 600e Sport Performance, ale stačí to na zrychlení z 0 na 100 km/h za slušných 4,4 sekundy. Automobilka ale neuvádí, jak moc tato hodnota bude ovlivněna při využití simulovaného řazení.
Zdroj: Lexus