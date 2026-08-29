Elektrické Subaru E-Outback startuje na 1,2 milionu. Zválcuje spalovací legendu?
České zastoupení Subaru odhalilo ceník čistě elektrického modelu E-Outback. Výkonné outdoorové kombi zaujme prostornějším interiérem a lepší dynamikou než jeho spalovací předchůdce. Svou cenou navíc zatápí také sesterské Toyotě bZ4X Touring.
Subaru E-Outback je velké outdoorové kombi s několika superlativy. Je výkonnější než legendární WRX STi, prostornější než Outback se spalovacím motorem, přitom si zachovává působivé terénní schopnosti. Navíc je levnější než originál.
Subaru totiž své čistě elektrické vozy vyvinulo (stejně jako kupé BRZ) ve spolupráci s automobilkou Toyota a E-Outback není pod povrchem ničím jiným než Toyotou bZ4X Touring. Zatímco tu pořídíte také jako předokolku, Subaru je vždy vybaveno dvěma elektromotory, které zajišťují pohon všech kol.
Doporučená základní cena modelu E-Outback Limited AWD přitom začíná na 1,2 milionu korun, za které dostanete čalounění sedadel syntetickou kůží, LED světlomety vpředu i vzadu, elektrické ovládání dveří zavazadlového prostoru, sedmipalcový digitální přístrojový štít nad volantem, 14" centrální displej a pod ním dvě bezdrátové nabíječky mobilního telefonu.
Proti tomu bZ4X Touring stojí nejméně 1.329.000 korun, přičemž v takovém případě má poháněna pouze přední kola, výkon jen 224 koní a sedadla čalouněná látkou (v kombinaci se syntetickou kůží). Stále jde o skvělé auto, model E-Outback ale zdánlivě vítězí vším, snad jen kromě dojezdu, který je kvůli vyššímu výkonu a pohonu všech kol samozřejmě nižší (591 vs. 526 km).
Výbava Comfort za příplatek 60.000 korun přidá vyhřívaný volant, vyhřívaná zadní sedadla a 22kW palubní nabíječku. Za dalších 30.000 získáte navíc přední sedadla a zpětná zrcátka s pamětí, dvoubarevné provedení karoserie a lepší audio Harman/Kardon s 10 reproduktory, subwooferem a 8kanálovým zesilovačem.
Vrcholem nabídky je model E-Outback s matoucím označením Touring AWD, jelikož Toyota pomocí slova Touring odlišuje větší model bZ4X od toho standardního, zatímco u Subaru toto označení znamená nejvyšší výbavu. V ní dostanete například 20" kola z lehké slitiny, sedadla čalouněná kombinací modré a černé přírodní kůže nebo panoramatickou střechu.
Doporučená prodejní cena vrcholné specifikace je 1.340.000 korun včetně DPH, což je o pouhých 11 tisíc méně, než kolik Toyota žádá za základní specifikaci sesterského modelu. Ten ve vrcholné specifikaci začíná na částce 1.534.000 korun a například pravou kůži v interiéru ani za příplatek nabídnout neumí.
Dojezd vrcholných modelů je dle WLTP kvůli většímu rozměru disků kol pouze 477 km (resp. 479 km). Toyota také nabízí tepelné infrazářiče, které pomáhají spotřebě a tepelnému komfortu zejména v zimě. Ovšem zda to stojí za nemalý rozdíl v ceníkové ceně, je otázkou.
Spalovák na dohled
Neméně zajímavé je srovnání se stávajícím modelem Outback, který disponuje osvědčeným motorem 2.5i ve spojení s převodovkou Lineartronic. Ten totiž už ve druhé nejnižší výbavě Comfort stojí úplně stejných 1,2 milionu korun jako čistě elektrická novinka v základní, přesto ale bohaté výbavě Limited.
|Model
|E-Outback
|Outback
|Rozměry (d × š × v)
|4845 × 1860 × 1675 mm
|4870 × 1875 × 1675 mm
|Rozvor
|2850 mm
|2745 mm
|Světlá výška
|211 mm
|213 mm
|Objem zavazadelníku
|595-619 l / nedostupné
|561 / 1750 l
|Pohotovostní hmotnost
|2010 kg
|1675 kg
|Tažná kapacita přívěsu (brzděný/ne-)
|1500 / 750 kg
(údaje pro bZ4X Touring)
|2000 / 750 kg
Elektrický outback je sice o něco menší než jeho spalovací protějšek, ovšem uvnitř nabízí díky delšímu rozvoru a rovné podlaze více místa. S objemem až 633 litrů v pětimístné konfiguraci nabízí také větší zavazadelník (u spalovacího modelu objem činí 561 litrů včetně úložných schránek pod podlahou) a příliš nezaostává ani světlou výškou.
V nejvyšší výbavě Touring je spalovací model, představený v Evropě stále prodávané šesté generaci navíc už v roce 2020, stejně drahý jako čistě elektrický nováček v druhé nejvyšší výbavě Executive a pouze o 50.000 levnější než vrcholná specifikace Touring.
|Model
|E-Outback
|Outback
|Typ pohonu
|2x elektromotor, AWD
|2.5i H4, AWD
|Max. výkon
|280 kW (381 k)
|124 kW (169 k)
|Max. točivý moment
|268 Nm / 268 Nm
|252 Nm
|Zrychlení 0-100 km/h
|4,5 s
|10,2 s
|Max. rychlost
|180 km/h
|193 km/h
|Max. dojezd na nabití/nádrž
|524 km (18")
477 km (20")
|732,5 km
A to ani nezmiňuji diametrální odlišnosti v jízdních výkonech obou vozů. Spalovací motor s 124 kW (169 k) a točivým momentem 252 Nm nedosahuje ani poloviny systémového výkonu E-Outbacku. Ten činí 280 kW (381 k) a točivý moment je na každé nápravě 268 Nm. Zrychlení elektrického outbacku je také více než poloviční a typický problém elektromobilů s maximální rychlostí tu díky nízké hodnotě spalovacího outbacku také není až tak znatelný.
V takto izolovaném srovnání s nejpříbuznějšími modely tak E-Outback snadno vychází jako naprostý šampion. Mezi tou pravou konkurencí v podobě Tesly Model Y, Škody Enyaq nebo Volkswagenu ID.4/ID.7 to však tak snadné mít nebude. Jestli mu ve tvrdém konkurenčním boji pomohou dobré terénní schopnosti, zjistíme brzy v redakčním testu.
Zdroj: Subaru