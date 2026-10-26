Elektrické Mercedesy CLA a GLC jsou hit. Čeká se na ně i půl roku
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Kvůli velkému zájmu o dvojici elektrických mercedesů jede továrna na baterie v saském Kamenci nedaleko Drážďan v nepřetržitém provozu. Přesto dosahují čekací lhůty na oba vozy zhruba šesti měsíců.
Mercedes-Benz překvapila poptávka po nových elektrických modelech. Člen představenstva pro prodej Mathias Geisen při oslavě 140. výročí značky uvedl, že na modely CLA a GLC s 800voltovou architekturou se aktuálně čeká zhruba šest měsíců. Kdo si dnes objedná auto do výroby, dostane ho podle toho až v dubnu 2027. Informaci přinesl fanouškovský blog JESMB.
CLA prodává víc než spalovací předchůdce
Mercedes konkrétní čísla k jednotlivým modelům nezveřejnil. Deník Handelsblatt ale přinesl analýzu agentury Dataforce. Elektrického CLA se v Evropě od uvedení na trh v září 2025 registrovalo přes 71 tisíc kusů, tedy v průměru asi 5400 měsíčně. Předchozí generace, nabízená jen se spalovacími motory, dosahovala v letech 2021 až 2024 v Evropě jen kolem 3500 registrací měsíčně.
Podobně vychází GLC. V září v Evropě bylo zaregistrováno téměř 7400 exemplářů, zatímco spalovací verze ve svém nejlepším roce 2025 dosáhla na měsíční maximum 6500 aut. V německé statistice KBA se v září CLA i GLC dostaly do první desítky nejprodávanějších elektromobilů, každé s více než 2000 registracemi.
V Česku se do desítky nejlepších dostalo pouze CLA (260 vozů od ledna do konce září), GLC s dvěma stovkami aut uteklo jen o pomyslný chlup. Celkově si Mercedes-Benz na českém trhu za letošních devět měsíců připsal 758 registrací elektromobilů, což mu stačilo na třetí místo mezi značkami.
Rekordní třetí čtvrtletí
Výsledky potvrdila i čtvrtletní čísla. Skupina Mercedes-Benz v období od července do září prodala 78.100 elektrických aut. To je o 24 % víc než ve druhém čtvrtletí a o 52 procent více než před rokem. Podíl elektromobilů na prodeji osobních aut vzrostl z 9,6 % ve druhém čtvrtletí 2025 na 16,8 procent, takže elektrický je zhruba každý šestý nový mercedes.
Z hlediska elektrických aut bylo uplynulé čtvrtletí nejlepším v historii firmy. Modely GLC, CLA, GLB a GLA jsou v Evropě do konce roku vyprodané a objednávky sahají do roku 2027.
Kvůli vysokému zájmu běží montáž trakčních akumulátorů v saském Kamenci od letošního června šest dní v týdnu na tři směny. Rozjezd produkce elektrického GLC přitom v Brémách provázely problémy s nedostatkem klíčových komponent a dodávky zpočátku zůstávaly nízké. Podle dostupných informací je však situace již stabilní.
Podle informací Handelsblattu chystá Mercedes-Benz také elektrickou třídu E. Její premiéra by měla proběhnout na mnichovském autosalonu IAA v září 2027. O rok později ji má následovat elektrický Mercedes-Benz A.
Zdroje: electrive.com, JESMB, Handelsblatt, Dataforce, KBA, foto: Mercedes-Benz a Auto.cz, video: Auto.cz