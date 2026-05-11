Elektrické Mini se mělo vyrábět v Británii. Cla tento plán překazila
Poslední dobou se objevilo plno zpráv o přípravě čínských automobilek na výrobu v Evropě. Naopak Mini, které spadá pod BMW, se v elektrické verzi zřejmě musí s lokální výrobou nadobro rozloučit.
Na přelomu let 2023 a 2024 uvedená nová generace hatchbacků Mini přijela se spalovacími a elektrickými pohony. Ačkoliv vypadají na pohled velmi podobně, ve skutečnosti jde o zásadně odlišná auta. Zatímco spalovací pokračuje na technice předchozí generace, elektrické je zcela nově vyvinutý model využívající čínskou techniku.
Elektrické Mini vyvinul a vyrábí společný podnik Spotlight Automotive, který má BMW spolu s automobilkou Great Wall Motors. Vozy tradiční britské značky využívají platformu pocházející od značky Ora, kterou Great Wall nabízí i v Evropě. Za design a prodej už je ale plně zodpovědné BMW. Kromě třídveřového hatchbacku Mini na stejném základě postavilo i větší crossover Aceman.
Oba vozy se ale měly kromě továrny v Zhangjiagangu začít stavět také v jejich tradičním domově v britském Oxfordu. Z toho ale podle posledních zpráv zjevně sešlo a celý plán byl odložen na neurčito. Důvodů je více a jedním z těch zjevných je nižší než očekávaná poptávka po elektromobilech v Evropě.
Tím důležitějším ale může být důsledek brexitu. Kvůli složitým pravidlům o původu zboží (Rules of Origin) hrozí, že auta vyrobená v Británii s bateriemi odjinud budou při vývozu do EU zatížena 10% clem. Dovoz z Číny je sice u Mini zatížen dohromady clem ve výši 30,7 %, ale zase to vyrovnává mnohem levnější výroba.
BMW už přitom do modernizace továrny investovalo miliony liber. Zajímavým signálem je, že BMW se rozhodlo nepřijmout vládní grant ve výši zhruba 60–75 milionů liber, který jim britská vláda na transformaci továrny slíbila. To naznačuje, že si automobilka chce nechat volné ruce a nechce být vázána závazky vůči státu, pokud by se nakonec rozhodla výrobu v Oxfordu úplně utlumit.
V Oxfordu se stále vyrábí spalovací mini hatch a kabrio, SUV Countryman se ve spalovací i elektrické verzi vyrábí v německém Lipsku. Pokud se situace s cly a poptávkou nevyřeší, možná se do Německa přesune i výroba čínských elektrických modelů. Mini sice tvrdí, že Oxford zůstává „citovým srdcem“ značky, ale byznys momentálně mluví jinou řečí.
Základní model Mini Cooper E disponuje baterií o kapacitě 40,7 kWh a motorem o výkonu 135 kW, což stačí na dojezd kolem 300 km (WLTP). V Česku je tato varianta dostupná za cenu od 699.400 Kč. Pro náročnější je tu verze Cooper SE, která dostala baterii o kapacitě 54,2 kWh a výkonnější motor se 160 kW, příplatek za ni je sto tisíc. Větší Mini Aceman využívá stejnou techniku a jeho cena v Česku začíná na 748.800 Kč.
Zdroj: Autocar