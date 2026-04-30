Elektrické Suzuki e Vitara má české ceny. A rovnou 50.000 Kč slevu
Na český trh právě přijíždí čistě elektrické Suzuki e Vitara, vůbec první globální elektromobil této japonské značky. A rovnou s pořádnou slevou. Nechybí pohon všech kol, jak je u značky zvykem.
Přestože jméno e Vitara odkazuje na legendární SUV, technicky jde o zcela nový stroj postavený na dedikované platformě Heartect-e. Tu využívá i Toyota pro nový Urban Cruiser. Platforma byla od počátku navržena pro elektrický pohon, což v praxi znamená například zcela rovnou podlahu v interiéru bez omezujícího středového tunelu a baterii integrovanou přímo do nosné konstrukce vozu.
České zastoupení značky při zahájení prodeje e Vitary zveřejnilo oficiální ceník platný od 28. dubna 2026, který rovnou obsahuje akční bonus ve výši 50.000 Kč na všechny dostupné varianty.
Základní model s baterií o kapacitě 49 kWh ve výbavě Premium tak startuje na akční ceně 747.500 Kč. Pokud sáhnete po silnější variantě s 61kWh akumulátorem, připravte si minimálně 847.500 Kč.
|Ceník Suzuki e Vitara (2026)
|Verze
|Výkon (kW)
|Kapacita baterie
|Akční cena
|49 kWh Premium 4×2
|106
|49 kWh
|747 500 Kč
|61 kWh Premium 4×2
|128
|61 kWh
|847 500 Kč
|61 kWh Premium 4×4
|135
|61 kWh
|902 500 Kč
|61 kWh Elegance 4×2
|128
|61 kWh
|922 500 Kč
|61 kWh Elegance 4×4
|135
|61 kWh
|977 500 Kč
Suzuki, to je čtyřkolka
Pro fanoušky značky Suzuki bude velkým lákadlem verze s chytrým pohonem všech kol ALLGRIP-e. Ta využívá dva elektromotory a nabízí systémový výkon 135 kW, přičemž její akční cena začíná na 902.500 Kč ve výbavě Premium.
Interiér vozu udělal proti spalovacím verzím skok k modernější architektuře a už základní výbava Premium je bohatá. Dominantou palubky je 10,25palcový digitální přístrojový štít a 10,1palcová centrální obrazovka.
Výbava Elegance zahrnuje prémiové audio Infinity se subwooferem, ambientní osvětlení s dvanácti barvami nebo sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v deseti směrech. Praktickým detailem jsou zadní sedadla dělená v poměru 40:20:40, která jsou navíc podélně posuvná a umožňují nastavení sklonu opěradla.
Z hlediska bezpečnosti e Vitara standardně nabízí balíček, který zahrnuje nouzové brzdění s detekcí chodců i cyklistů, adaptivní tempomat nebo systém udržování v jízdním pruhu. Skrze aplikaci Suzuki Connect lze navíc na dálku ovládat klimatizaci, plánovat nabíjení nebo sledovat stav akumulátoru.
Proti konkurenci
Při pohledu na trh se e Vitara s cenou od 747.500 Kč (106 kW) staví mezi velmi dostupné elektromobily. Například nový Citroën C3 Aircross sice startuje níže (od 634.900 Kč), ale nabízí menší baterii (44 kWh) a nižší výkon (83 kW). Podobně je na tom stylový Renault 4 E-Tech, který ve verzi Evolution s výkonem 90 kW vyjde na 729.000 Kč.
Suzuki boduje vyšším základním výkonem (106 kW) a především unikátní možností pohonu 4x4, který soupeři v této třídě postrádají. Příbuzná Toyota Urban Cruiser sice pohon všech kol nabízí, její akční cena však startuje na částce 859.000 Kč, je tedy dražší o více než 100.000 Kč.
Na české ceny očekávaných modelů koncernu VW, jako jsou Škoda Epiq, Cupra Raval či VW ID. Polo, si budeme muset ještě počkat.
Výrobce navíc k vozu poskytuje záruku Suzuki Pro, která při dodržení předepsané údržby chrání trakční baterii až po dobu 8 let nebo do nájezdu 160.000 kilometrů. Na neprorezivění karoserie je pak poskytována záruka 12 let.
Zdroje: Citroën, Renault, Suzuki, Toyota